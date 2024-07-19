https://crimea.ria.ru/20240719/obestochennaya-alushta-v-krymenergo-prokommentirovali-avariyu-1139002343.html

Обесточенная Алушта: в "Крымэнерго" прокомментировали аварию

Обесточенная Алушта: в "Крымэнерго" прокомментировали аварию - РИА Новости Крым, 19.07.2024

Обесточенная Алушта: в "Крымэнерго" прокомментировали аварию

Причиной отключения Алушты от электроснабжения стал выход из строя высоковольтного оборудования Ялты по линии 110 кВ, город остается частично без света, с... РИА Новости Крым, 19.07.2024

2024-07-19T22:41

2024-07-19T22:41

2024-07-19T22:56

эксклюзивы риа новости крым

гуп рк "крымэнерго"

алушта

отключение электроэнергии в крыму

отключение электроэнергии

крым

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/03/01/1119312833_270:251:960:639_1920x0_80_0_0_6fc5130b4222e5f336860160bb429c2a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. Причиной отключения Алушты от электроснабжения стал выход из строя высоковольтного оборудования Ялты по линии 110 кВ, город остается частично без света, с ситуацией разбираются специалисты. Об этом РИА Новости Крым сообщил начальник Алуштинского РЭС "Крымэнерго" Константин Герасимов.По его словам, речь не идет об отключении от электроэнергии сел. "Это город Алушта. Частично, не полностью", – добавил представитель ресурсоснабжающей организации. Ранее мэр Алушты Галина Огнева сообщила, что Алуштинский муниципалитет остался без электричества из-за аварии под Ялтой. Читайте также на РИА Новости Крым: Аксенов рассказал о причине отключения Алушты от электроснабженияЭнергетика Крыма: что делают для увеличения мощностиКак экономить электричество в жару – советы инженера

https://crimea.ria.ru/20240719/bez-elektrichestva-ostalas-vsya-alushta-i-26-poselkov---mer-1138999790.html

алушта

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гуп рк "крымэнерго", алушта, отключение электроэнергии в крыму, отключение электроэнергии, крым, новости крыма