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На Кубани женщина открыла стрельбу на автомойке
На Кубани женщина открыла стрельбу на автомойке - РИА Новости Крым, 21.07.2024
На Кубани женщина открыла стрельбу на автомойке
В Кавказском районе Кубани 40-летняяя жительница Армавира устроила стрельбу из пневматического газобалонного пистолета на автомойке. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 21.07.2024
2024-07-21T13:05
2024-07-21T13:05
2024-07-21T13:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. В Кавказском районе Кубани 40-летняяя жительница Армавира устроила стрельбу из пневматического газобалонного пистолета на автомойке. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю."Из-за неисправности автомобиля обвиняемая остановилась на прилегающей к автомойке территории и стала требовать у работников и прохожих оказать содействие в ремонте. Получив отказ, женщина стала вести себя агрессивно, нецензурно выражалась, в ответ на замечания окружающих достала из салона своей машины пневматический газобалонный пистолет и из хулиганских побуждений произвела три выстрела в воздух", - сообщили в ГУ МВД.Теперь в ее отношении заведено уголовное дело по статье о хулиганстве. На время следствия женщина находилась под подпиской о невыезде. Теперь она предстанет переду судом. Фигурантке грозит наказание вплоть до 7 лет лишения свободы.Читайте также на РИА Новости Крым:Голого туриста задержали на набережной Ялты - МВДНа улице в Ростовской области произошла стрельбаВ Крыму задержали двух зачинщиков потасовки в баре в Черноморском
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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происшествия, новости, кубань, краснодарский край, стрельба, мвд по краснодарскому краю
На Кубани женщина открыла стрельбу на автомойке
МВД: жительница Армавира устроила стрельбу на автомойке в Краснодарском крае