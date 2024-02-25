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В Крыму задержали двух зачинщиков потасовки в баре в Черноморском - РИА Новости Крым, 25.02.2024
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В Крыму задержали двух зачинщиков потасовки в баре в Черноморском
В Крыму задержали двух зачинщиков потасовки в баре в Черноморском - РИА Новости Крым, 25.02.2024
В Крыму задержали двух зачинщиков потасовки в баре в Черноморском
Органы МВД по Республике Крым задержали двух зачинщиков инцидента с избиением посетителей в баре в поселке Черноморское на западе полуострова, возбуждено... РИА Новости Крым, 25.02.2024
2024-02-25T19:04
2024-02-25T19:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Органы МВД по Республике Крым задержали двух зачинщиков инцидента с избиением посетителей в баре в поселке Черноморское на западе полуострова, возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Об этом сообщили РИА Новости Крым в пресс-службе МВД по РК.Ранее ряд Telegram-каналов опубликовали видео потасовки в одном из баров поселка Черноморское. Инцидент произошел в ночь на воскресенье. На кадрах видно, как группа мужчин, среди которых были вооруженные автоматами люди, ворвалась в кафе и принялась избивать посетителей заведения.Как отметили в МВД, после поступления сообщения об инциденте в баре сотрудники полиции незамедлительно прибыли на место.Максимальное наказание по данной статье – лишение свободы на срок до семи лет.
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В Крыму задержали двух зачинщиков потасовки в баре в Черноморском

МВД по Крыму задержало двух зачинщиков конфликта в баре в Черноморском районе республики

19:04 25.02.2024 (обновлено: 19:07 25.02.2024)
 
© Полиция СевастополяШеврон полиции
Шеврон полиции
© Полиция Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Органы МВД по Республике Крым задержали двух зачинщиков инцидента с избиением посетителей в баре в поселке Черноморское на западе полуострова, возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Об этом сообщили РИА Новости Крым в пресс-службе МВД по РК.
Ранее ряд Telegram-каналов опубликовали видео потасовки в одном из баров поселка Черноморское. Инцидент произошел в ночь на воскресенье. На кадрах видно, как группа мужчин, среди которых были вооруженные автоматами люди, ворвалась в кафе и принялась избивать посетителей заведения.
Как отметили в МВД, после поступления сообщения об инциденте в баре сотрудники полиции незамедлительно прибыли на место.

"В результате проведенных оперативных мероприятий установлены личности всех участников инцидента, двое зачинщиков задержаны. Следственным отделом ОМВД России по Черноморскому району по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления ч. 2 ст. 213 Уголовного кодекса РФ", – говорится в сообщении.

Максимальное наказание по данной статье – лишение свободы на срок до семи лет.
 
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