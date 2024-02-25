https://crimea.ria.ru/20240225/v-krymu-zaderzhali-dvukh-zachinschikov-potasovki-v-bare-v-chernomorskom-1135206342.html

В Крыму задержали двух зачинщиков потасовки в баре в Черноморском

В Крыму задержали двух зачинщиков потасовки в баре в Черноморском - РИА Новости Крым, 25.02.2024

В Крыму задержали двух зачинщиков потасовки в баре в Черноморском

Органы МВД по Республике Крым задержали двух зачинщиков инцидента с избиением посетителей в баре в поселке Черноморское на западе полуострова, возбуждено... РИА Новости Крым, 25.02.2024

2024-02-25T19:04

2024-02-25T19:04

2024-02-25T19:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Органы МВД по Республике Крым задержали двух зачинщиков инцидента с избиением посетителей в баре в поселке Черноморское на западе полуострова, возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Об этом сообщили РИА Новости Крым в пресс-службе МВД по РК.Ранее ряд Telegram-каналов опубликовали видео потасовки в одном из баров поселка Черноморское. Инцидент произошел в ночь на воскресенье. На кадрах видно, как группа мужчин, среди которых были вооруженные автоматами люди, ворвалась в кафе и принялась избивать посетителей заведения.Как отметили в МВД, после поступления сообщения об инциденте в баре сотрудники полиции незамедлительно прибыли на место.Максимальное наказание по данной статье – лишение свободы на срок до семи лет.

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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