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Армия Израиля нанесла удары по объектам хуситов в Ходейде

Армия Израиля нанесла удары по объектам хуситов в Ходейде - РИА Новости Крым, 20.07.2024

Армия Израиля нанесла удары по объектам хуситов в Ходейде

Армия обороны Израиля нанесла удары по объектам хуситов в районе порта города Ходейда на западе Йемена, сообщается в Telegram-канале ЦАХАЛ. РИА Новости Крым, 20.07.2024

2024-07-20T20:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл — РИА Новости Крым. Армия обороны Израиля нанесла удары по объектам хуситов в районе порта города Ходейда на западе Йемена, сообщается в Telegram-канале ЦАХАЛ.По данным источника РИА Новости, после атаки погибли два человека, еще трое получили ранения.Глава МИД еврейского государства Исраэль Кац назвал операцию израильских ВВС тяжелым ударом по террористической ветви Ирана, которая "поддерживает, обучает и финансирует террористическую организацию хуситов".О поражении позиций "Ансар Алла" в Ходейде ранее в субботу сообщил еще один источник агентства, отметив, что сделали это американские и британские истребители. При этом представитель хуситов Мухаммед Абдессалям заявил, что Израиль атаковал нефтехранилища и электростанцию.Движение "Ансар Алла" после обострения ближневосточного конфликта начало атаковать связанные с Израилем суда, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал.Хуситы объясняют свои действия помощью палестинцам и утверждают, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.Соединенные Штаты и Великобритания, со своей стороны, с середины января начали наносить удары по объектам хуситов. Член высшего политического совета движения "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти атаки террористическим варварством, преднамеренной и неоправданной агрессией.

https://crimea.ria.ru/20240115/ekspert-nazval-skrytye-tseli-udarov-ssha-po-yemenskim-khusitam-1134204371.html

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