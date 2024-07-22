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Неотложные работы на сетях - в Севастополе в понедельник отключат свет

Неотложные работы на сетях - в Севастополе в понедельник отключат свет - РИА Новости Крым, 22.07.2024

Неотложные работы на сетях - в Севастополе в понедельник отключат свет

В понедельник в Севастополе запланировано отключение электроэнергии по ряду адресов из-за неотложных работ на сетях, сообщает пресс-служба компании... РИА Новости Крым, 22.07.2024

2024-07-22T06:41

2024-07-22T06:41

2024-07-22T06:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. В понедельник в Севастополе запланировано отключение электроэнергии по ряду адресов из-за неотложных работ на сетях, сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго".По данным предприятия, с 9 часов утра до полудня без света останутся жители дома 59 по проспекту Победы.С 9 до 17 часов отключения в селе Родном - улицы Центральная,2-42,1-41, Водопадная,2-8,1-7, Сумская,2-6,1-5, КСП "Память Ленина", участок 2. В этот же период полуторачасовые отключения возможны по улицам Драчука,2-18(чет),1-13(нечет),29, Волжской,2,6, Оранжерейной,2-14(чет),1164,1-21(нечет), Цветочной,2-10(чет),1-11(нечет), Цыганкова,2-20(чет),1-21(нечет), Южной,1-25(нечет), Кавказской,12-14(чет), Каспийской,74-76(чет), Артиллеристов,24-44(чет),41-59(нечет), Танкистов,48,47-А, Лейтенанта Миронова,18,23, Александры Федоринчик,10, Бориса Гульнова,18, Подполковника Яковлева,1, Летчика Шаталина,4,9-А,13-А, в Каспийском проезде,46-70(чет),53-А,47-69(нечет),79, частично на территории садового товарищества "Сапун-Гора".В селе Орлином с 9 до 17 часов отключения по улицам Приветливая,10-14(чет),545,566,1-7(нечет), Широкая,2,6,10-12,16-20,24, Ласпинская,11/1,12-А,42-А,10-52(чет),892,15/2,21-А,37-А,7-41(нечет), Каштановая,2-22(чет),1-25(нечет), Коцюбы,18-А,2-20(чет),1-21(нечет), Молодежная,2-26(чет),32,1,27,26-А, Предгорная,2-А,14-А,2-22(чет),1-23(нечет), Тюкова,946, Цветочная,16-28,41-Б,41-А,29-31,35,41,677, Переселенческая,19, в переулке Трактористов,1. Частично на территории КСП "Красный Ок-тябрь", садовых товариществ "Медик-2А", "Ветеран", "Топливник", "Лесная Поляна".Читайте также на РИА Новости Крым:Аварию на электроподстанции в Алуште устранилиНазначен новый гендиректор "Крымэнерго"Аксенов раскритиковал работу горячих линий "Крымэнерго"

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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