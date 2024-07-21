https://crimea.ria.ru/20240721/krym-mozhet-stat-tsentrom-semenovodstva-ovoschnykh-kultur-dlya-rf--mnenie-1138981220.html
Крым может стать центром семеноводства овощных культур для РФ – мнение
Крым может стать центром семеноводства овощных культур для РФ – мнение - РИА Новости Крым, 21.07.2024
Крым может стать центром семеноводства овощных культур для РФ – мнение
Крым - очень благоприятная территория для выращивания семян овощных культур, и у республики большие перспективы как одного из центров семеноводства в России в... РИА Новости Крым, 21.07.2024
2024-07-21T20:45
2024-07-21T20:45
2024-07-21T20:45
алиме зарединова
радио "спутник в крыму"
минсельхоз крыма
крым
новости крыма
сельское хозяйство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/15/1126052056_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_e71010f7a2836a65fd659fcb590bde57.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Крым - очень благоприятная территория для выращивания семян овощных культур, и у республики большие перспективы как одного из центров семеноводства в России в условиях нехватки посадочного материла отечественной селекции и отсутствия импортного продукта. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказала врио главы минсельхоза республики Алиме Зарединова.По словам Зарединовой, Крым обеспечивает себя плодово-ягодной продукцией на 130%, а вот овощами борщевого набора на 70-80%. Остальная доля приходится на привозные продукты из разных регионов России. "Они к нам везут картошку, а мы к ним – яблоки, персики и черешню", – заметила она.Выращивать в большом количестве овощи в Крыму нет возможности из-за ограниченности водных ресурсов, сказала Зарединова. При этом Крым - очень благоприятная территория для семеноводства овощных культур, и имеющиеся возможности непременно надо использовать, подчеркнула она.При поддержке государства в этом направлении уже активно работают ученые, местные власти и сельхозпроизводители.Это особенно важно сейчас, когда завоз импортных семян отсутствует и требуется импортозамещение, объяснила Зарединова. Учитывая перспективы Крыма и то, что вкладываться в семеноводство бизнесу выгодно, прорыв республики в этой отрасли означал бы обеспечение не только собственных нужд, но и потребностей других регионов страны, считает Зарединова."В Симферопольском районе была овощебахчевая станция, которая занималась именно выращиванием семян. В этом плане у нас перспективы очень хорошие. Процесс нужно коммерциализировать. И сельхозпроизводители, которые займутся этим, будут в выгодном положении, потому что семян не хватает. Нужно улучшать их качество и адаптировать к тому или иному региону", – сказала она.Зарединова отметила, что в рамках федеральной научно-технической программы министерство работает совместно с институтом "Магарач" – выращивается посадочный материал для виноградников. Также есть программы по картофелеводству и сахарной свекле, где уже тоже есть успехи, добавила Зарединова.Что касается семян зерновых культур, то в Крыму, по словам Зарединовой, их достаточно. В лучшую сторону изменилась и ситуация с посадочным материалом плодовых благодаря тому, что многие местные предприятия начали выращивать его в своих питомниках.Читайте также на РИА Новости Крым:Экстремальная жара в Крыму - "сгорит" ли урожайЛетний рацион – что включить в меню в жаркую погодуКак спасают знаменитые херсонские помидоры после теракта на Каховской ГЭС
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/15/1126052056_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_8c1a19808dddd6b6570bbddca803307c.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алиме зарединова, минсельхоз крыма, крым, новости крыма, сельское хозяйство
Крым может стать центром семеноводства овощных культур для РФ – мнение
Крым имеет большие перспективы для развития семеноводства овощных культур – Зарединова
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Крым - очень благоприятная территория для выращивания семян овощных культур, и у республики большие перспективы как одного из центров семеноводства в России в условиях нехватки посадочного материла отечественной селекции и отсутствия импортного продукта. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказала врио главы минсельхоза республики Алиме Зарединова.
По словам Зарединовой, Крым обеспечивает себя плодово-ягодной продукцией на 130%, а вот овощами борщевого набора на 70-80%. Остальная доля приходится на привозные продукты из разных регионов России. "Они к нам везут картошку, а мы к ним – яблоки, персики и черешню", – заметила она.
Выращивать в большом количестве овощи в Крыму нет возможности из-за ограниченности водных ресурсов, сказала Зарединова. При этом Крым - очень благоприятная территория для семеноводства овощных культур, и имеющиеся возможности непременно надо использовать, подчеркнула она.
При поддержке государства в этом направлении уже активно работают ученые, местные власти и сельхозпроизводители.
"Мы над этим сейчас очень серьезно работаем, чтобы достичь высокого уровня семян именно отечественной селекции", – отметила глава минсельхоза.
Это особенно важно сейчас, когда завоз импортных семян отсутствует и требуется импортозамещение, объяснила Зарединова. Учитывая перспективы Крыма и то, что вкладываться в семеноводство бизнесу выгодно, прорыв республики в этой отрасли означал бы обеспечение не только собственных нужд, но и потребностей других регионов страны, считает Зарединова.
"В Симферопольском районе была овощебахчевая станция, которая занималась именно выращиванием семян. В этом плане у нас перспективы очень хорошие. Процесс нужно коммерциализировать. И сельхозпроизводители, которые займутся этим, будут в выгодном положении, потому что семян не хватает. Нужно улучшать их качество и адаптировать к тому или иному региону", – сказала она.
Зарединова отметила, что в рамках федеральной научно-технической программы министерство работает совместно с институтом "Магарач" – выращивается посадочный материал для виноградников. Также есть программы по картофелеводству и сахарной свекле, где уже тоже есть успехи, добавила Зарединова.
Что касается семян зерновых культур, то в Крыму, по словам Зарединовой, их достаточно. В лучшую сторону изменилась и ситуация с посадочным материалом плодовых благодаря тому, что многие местные предприятия начали выращивать его в своих питомниках.
Читайте также на РИА Новости Крым: