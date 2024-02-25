https://crimea.ria.ru/20240225/v-krymu-zaderzhali-dvukh-zachinschikov-potasovki-v-bare-v-chernomorskom-1135206342.html
В Крыму задержали двух зачинщиков потасовки в баре в Черноморском
В Крыму задержали двух зачинщиков потасовки в баре в Черноморском - РИА Новости Крым, 25.02.2024
В Крыму задержали двух зачинщиков потасовки в баре в Черноморском
Органы МВД по Республике Крым задержали двух зачинщиков инцидента с избиением посетителей в баре в поселке Черноморское на западе полуострова, возбуждено... РИА Новости Крым, 25.02.2024
2024-02-25T19:04
2024-02-25T19:04
2024-02-25T19:07
черноморский район
черноморское
новости крыма
крым
происшествия
мвд по республике крым
уголовный кодекс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/01/1134609239_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c3ad1af52a054699fb7c8b662bc019c4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Органы МВД по Республике Крым задержали двух зачинщиков инцидента с избиением посетителей в баре в поселке Черноморское на западе полуострова, возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Об этом сообщили РИА Новости Крым в пресс-службе МВД по РК.Ранее ряд Telegram-каналов опубликовали видео потасовки в одном из баров поселка Черноморское. Инцидент произошел в ночь на воскресенье. На кадрах видно, как группа мужчин, среди которых были вооруженные автоматами люди, ворвалась в кафе и принялась избивать посетителей заведения.Как отметили в МВД, после поступления сообщения об инциденте в баре сотрудники полиции незамедлительно прибыли на место.Максимальное наказание по данной статье – лишение свободы на срок до семи лет.
черноморский район
черноморское
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/01/1134609239_90:0:1229:854_1920x0_80_0_0_fbe9a672724b42fb3353b4609411571d.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
черноморский район, черноморское, новости крыма, крым, происшествия, мвд по республике крым, уголовный кодекс
В Крыму задержали двух зачинщиков потасовки в баре в Черноморском
МВД по Крыму задержало двух зачинщиков конфликта в баре в Черноморском районе республики
19:04 25.02.2024 (обновлено: 19:07 25.02.2024)