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Байден жив: лидер США впервые после выхода из гонки появился на публике - РИА Новости Крым, 23.07.2024
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Байден жив: лидер США впервые после выхода из гонки появился на публике
Байден жив: лидер США впервые после выхода из гонки появился на публике - РИА Новости Крым, 23.07.2024
Байден жив: лидер США впервые после выхода из гонки появился на публике
Президент США Джо Байден впервые появился на публике после появления информации о его выходе из президентской гонки, сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 23.07.2024
2024-07-23T22:11
2024-07-23T22:13
джозеф байден, президент сша (joseph biden)
сша
новости
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Президент США Джо Байден впервые появился на публике после появления информации о его выходе из президентской гонки, сообщает РИА Новости.Отмечается, что об этом свидетельствуют видеокадры, опубликованные во вторник, 23 июля ведущими телеканалами Америки.Отмечается, что завтра глава государства выступит с обращением к нации по теме своего выхода из предвыборной гонки и сообщит, чем будут наполнены его президентские будни в последние месяцы срока.Белый дом уже анонсировал встречу Байдена с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в четверг, 25 июля. Ранее о такой встрече объявлял экс-лидер Америки и кандидат в президенты Дональд Трамп. Позже он перенес встречу на пятницу, объяснив это просьбой со стороны Нетаньяху.В воскресенье, 21 июля, американский лидер Джо Байден объявил, что прекращает борьбу за переизбрание президентом США от Демократической партии, но намерен выполнять обязанности до конца нынешнего срока. Официальное письмо, содержащее такую информацию, было опубликовано в соцсетях главы государства. Однако публичного обращения Байдена по этому поводу не было.За два дня до этого политолог, руководитель Экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров предсказал это событие, аргументировав свое мнение тем, что Байден сообщил уже в соцсетях "кодовое слово "Заболел", а это значит что процесс запущен". Ранее сообщалось, что тест на коронавирус у Байдена оказался положительным. Байден ушел на карантин еще 18 июля и с тех пор на публике ни разу не появлялся. Согласно официальной информации, он находится на самоизоляции в своей резиденции в штате Делавэр.На фоне спекуляций в соцсетях о том, что Байдена якобы уже нет в живых, представители Республиканской партии потребовали от властей предоставить доказательства того, что действующий американский президент еще жив.Политолог Андрей Никифоров ранее в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал мнение, что Байден уже "умирает как президент". Читайте также на РИА Новости Крым:Камала Харрис заявила об участии в президентской гонке в США Шансы на президентство: куда Харрис может завести США Формула мира Трампа: на каких условиях США пойдут на переговоры с Россией
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Новости
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РИА Новости Крым
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джозеф байден, президент сша (joseph biden), сша, новости, политика
Байден жив: лидер США впервые после выхода из гонки появился на публике

Байден впервые появился на публике после выхода из предвыборной гонки в США

22:11 23.07.2024 (обновлено: 22:13 23.07.2024)
 
© AP Photo Gerald HerbertПрезидент США Джо Байден выступает во время президентских дебатов с бывшим президентом Дональдом Трампом
Президент США Джо Байден выступает во время президентских дебатов с бывшим президентом Дональдом Трампом - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© AP Photo Gerald Herbert
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Президент США Джо Байден впервые появился на публике после появления информации о его выходе из президентской гонки, сообщает РИА Новости.
Отмечается, что об этом свидетельствуют видеокадры, опубликованные во вторник, 23 июля ведущими телеканалами Америки.
"Байден попал в объективы журналистов в тот момент, когда поднимался на борт самолета, который должен доставить его из родного штата Делавэр в Вашингтон", – говорится в публикации.
Отмечается, что завтра глава государства выступит с обращением к нации по теме своего выхода из предвыборной гонки и сообщит, чем будут наполнены его президентские будни в последние месяцы срока.
Белый дом уже анонсировал встречу Байдена с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в четверг, 25 июля. Ранее о такой встрече объявлял экс-лидер Америки и кандидат в президенты Дональд Трамп. Позже он перенес встречу на пятницу, объяснив это просьбой со стороны Нетаньяху.
В воскресенье, 21 июля, американский лидер Джо Байден объявил, что прекращает борьбу за переизбрание президентом США от Демократической партии, но намерен выполнять обязанности до конца нынешнего срока. Официальное письмо, содержащее такую информацию, было опубликовано в соцсетях главы государства. Однако публичного обращения Байдена по этому поводу не было.
За два дня до этого политолог, руководитель Экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров предсказал это событие, аргументировав свое мнение тем, что Байден сообщил уже в соцсетях "кодовое слово "Заболел", а это значит что процесс запущен".
Ранее сообщалось, что тест на коронавирус у Байдена оказался положительным. Байден ушел на карантин еще 18 июля и с тех пор на публике ни разу не появлялся. Согласно официальной информации, он находится на самоизоляции в своей резиденции в штате Делавэр.
На фоне спекуляций в соцсетях о том, что Байдена якобы уже нет в живых, представители Республиканской партии потребовали от властей предоставить доказательства того, что действующий американский президент еще жив.
Политолог Андрей Никифоров ранее в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал мнение, что Байден уже "умирает как президент".
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Заголовок открываемого материала
22:22Главные новости Крыма: 23 июля
22:11Байден жив: лидер США впервые после выхода из гонки появился на публике
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