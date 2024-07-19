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Обесточенная Алушта: в "Крымэнерго" прокомментировали аварию
Обесточенная Алушта: в "Крымэнерго" прокомментировали аварию - РИА Новости Крым, 19.07.2024
Обесточенная Алушта: в "Крымэнерго" прокомментировали аварию
Причиной отключения Алушты от электроснабжения стал выход из строя высоковольтного оборудования Ялты по линии 110 кВ, город остается частично без света, с... РИА Новости Крым, 19.07.2024
2024-07-19T22:41
2024-07-19T22:41
2024-07-19T22:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. Причиной отключения Алушты от электроснабжения стал выход из строя высоковольтного оборудования Ялты по линии 110 кВ, город остается частично без света, с ситуацией разбираются специалисты. Об этом РИА Новости Крым сообщил начальник Алуштинского РЭС "Крымэнерго" Константин Герасимов.По его словам, речь не идет об отключении от электроэнергии сел. "Это город Алушта. Частично, не полностью", – добавил представитель ресурсоснабжающей организации. Ранее мэр Алушты Галина Огнева сообщила, что Алуштинский муниципалитет остался без электричества из-за аварии под Ялтой. Читайте также на РИА Новости Крым: Аксенов рассказал о причине отключения Алушты от электроснабженияЭнергетика Крыма: что делают для увеличения мощностиКак экономить электричество в жару – советы инженера
https://crimea.ria.ru/20240719/bez-elektrichestva-ostalas-vsya-alushta-i-26-poselkov---mer-1138999790.html
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Обесточенная Алушта: в "Крымэнерго" прокомментировали аварию
Алушта частично без света из-за аварии на высоковольтном оборудовании Ялты по линии 110 кВ
22:41 19.07.2024 (обновлено: 22:56 19.07.2024)