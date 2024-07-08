https://crimea.ria.ru/20240708/rossiyskie-voennye-unichtozhili-ocherednoy-tank-abrams-v-zone-svo-1138682703.html

Российские военные уничтожили очередной танк Abrams в зоне СВО

Российские военные уничтожили очередной танк Abrams в зоне СВО - РИА Новости Крым, 08.07.2024

Российские военные уничтожили очередной танк Abrams в зоне СВО

Очередной американский танк Abrams уничтожен российскими бойцами группировки "Центр" в зоне специальной военной операции, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 08.07.2024

2024-07-08T14:50

2024-07-08T14:50

2024-07-08T14:51

танки abrams

министерство обороны рф

новости сво

вооруженные силы россии

группировка войск "центр"

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. Очередной американский танк Abrams уничтожен российскими бойцами группировки "Центр" в зоне специальной военной операции, сообщает Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, а также нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Розовка, Новгородское и Новоселовка Первая Донецкой Народной Республики.Также российские войска на данном направлении отразили пять контратак штурмовых групп противника.С начала года бойцы ВС России уничтожили более 10 танков М1 Abrams. Одну из машин, которую удалось эвакуировать с линии фронта, представили на выставке трофейной техники стран НАТО и Украины, которая работала с 1 мая по 30 июня в Парке Победы на Поклонной горе в Москве.

https://crimea.ria.ru/20240708/tri-ustanovki-himars-unichtozheny-za-sutki-v-zone-spetsoperatsii-1138682536.html

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

танки abrams, министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, группировка войск "центр", всу (вооруженные силы украины), потери всу