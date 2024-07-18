https://crimea.ria.ru/20240718/popytki-udarov-vsu-po-krymu-v-chem-sostoit-plan-kieva-1138974164.html

Попытки ударов ВСУ по Крыму: в чем состоит план Киева

Попытки ударов ВСУ по Крыму: в чем состоит план Киева - РИА Новости Крым, 18.07.2024

Попытки ударов ВСУ по Крыму: в чем состоит план Киева

Периодические попытки ВСУ ударить по Крыму подтверждают регулярность поставок западного оружия, несмотря на заверения киевского режима в обратном. При этом... РИА Новости Крым, 18.07.2024

2024-07-18T21:55

2024-07-18T21:55

2024-07-18T21:55

радио "спутник в крыму"

мнения

андрей никифоров

атаки всу на крым

безопасность республики крым и севастополя

всу (вооруженные силы украины)

крым

поставки западного оружия украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Периодические попытки ВСУ ударить по Крыму подтверждают регулярность поставок западного оружия, несмотря на заверения киевского режима в обратном. При этом никакого конкретного плана у Киева в отношении полуострова нет. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил политолог Андрей Никифоров.По его мнению, попытки атаковать Крым напрямую зависят от этих поставок."Что-то они топором на коленке сами собирают, но в основном оружие, которым пользуются, - это то, что им поставляется. Поэтому наполучали, собрали – ударили по Крыму. Это происходит регулярно", – сказал Никифоров.При этом, по мнению эксперта, на самом деле у Киева нет никакого конкретного плана в отношении полуострова – есть лишь бессилие и желание испортить здесь людям жизнь.Но даже такие атаки противника, которые происходят время от времени, достаточно опасны и требуют постоянной корректировки контрмер, добавил он."И относиться к этому следует вполне серьезно, контрмеры всегда разрабатывать и держать порох сухим", – заключил Никифоров.Утром 18 июля в Минобороны сообщали, что минувшей ночью ВСУ предприняли попытку массированно атаковать Крым с моря и воздуха. Над полуостровом были сбиты 33 беспилотника, а в Черном море уничтожены 10 безэкпипажных катеров. В июне руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданова* заявил, что у Киева есть план "отрезать" Крым от снабжения с Россией.Тогда же Владимир Зеленский сообщил, что Киев подготовил план очередного контрнаступления, начать которое невозможно, пока не придут поставки вооружения, за которые проголосовали в Европе. При этом он пожаловался на безоружные бригады ВСУ, стоящие в резерве, на разрешение США бить HIMARS только по приграничью и на то, что Россия производит вооружения быстрее, чем западные страны. А также раскритиковал количество поставленных Киеву танков Abrams, которые не смогли изменить ситуацию на поле боя.Ранее в Минобороны РФ сообщали об очередном уничтоженном Abrams в зоне СВО. А также заявили, что за первые сбитые в зоне спецоперации истребители F-15 и F-16, переданные США Украине, российских военных ждет вознаграждение в 15 миллионов рублей. * внесен в перечень террористов и экстремистов РосфинмониторингаЧитайте также на РИА Новости Крым:Эксперт оценил перспективы нового "контрнаступа" ВСУЧем ответит Россия на присутствие кораблей НАТО в Черном море ВСУ за сутки потеряли почти 2000 боевиков и 9 складов боеприпасов l

https://crimea.ria.ru/20240717/babulya-ya-ne-umru-istorii-ranennykh-pri-atake-na-uchkuevku-detey-1138904961.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, андрей никифоров, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, всу (вооруженные силы украины), крым, поставки западного оружия украине