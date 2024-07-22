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Главные новости Крыма: 22 июля - РИА Новости Крым, 22.07.2024
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Главные новости Крыма: 22 июля
Главные новости Крыма: 22 июля - РИА Новости Крым, 22.07.2024
Главные новости Крыма: 22 июля
РИА Новости Крым, 22.07.2024
2024-07-22T22:14
2024-07-22T22:10
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здравоохранение в крыму и севастополе
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создание игорной зоны в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Замглавы офиса Владимира Зеленского курировал подготовку теракта в Крыму. Президент России Владимир Путин подписал закон об изменении границ игорной зоны в Крыму. В крымском селе Владиславовка взорвался баллон с газом – из-под завалов жилого дома спасены три человека. В русле реки Салгир гибнет краснокнижная рыба. В Севастополе установят 300 бетонных укрытий на остановках. Раковую опухоль кишечника впервые удалили по новой методике в Крыму.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Теракт в Крыму курировал замглавы офиса ЗеленскогоЗамглавы офиса Владимира Зеленского Роман Машовец курировал подготовку теракта в Крыму в 2023 году, который должны были совершить при помощи взрывчатки, переправленной из Италии и Германии в полостях автозапчастей. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.Игорная зона в центре ЯлтыИгорная зона в Крыму перенесена на территорию пассажирского терминала морского порта Ялты. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. Новый закон вступит в силу с 1 января 2025 года. Документ снимает ограничения для игорной зоны "Золотой берег", что позволит распоряжением правительства утвердить ее новые границы. Взрыв газа в КрымуВ селе Владиславовка Кировского района Крыма после хлопка газовоздушной смеси в жилом доме из-под завалов спасли троих человек. По данным республиканского Главка МЧС России, из-за разгерметизации газового баллона обрушились конструкции частного одноэтажного жилого дома. Следком и прокуратура региона организовали проверку случившегося.В Салгире гибнет краснокнижная рыбаВ селе Совхозное Симферопольского района Крыма зафиксирована массовая гибель рыб и других водных животных. Русло на этом участке на протяжении двух лет регулярно пересыхает летом, рассказала РИА Новости Крым местная жительница Виктория Федорова.Аналогичная проблема зафиксирована также в самом Симферополе. По данным министерства экологии и природных ресурсов республики, на состояние живых организмов в реке влияет жаркая погода, которая усиливает биологические и химические процессы, что приводит к повышению уровня органических веществ в водах и нехватке кислорода. Точную причину случившегося в ведомстве обещают озвучить после получения проб воды.Укрытия появятся на остановках в СевастополеСевастопольские власти определили 299 остановок общественного транспорта, где будут установлены защитные железобетонные конструкции. Работы начнутся уже на этой неделе."Всего по остановочным павильонам определено 299 мест, на этой неделе уже приступаем к установке первых из них", - сказал и.о. замгубернатора Павел Иено в ходе аппаратного совещания правительства Севастополя.В Крыму удалили раковую опухоль кишечника по новой методикеВ Крыму впервые провели операцию по удалению раковой опухоли кишечника у пациента по наименее травмирующей методике. Подобная технология показана пациентам с сердечно-сосудистыми или легочными патологиями, что делает проведение лапароскопической операции невозможным.Методика позволяет избежать сложностей полноценной операции, для нее достаточно разреза в 4 см на последнем этапе хирургического вмешательства. Это ускоряет заживление, сокращает время пребывания пациента в стационаре и быстро ставит его на ноги.
https://crimea.ria.ru/20240722/v-simferopole-likvidirovali-otkrytoe-gorenie-na-territorii-tts-1139054776.html
https://crimea.ria.ru/20240722/krasnaya-pechat-v-svidetelstve-o-rozhdenii-kak-postavit-v-krymu-1139054123.html
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крым, главное за день, новости крыма, укрытия, севастополь, салгир, экология, здравоохранение в крыму и севастополе, происшествия, создание игорной зоны в крыму
Главные новости Крыма: 22 июля

