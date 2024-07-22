https://crimea.ria.ru/20240722/glavnye-novosti-kryma-22-iyulya-1139059859.html
Главные новости Крыма: 22 июля
Главные новости Крыма: 22 июля - РИА Новости Крым, 22.07.2024
Главные новости Крыма: 22 июля
РИА Новости Крым, 22.07.2024
2024-07-22T22:14
2024-07-22T22:14
2024-07-22T22:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Замглавы офиса Владимира Зеленского курировал подготовку теракта в Крыму. Президент России Владимир Путин подписал закон об изменении границ игорной зоны в Крыму. В крымском селе Владиславовка взорвался баллон с газом – из-под завалов жилого дома спасены три человека. В русле реки Салгир гибнет краснокнижная рыба. В Севастополе установят 300 бетонных укрытий на остановках. Раковую опухоль кишечника впервые удалили по новой методике в Крыму.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Теракт в Крыму курировал замглавы офиса ЗеленскогоЗамглавы офиса Владимира Зеленского Роман Машовец курировал подготовку теракта в Крыму в 2023 году, который должны были совершить при помощи взрывчатки, переправленной из Италии и Германии в полостях автозапчастей. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.Игорная зона в центре ЯлтыИгорная зона в Крыму перенесена на территорию пассажирского терминала морского порта Ялты. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. Новый закон вступит в силу с 1 января 2025 года. Документ снимает ограничения для игорной зоны "Золотой берег", что позволит распоряжением правительства утвердить ее новые границы. Взрыв газа в КрымуВ селе Владиславовка Кировского района Крыма после хлопка газовоздушной смеси в жилом доме из-под завалов спасли троих человек. По данным республиканского Главка МЧС России, из-за разгерметизации газового баллона обрушились конструкции частного одноэтажного жилого дома. Следком и прокуратура региона организовали проверку случившегося.В Салгире гибнет краснокнижная рыбаВ селе Совхозное Симферопольского района Крыма зафиксирована массовая гибель рыб и других водных животных. Русло на этом участке на протяжении двух лет регулярно пересыхает летом, рассказала РИА Новости Крым местная жительница Виктория Федорова.Аналогичная проблема зафиксирована также в самом Симферополе. По данным министерства экологии и природных ресурсов республики, на состояние живых организмов в реке влияет жаркая погода, которая усиливает биологические и химические процессы, что приводит к повышению уровня органических веществ в водах и нехватке кислорода. Точную причину случившегося в ведомстве обещают озвучить после получения проб воды.Укрытия появятся на остановках в СевастополеСевастопольские власти определили 299 остановок общественного транспорта, где будут установлены защитные железобетонные конструкции. Работы начнутся уже на этой неделе."Всего по остановочным павильонам определено 299 мест, на этой неделе уже приступаем к установке первых из них", - сказал и.о. замгубернатора Павел Иено в ходе аппаратного совещания правительства Севастополя.В Крыму удалили раковую опухоль кишечника по новой методикеВ Крыму впервые провели операцию по удалению раковой опухоли кишечника у пациента по наименее травмирующей методике. Подобная технология показана пациентам с сердечно-сосудистыми или легочными патологиями, что делает проведение лапароскопической операции невозможным.Методика позволяет избежать сложностей полноценной операции, для нее достаточно разреза в 4 см на последнем этапе хирургического вмешательства. Это ускоряет заживление, сокращает время пребывания пациента в стационаре и быстро ставит его на ноги.
https://crimea.ria.ru/20240722/v-simferopole-likvidirovali-otkrytoe-gorenie-na-territorii-tts-1139054776.html
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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крым, главное за день, новости крыма, укрытия, севастополь, салгир, экология, здравоохранение в крыму и севастополе, происшествия, создание игорной зоны в крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Замглавы офиса Владимира Зеленского курировал подготовку теракта в Крыму. Президент России Владимир Путин подписал закон об изменении границ игорной зоны в Крыму. В крымском селе Владиславовка взорвался баллон с газом – из-под завалов жилого дома спасены три человека. В русле реки Салгир гибнет краснокнижная рыба. В Севастополе установят 300 бетонных укрытий на остановках. Раковую опухоль кишечника впервые удалили по новой методике в Крыму.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым
.
Теракт в Крыму курировал замглавы офиса Зеленского
Замглавы офиса Владимира Зеленского Роман Машовец курировал подготовку теракта в Крыму в 2023 году
, который должны были совершить при помощи взрывчатки, переправленной из Италии и Германии в полостях автозапчастей. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
"Схема переправки из Европы взрывчатых веществ в Россию вскрыта в апреле 2023 года в Республике Крым. Лица, готовящие террористический акт, установлены и задержаны. При этом курировал их деятельность руководитель офиса Владимира Зеленского Машовец", - сообщили в ФСБ.
Игорная зона в центре Ялты
Игорная зона в Крыму перенесена
на территорию пассажирского терминала морского порта Ялты. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. Новый закон вступит в силу с 1 января 2025 года. Документ снимает ограничения для игорной зоны "Золотой берег", что позволит распоряжением правительства утвердить ее новые границы.
Взрыв газа в Крыму
В селе Владиславовка Кировского района Крыма после хлопка газовоздушной смеси
в жилом доме из-под завалов спасли троих человек. По данным республиканского Главка МЧС России, из-за разгерметизации газового баллона обрушились конструкции частного одноэтажного жилого дома. Следком и прокуратура региона организовали проверку
случившегося.
В Салгире гибнет краснокнижная рыба
В селе Совхозное Симферопольского района Крыма зафиксирована массовая гибель
рыб и других водных животных. Русло на этом участке на протяжении двух лет регулярно пересыхает летом, рассказала РИА Новости Крым местная жительница Виктория Федорова.
Аналогичная проблема зафиксирована также в самом Симферополе. По данным министерства экологии и природных ресурсов республики, на состояние живых организмов в реке влияет жаркая погода, которая усиливает биологические и химические процессы, что приводит к повышению уровня органических веществ в водах и нехватке кислорода. Точную причину случившегося в ведомстве обещают озвучить после получения проб воды.
Укрытия появятся на остановках в Севастополе
Севастопольские власти определили 299 остановок общественного транспорта
, где будут установлены защитные железобетонные конструкции. Работы начнутся уже на этой неделе.
"Всего по остановочным павильонам определено 299 мест, на этой неделе уже приступаем к установке первых из них", - сказал и.о. замгубернатора Павел Иено в ходе аппаратного совещания правительства Севастополя.
В Крыму удалили раковую опухоль кишечника по новой методике
В Крыму впервые провели операцию
по удалению раковой опухоли кишечника у пациента по наименее травмирующей методике. Подобная технология показана пациентам с сердечно-сосудистыми или легочными патологиями, что делает проведение лапароскопической операции невозможным.
Методика позволяет избежать сложностей полноценной операции, для нее достаточно разреза в 4 см на последнем этапе хирургического вмешательства. Это ускоряет заживление, сокращает время пребывания пациента в стационаре и быстро ставит его на ноги.