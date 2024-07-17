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ВСУ за сутки потеряли почти 2000 боевиков и 9 складов боеприпасов - РИА Новости Крым, 17.07.2024
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ВСУ за сутки потеряли почти 2000 боевиков и 9 складов боеприпасов
ВСУ за сутки потеряли почти 2000 боевиков и 9 складов боеприпасов - РИА Новости Крым, 17.07.2024
ВСУ за сутки потеряли почти 2000 боевиков и 9 складов боеприпасов
Подразделения Вооруженных сил России за прошедшие сутки заняли более выгодные рубежи и улучшили тактическое положение на ряде направлений, ВСУ потеряли 1980... РИА Новости Крым, 17.07.2024
2024-07-17T14:02
2024-07-17T14:41
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Подразделения Вооруженных сил России за прошедшие сутки заняли более выгодные рубежи и улучшили тактическое положение на ряде направлений, ВСУ потеряли 1980 боевиков и девять полевых складов боеприпасов. Об этом сообщает Минобороны.Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах Волчанска, Ветеринарного и Круглого Харьковской области. Отражена одна контратака противника.Потери украинских войск составили более 170 военнослужащих, два пикапа, гаубица М198, самоходная артиллерийская установка "Акация", две гаубицы Д-20, станция радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD" и две станции РЭБ "Анклав". Также уничтожен склад боеприпасов ВСУ.Бойцы группировки войск "Запад"и продолжили занимать более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение ВСУ и нацгвардии в районах Синьковки, Берестового Харьковской области, Стельмаховки и Червоной Дибровы Луганской Народной Республики. Кроме того, отражена контратака штурмовой группы.Противник потерял до 650 боевиков, бронетранспортер М113 и 12 автомобилей, а также три склада боеприпасов. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены реактивная система залпового огня RАК-SA-12, самоходная артиллерийская установка Krab, гаубицы М777 и Д-30, станция радиоэлектронной борьбы "Анклав".Подразделения "Южной" группировки войск в ходе ведения активных действий нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах Константиновки и Красного Донецкой Народной Республики.Украинские войска лишились до 610 военнослужащих, трех боевых бронированных машин и двух автомобилей.Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходные артиллерийские установки Krab и Braveheart, две самоходки "Гвоздика", две гаубицы FH-70, две гаубицы Д-20, две гаубицы "Мста-Б" и две гаубицы Д-30. Также уничтожены два склада боеприпасов ВСУ.Формирования группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение и нанесли поражение врагу в районах населенных пунктов Новоселовка, Дружба и Розовка ДНР, отразив одну контратаку штурмовиков противника.ВСУ потеряли до 325 военнослужащих, боевую машину пехоты Bradley, две боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика" и две гаубицы Д-30.Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение подразделениям ВСУ и нацгвардии в районе Угледара, Октября и Макаровки ДНР.Противник потерял до 125 военнослужащих, десять автомобилей, гаубицы М777 и Д-20, орудие М119 и станцию радиоэлектронной борьбы "Нота".Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Пятихатки, Жеребянки Запорожской области, Садовое и Михайловка Херсонской области.Потери украинских войск составили до 100 боевиков, танк, четыре автомобиля, самоходная артиллерийская установка Paladin, три гаубицы М777, гаубица FH-70, гаубица Д-30 и три станции радиоэлектронной борьбы "Анклав".Также в течение суток уничтожены три склада боеприпасов ВСУ и склад военно-технического имущества.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России уничтожила склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУАрмия России уничтожила железнодорожный эшелон ВСУ с военной техникойСу-34 нанес удар по дислокации ВСУ планирующей бомбой ФАБ-3000
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ВСУ за сутки потеряли почти 2000 боевиков и 9 складов боеприпасов

Армия России за сутки уничтожила почти 2000 украинских боевиков и 9 складов боеприпасов

14:02 17.07.2024 (обновлено: 14:41 17.07.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Подразделения Вооруженных сил России за прошедшие сутки заняли более выгодные рубежи и улучшили тактическое положение на ряде направлений, ВСУ потеряли 1980 боевиков и девять полевых складов боеприпасов. Об этом сообщает Минобороны.
Сводка Минобороны России из зоны СВО за 17 июля 2024Сводка Минобороны России из зоны СВО за 17 июля 2024
Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах Волчанска, Ветеринарного и Круглого Харьковской области. Отражена одна контратака противника.
Потери украинских войск составили более 170 военнослужащих, два пикапа, гаубица М198, самоходная артиллерийская установка "Акация", две гаубицы Д-20, станция радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD" и две станции РЭБ "Анклав". Также уничтожен склад боеприпасов ВСУ.
Бойцы группировки войск "Запад"и продолжили занимать более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение ВСУ и нацгвардии в районах Синьковки, Берестового Харьковской области, Стельмаховки и Червоной Дибровы Луганской Народной Республики. Кроме того, отражена контратака штурмовой группы.
Противник потерял до 650 боевиков, бронетранспортер М113 и 12 автомобилей, а также три склада боеприпасов. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены реактивная система залпового огня RАК-SA-12, самоходная артиллерийская установка Krab, гаубицы М777 и Д-30, станция радиоэлектронной борьбы "Анклав".
Подразделения "Южной" группировки войск в ходе ведения активных действий нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах Константиновки и Красного Донецкой Народной Республики.
Украинские войска лишились до 610 военнослужащих, трех боевых бронированных машин и двух автомобилей.
Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходные артиллерийские установки Krab и Braveheart, две самоходки "Гвоздика", две гаубицы FH-70, две гаубицы Д-20, две гаубицы "Мста-Б" и две гаубицы Д-30. Также уничтожены два склада боеприпасов ВСУ.
Формирования группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение и нанесли поражение врагу в районах населенных пунктов Новоселовка, Дружба и Розовка ДНР, отразив одну контратаку штурмовиков противника.
ВСУ потеряли до 325 военнослужащих, боевую машину пехоты Bradley, две боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика" и две гаубицы Д-30.
Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение подразделениям ВСУ и нацгвардии в районе Угледара, Октября и Макаровки ДНР.
Противник потерял до 125 военнослужащих, десять автомобилей, гаубицы М777 и Д-20, орудие М119 и станцию радиоэлектронной борьбы "Нота".
Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Пятихатки, Жеребянки Запорожской области, Садовое и Михайловка Херсонской области.
Потери украинских войск составили до 100 боевиков, танк, четыре автомобиля, самоходная артиллерийская установка Paladin, три гаубицы М777, гаубица FH-70, гаубица Д-30 и три станции радиоэлектронной борьбы "Анклав".
Также в течение суток уничтожены три склада боеприпасов ВСУ и склад военно-технического имущества.
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