Новости Крыма: главные события и заявления понедельника, 22 июля

22:14 22.07.2024
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымВзрыв газа в селе Владиславовка в Крыму
Взрыв газа в селе Владиславовка в Крыму
© ГУ МЧС России по Республике Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Замглавы офиса Владимира Зеленского курировал подготовку теракта в Крыму. Президент России Владимир Путин подписал закон об изменении границ игорной зоны в Крыму. В крымском селе Владиславовка взорвался баллон с газом – из-под завалов жилого дома спасены три человека. В русле реки Салгир гибнет краснокнижная рыба. В Севастополе установят 300 бетонных укрытий на остановках. Раковую опухоль кишечника впервые удалили по новой методике в Крыму.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Теракт в Крыму курировал замглавы офиса Зеленского

Замглавы офиса Владимира Зеленского Роман Машовец курировал подготовку теракта в Крыму в 2023 году, который должны были совершить при помощи взрывчатки, переправленной из Италии и Германии в полостях автозапчастей. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
"Схема переправки из Европы взрывчатых веществ в Россию вскрыта в апреле 2023 года в Республике Крым. Лица, готовящие террористический акт, установлены и задержаны. При этом курировал их деятельность руководитель офиса Владимира Зеленского Машовец", - сообщили в ФСБ.

Игорная зона в центре Ялты

Игорная зона в Крыму перенесена на территорию пассажирского терминала морского порта Ялты. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. Новый закон вступит в силу с 1 января 2025 года. Документ снимает ограничения для игорной зоны "Золотой берег", что позволит распоряжением правительства утвердить ее новые границы.

Взрыв газа в Крыму

В селе Владиславовка Кировского района Крыма после хлопка газовоздушной смеси в жилом доме из-под завалов спасли троих человек. По данным республиканского Главка МЧС России, из-за разгерметизации газового баллона обрушились конструкции частного одноэтажного жилого дома. Следком и прокуратура региона организовали проверку случившегося.
В Симферополе ликвидировали открытое горение в ТЦ
Вчера, 18:00
В Симферополе ликвидировали открытое горение на территории ТЦ

В Салгире гибнет краснокнижная рыба

В селе Совхозное Симферопольского района Крыма зафиксирована массовая гибель рыб и других водных животных. Русло на этом участке на протяжении двух лет регулярно пересыхает летом, рассказала РИА Новости Крым местная жительница Виктория Федорова.
Аналогичная проблема зафиксирована также в самом Симферополе. По данным министерства экологии и природных ресурсов республики, на состояние живых организмов в реке влияет жаркая погода, которая усиливает биологические и химические процессы, что приводит к повышению уровня органических веществ в водах и нехватке кислорода. Точную причину случившегося в ведомстве обещают озвучить после получения проб воды.

Укрытия появятся на остановках в Севастополе

Севастопольские власти определили 299 остановок общественного транспорта, где будут установлены защитные железобетонные конструкции. Работы начнутся уже на этой неделе.
"Всего по остановочным павильонам определено 299 мест, на этой неделе уже приступаем к установке первых из них", - сказал и.о. замгубернатора Павел Иено в ходе аппаратного совещания правительства Севастополя.
Свидетельство о рождении ребенка - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
Вчера, 20:36Эксклюзивы РИА Новости Крым
Красная печать в свидетельстве о рождении: как поставить в Крыму

В Крыму удалили раковую опухоль кишечника по новой методике

В Крыму впервые провели операцию по удалению раковой опухоли кишечника у пациента по наименее травмирующей методике. Подобная технология показана пациентам с сердечно-сосудистыми или легочными патологиями, что делает проведение лапароскопической операции невозможным.
Методика позволяет избежать сложностей полноценной операции, для нее достаточно разреза в 4 см на последнем этапе хирургического вмешательства. Это ускоряет заживление, сокращает время пребывания пациента в стационаре и быстро ставит его на ноги.
 
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