https://crimea.ria.ru/20240723/na-kubani-budut-sudit-organizatorov-pritona-1139080187.html

На Кубани будут судить организаторов притона

На Кубани будут судить организаторов притона - РИА Новости Крым, 23.07.2024

На Кубани будут судить организаторов притона

Сразу семь фигурантов по делу о проституции предстанут перед судом в Краснодарском крае, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону. РИА Новости Крым, 23.07.2024

2024-07-23T17:55

2024-07-23T17:55

2024-07-23T17:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым. Сразу семь фигурантов по делу о проституции предстанут перед судом в Краснодарском крае, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.Уточняется, что в Ейском районе два напарника решили открыть баню, чтобы организовать там предоставление интимных услуг. Для осуществления задуманного они искали девушек в возрасте от 18 до 34 лет.Противоправную деятельность группы пресекли правоохранители. Уголовные дела направлены в суд. Всем обвиняемым грозит до 5 лет лишения свободы.Минувшим летом севастопольские правоохранители пресекли деятельность группы, организовавшей в городе занятие проституцией. Также ранее в Крыму суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жительницы Московской области, которая признана виновной в организации занятия проституцией. Установлено, что в 2021 году она вступила в преступную группу, которая организовывала незаконную деятельность и содержала притоны в Ялте.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе будут судить шестерых женщин, содержавших сеть борделейЖитель Кубани убил глухонемую проститутку: вердикт ФемидыШесть женщин получили штрафы за организацию секс-притонов в Крыму

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, кубань, краснодарский край, новости, общество, мвд по краснодарскому краю, ейск