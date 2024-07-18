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В Новороссийске сирена – военные отражают атаку морских дронов
В Новороссийске сирена – военные отражают атаку морских дронов - РИА Новости Крым, 18.07.2024
В Новороссийске сирена – военные отражают атаку морских дронов
В Новороссийске объявлена тревога – на город предпринята попытка атаки безэкипажными катерами. Об этом сообщил глава администрации города Андрей Кравченко. РИА Новости Крым, 18.07.2024
2024-07-18T06:24
2024-07-18T06:24
2024-07-18T08:18
новороссийск
происшествия
безэкипажные катера
безопасность
краснодарский край
кубань
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости Крым. В Новороссийске объявлена тревога – на город предпринята попытка атаки безэкипажными катерами. Об этом сообщил глава администрации города Андрей Кравченко.Жителей первой береговой линии просят укрыться в коридоре, ванной или в комнате, окна которой не выходят на море. Также власти призвали не находиться на открытом пространстве около моря, не снимать и не выкладывать в сеть работу военных по отражению атаки, сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями.Сигнал воздушной тревоги звучал в городе больше двух часов и был отменен в 7:24.Утром в четверг атаку морских дронов пресекли военные в Севастополе. Безэкипажный катер был уничтожен, сообщал ранее губернатор Михаил Развожаев.Читайте также на РИА Новости Крым:В порту Новороссийска учатся отражать атаки морских дронов и БПЛАОгонь повредил почти 40 строений на базах отдыха под НовороссийскомРежим ЧС из-за лесных пожаров введен в Новороссийске
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новороссийск, происшествия, безэкипажные катера, безопасность, краснодарский край, кубань, новости
В Новороссийске сирена – военные отражают атаку морских дронов
В Новороссийске звучит сирена из-за атаки безэкипажных катеров - власти
06:24 18.07.2024 (обновлено: 08:18 18.07.2024)