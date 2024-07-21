https://crimea.ria.ru/20240721/krym-mozhet-stat-tsentrom-semenovodstva-ovoschnykh-kultur-dlya-rf--mnenie-1138981220.html

Крым может стать центром семеноводства овощных культур для РФ – мнение

Крым может стать центром семеноводства овощных культур для РФ – мнение - РИА Новости Крым, 21.07.2024

Крым может стать центром семеноводства овощных культур для РФ – мнение

Крым - очень благоприятная территория для выращивания семян овощных культур, и у республики большие перспективы как одного из центров семеноводства в России в... РИА Новости Крым, 21.07.2024

2024-07-21T20:45

2024-07-21T20:45

2024-07-21T20:45

алиме зарединова

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Крым - очень благоприятная территория для выращивания семян овощных культур, и у республики большие перспективы как одного из центров семеноводства в России в условиях нехватки посадочного материла отечественной селекции и отсутствия импортного продукта. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказала врио главы минсельхоза республики Алиме Зарединова.По словам Зарединовой, Крым обеспечивает себя плодово-ягодной продукцией на 130%, а вот овощами борщевого набора на 70-80%. Остальная доля приходится на привозные продукты из разных регионов России. "Они к нам везут картошку, а мы к ним – яблоки, персики и черешню", – заметила она.Выращивать в большом количестве овощи в Крыму нет возможности из-за ограниченности водных ресурсов, сказала Зарединова. При этом Крым - очень благоприятная территория для семеноводства овощных культур, и имеющиеся возможности непременно надо использовать, подчеркнула она.При поддержке государства в этом направлении уже активно работают ученые, местные власти и сельхозпроизводители.Это особенно важно сейчас, когда завоз импортных семян отсутствует и требуется импортозамещение, объяснила Зарединова. Учитывая перспективы Крыма и то, что вкладываться в семеноводство бизнесу выгодно, прорыв республики в этой отрасли означал бы обеспечение не только собственных нужд, но и потребностей других регионов страны, считает Зарединова."В Симферопольском районе была овощебахчевая станция, которая занималась именно выращиванием семян. В этом плане у нас перспективы очень хорошие. Процесс нужно коммерциализировать. И сельхозпроизводители, которые займутся этим, будут в выгодном положении, потому что семян не хватает. Нужно улучшать их качество и адаптировать к тому или иному региону", – сказала она.Зарединова отметила, что в рамках федеральной научно-технической программы министерство работает совместно с институтом "Магарач" – выращивается посадочный материал для виноградников. Также есть программы по картофелеводству и сахарной свекле, где уже тоже есть успехи, добавила Зарединова.Что касается семян зерновых культур, то в Крыму, по словам Зарединовой, их достаточно. В лучшую сторону изменилась и ситуация с посадочным материалом плодовых благодаря тому, что многие местные предприятия начали выращивать его в своих питомниках.Читайте также на РИА Новости Крым:Экстремальная жара в Крыму - "сгорит" ли урожайЛетний рацион – что включить в меню в жаркую погодуКак спасают знаменитые херсонские помидоры после теракта на Каховской ГЭС

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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