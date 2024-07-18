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Покушение киевских спецслужб на Путина планировали англосаксы – Захарова
Покушение киевских спецслужб на Путина планировали англосаксы – Захарова - РИА Новости Крым, 18.07.2024
Покушение киевских спецслужб на Путина планировали англосаксы – Захарова
Покушение на президента РФ Владимира Путина готовили украинские спецслужбы при несомненном участии англосаксов, заявила в ходе брифинга официальный... РИА Новости Крым, 18.07.2024
2024-07-18T15:55
2024-07-18T15:55
2024-07-18T15:57
мария захарова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости Крым. Покушение на президента РФ Владимира Путина готовили украинские спецслужбы при несомненном участии англосаксов, заявила в ходе брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.О подготовке такого покушения недавно заявил руководитель главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов*. Все попытки осуществить это оказались безуспешными.Она отметила, что страны Запада не осудили ни одного теракта против представителей власти и мирных граждан России, которые совершались по приказу киевского режима. Киев продолжает получать постоянную военную помощь и финансирование из Европы и США, которые таким образом становятся соучастниками преступлений украинских властей, подчеркнула официальный представитель российского МИДа.Ранее Мария Захарова заявила, что киевский режим готовит провокацию с разрушением дамб Киевской и Каневской гидроэлектростанций, чтобы затем обвинить в этом Россию.* Внесен в список террористов и экстремистов.Читайте также на РИА Новости Крым:Обвиняемых нет: Швеция закрыла дело о взрывах на "Северных потоках"Разводной во всех смыслах: Захарова о "мосте" в НАТО для УкраиныУкраина свыше 400 раз применяла токсические химикаты в зоне СВО
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мария захарова, владимир путин (политик), россия, новости, политика, в мире, коллективный запад
Покушение киевских спецслужб на Путина планировали англосаксы – Захарова
Покушение на Путина планировали и финансировали страны Запада – Захарова
15:55 18.07.2024 (обновлено: 15:57 18.07.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости Крым. Покушение на президента РФ Владимира Путина готовили украинские спецслужбы при несомненном участии англосаксов, заявила в ходе брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
О подготовке такого покушения недавно заявил руководитель главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов*. Все попытки осуществить это оказались безуспешными.
"Нет сомнения, что подобные преступления планировались и финансировались при непосредственном участии англосаксонских хозяев киевского режима", – сказала Захарова на брифинге.
Она отметила, что страны Запада не осудили ни одного теракта против представителей власти и мирных граждан России, которые совершались по приказу киевского режима. Киев продолжает получать постоянную военную помощь и финансирование из Европы и США, которые таким образом становятся соучастниками преступлений украинских властей, подчеркнула официальный представитель российского МИДа.
Ранее Мария Захарова заявила, что киевский режим готовит провокацию
с разрушением дамб Киевской и Каневской гидроэлектростанций, чтобы затем обвинить в этом Россию.
* Внесен в список террористов и экстремистов.
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