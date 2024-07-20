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В Киеве неизвестные снесли бульдозером усадьбу Зеленских - РИА Новости Крым, 20.07.2024
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В Киеве неизвестные снесли бульдозером усадьбу Зеленских
В Киеве неизвестные снесли бульдозером усадьбу Зеленских - РИА Новости Крым, 20.07.2024
В Киеве неизвестные снесли бульдозером усадьбу Зеленских
Полиция Киева устанавливает обстоятельства сноса здания на улице Александра Конисского в Киеве. Вечером 19 июля неизвестные подогнали к дому тяжелую... РИА Новости Крым, 20.07.2024
2024-07-20T19:27
2024-07-20T19:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. Полиция Киева устанавливает обстоятельства сноса здания на улице Александра Конисского в Киеве. Вечером 19 июля неизвестные подогнали к дому тяжелую строительную технику и снесли дом, который был построен в конце XIX века. Об этом сообщает Telegram-канал полиции Киева.Полицейские установили местонахождение техники и изъяли ее, на данный момент решается вопрос о наложении ареста на имущество. Следователи Шевченковского управления полиции Киева открыли криминальное производство по факту незаконного сноса.По данным из открытых источников, по этому адресу на улице Конисского, 22 находится так называемый особняк Зеленских. Здание было построено по заказу российского литературоведа и педагога, профессора Василия Николаевича Малинина. С 1911 до 1915 года в усадьбе проживала семья мещанина и почетного гражданина Киева Евмена Никитича Зеленского. Это был самый старый дом на улице Конисского и последний деревянный дом в столице Украины, внесенный в "Список исторических домов, нуждающихся в дополнительной защите" Министерства культуры Украины.В департаменте культуры КГГА заявили украинским СМИ, что рассматривали документы на присвоение дому статуса достопримечательности.Читайте также на РИА Новости Крым:В Киеве снесут памятники Щорсу и ВатутинуВ Днепропетровске сносят монумент на могиле защитников СевастополяМонумент участникам Январского восстания 1918 года снесли в Киеве
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РИА Новости Крым
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киев, общество, украина, новости, в мире
В Киеве неизвестные снесли бульдозером усадьбу Зеленских

В Киеве неизвестные тяжелой строительной техникой снесли дом Зеленского

19:27 20.07.2024
 
© Полиция КиеваВ Киеве неизвестные тяжелой строительной техникой снесли дом Зеленского
В Киеве неизвестные тяжелой строительной техникой снесли дом Зеленского
© Полиция Киева
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. Полиция Киева устанавливает обстоятельства сноса здания на улице Александра Конисского в Киеве. Вечером 19 июля неизвестные подогнали к дому тяжелую строительную технику и снесли дом, который был построен в конце XIX века. Об этом сообщает Telegram-канал полиции Киева.
Полицейские установили местонахождение техники и изъяли ее, на данный момент решается вопрос о наложении ареста на имущество. Следователи Шевченковского управления полиции Киева открыли криминальное производство по факту незаконного сноса.
По данным из открытых источников, по этому адресу на улице Конисского, 22 находится так называемый особняк Зеленских. Здание было построено по заказу российского литературоведа и педагога, профессора Василия Николаевича Малинина. С 1911 до 1915 года в усадьбе проживала семья мещанина и почетного гражданина Киева Евмена Никитича Зеленского. Это был самый старый дом на улице Конисского и последний деревянный дом в столице Украины, внесенный в "Список исторических домов, нуждающихся в дополнительной защите" Министерства культуры Украины.
В департаменте культуры КГГА заявили украинским СМИ, что рассматривали документы на присвоение дому статуса достопримечательности.
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