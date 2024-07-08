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Российские военные уничтожили очередной танк Abrams в зоне СВО
Российские военные уничтожили очередной танк Abrams в зоне СВО - РИА Новости Крым, 08.07.2024
Российские военные уничтожили очередной танк Abrams в зоне СВО
Очередной американский танк Abrams уничтожен российскими бойцами группировки "Центр" в зоне специальной военной операции, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 08.07.2024
2024-07-08T14:50
2024-07-08T14:50
2024-07-08T14:51
танки abrams
министерство обороны рф
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вооруженные силы россии
группировка войск "центр"
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потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. Очередной американский танк Abrams уничтожен российскими бойцами группировки "Центр" в зоне специальной военной операции, сообщает Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, а также нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Розовка, Новгородское и Новоселовка Первая Донецкой Народной Республики.Также российские войска на данном направлении отразили пять контратак штурмовых групп противника.С начала года бойцы ВС России уничтожили более 10 танков М1 Abrams. Одну из машин, которую удалось эвакуировать с линии фронта, представили на выставке трофейной техники стран НАТО и Украины, которая работала с 1 мая по 30 июня в Парке Победы на Поклонной горе в Москве.
https://crimea.ria.ru/20240708/tri-ustanovki-himars-unichtozheny-za-sutki-v-zone-spetsoperatsii-1138682536.html
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танки abrams, министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, группировка войск "центр", всу (вооруженные силы украины), потери всу
Российские военные уничтожили очередной танк Abrams в зоне СВО
Украинские войска потеряли очередной танк Abrams в боях в Донбассе
14:50 08.07.2024 (обновлено: 14:51 08.07.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. Очередной американский танк Abrams уничтожен российскими бойцами группировки "Центр" в зоне специальной военной операции, сообщает Минобороны РФ.
"Потери противника составили более 385 военнослужащих, танк М1А1 Abrams производства США, три автомобиля, 122-мм гаубица Д-30, 105-мм гаубица М119 производства США", – говорится в сводке ведомства.
Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, а также нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Розовка, Новгородское и Новоселовка Первая Донецкой Народной Республики.
Также российские войска на данном направлении отразили пять контратак штурмовых групп противника.
С начала года бойцы ВС России уничтожили более 10 танков М1 Abrams. Одну из машин, которую удалось эвакуировать с линии фронта, представили на выставке трофейной техники стран НАТО и Украины, которая работала с 1 мая по 30 июня в Парке Победы на Поклонной горе в Москве.