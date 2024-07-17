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ВСУ за сутки потеряли почти 2000 боевиков и 9 складов боеприпасов
ВСУ за сутки потеряли почти 2000 боевиков и 9 складов боеприпасов - РИА Новости Крым, 17.07.2024
ВСУ за сутки потеряли почти 2000 боевиков и 9 складов боеприпасов
Подразделения Вооруженных сил России за прошедшие сутки заняли более выгодные рубежи и улучшили тактическое положение на ряде направлений, ВСУ потеряли 1980... РИА Новости Крым, 17.07.2024
2024-07-17T14:02
2024-07-17T14:02
2024-07-17T14:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Подразделения Вооруженных сил России за прошедшие сутки заняли более выгодные рубежи и улучшили тактическое положение на ряде направлений, ВСУ потеряли 1980 боевиков и девять полевых складов боеприпасов. Об этом сообщает Минобороны.Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах Волчанска, Ветеринарного и Круглого Харьковской области. Отражена одна контратака противника.Потери украинских войск составили более 170 военнослужащих, два пикапа, гаубица М198, самоходная артиллерийская установка "Акация", две гаубицы Д-20, станция радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD" и две станции РЭБ "Анклав". Также уничтожен склад боеприпасов ВСУ.Бойцы группировки войск "Запад"и продолжили занимать более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение ВСУ и нацгвардии в районах Синьковки, Берестового Харьковской области, Стельмаховки и Червоной Дибровы Луганской Народной Республики. Кроме того, отражена контратака штурмовой группы.Противник потерял до 650 боевиков, бронетранспортер М113 и 12 автомобилей, а также три склада боеприпасов. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены реактивная система залпового огня RАК-SA-12, самоходная артиллерийская установка Krab, гаубицы М777 и Д-30, станция радиоэлектронной борьбы "Анклав".Подразделения "Южной" группировки войск в ходе ведения активных действий нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах Константиновки и Красного Донецкой Народной Республики.Украинские войска лишились до 610 военнослужащих, трех боевых бронированных машин и двух автомобилей.Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходные артиллерийские установки Krab и Braveheart, две самоходки "Гвоздика", две гаубицы FH-70, две гаубицы Д-20, две гаубицы "Мста-Б" и две гаубицы Д-30. Также уничтожены два склада боеприпасов ВСУ.Формирования группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение и нанесли поражение врагу в районах населенных пунктов Новоселовка, Дружба и Розовка ДНР, отразив одну контратаку штурмовиков противника.ВСУ потеряли до 325 военнослужащих, боевую машину пехоты Bradley, две боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика" и две гаубицы Д-30.Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение подразделениям ВСУ и нацгвардии в районе Угледара, Октября и Макаровки ДНР.Противник потерял до 125 военнослужащих, десять автомобилей, гаубицы М777 и Д-20, орудие М119 и станцию радиоэлектронной борьбы "Нота".Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Пятихатки, Жеребянки Запорожской области, Садовое и Михайловка Херсонской области.Потери украинских войск составили до 100 боевиков, танк, четыре автомобиля, самоходная артиллерийская установка Paladin, три гаубицы М777, гаубица FH-70, гаубица Д-30 и три станции радиоэлектронной борьбы "Анклав".Также в течение суток уничтожены три склада боеприпасов ВСУ и склад военно-технического имущества.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России уничтожила склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУАрмия России уничтожила железнодорожный эшелон ВСУ с военной техникойСу-34 нанес удар по дислокации ВСУ планирующей бомбой ФАБ-3000
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новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе, запорожская область, херсонская область, харьковская область, инфографика
ВСУ за сутки потеряли почти 2000 боевиков и 9 складов боеприпасов
Армия России за сутки уничтожила почти 2000 украинских боевиков и 9 складов боеприпасов
14:02 17.07.2024 (обновлено: 14:41 17.07.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Подразделения Вооруженных сил России за прошедшие сутки заняли более выгодные рубежи и улучшили тактическое положение на ряде направлений, ВСУ потеряли 1980 боевиков и девять полевых складов боеприпасов. Об этом сообщает Минобороны.
Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах Волчанска, Ветеринарного и Круглого Харьковской области. Отражена одна контратака противника.
Потери украинских войск составили более 170 военнослужащих, два пикапа, гаубица М198, самоходная артиллерийская установка "Акация", две гаубицы Д-20, станция радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD" и две станции РЭБ "Анклав". Также уничтожен склад боеприпасов ВСУ.
Бойцы группировки войск "Запад"и продолжили занимать более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение ВСУ и нацгвардии в районах Синьковки, Берестового Харьковской области, Стельмаховки и Червоной Дибровы Луганской Народной Республики. Кроме того, отражена контратака штурмовой группы.
Противник потерял до 650 боевиков, бронетранспортер М113 и 12 автомобилей, а также три склада боеприпасов. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены реактивная система залпового огня RАК-SA-12, самоходная артиллерийская установка Krab, гаубицы М777 и Д-30, станция радиоэлектронной борьбы "Анклав".
Подразделения "Южной" группировки войск в ходе ведения активных действий нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах Константиновки и Красного Донецкой Народной Республики.
Украинские войска лишились до 610 военнослужащих, трех боевых бронированных машин и двух автомобилей.
Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходные артиллерийские установки Krab и Braveheart, две самоходки "Гвоздика", две гаубицы FH-70, две гаубицы Д-20, две гаубицы "Мста-Б" и две гаубицы Д-30. Также уничтожены два склада боеприпасов ВСУ.
Формирования группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение и нанесли поражение врагу в районах населенных пунктов Новоселовка, Дружба и Розовка ДНР, отразив одну контратаку штурмовиков противника.
ВСУ потеряли до 325 военнослужащих, боевую машину пехоты Bradley, две боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика" и две гаубицы Д-30.
Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение подразделениям ВСУ и нацгвардии в районе Угледара, Октября и Макаровки ДНР.
Противник потерял до 125 военнослужащих, десять автомобилей, гаубицы М777 и Д-20, орудие М119 и станцию радиоэлектронной борьбы "Нота".
Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Пятихатки, Жеребянки Запорожской области, Садовое и Михайловка Херсонской области.
Потери украинских войск составили до 100 боевиков, танк, четыре автомобиля, самоходная артиллерийская установка Paladin, три гаубицы М777, гаубица FH-70, гаубица Д-30 и три станции радиоэлектронной борьбы "Анклав".
Также в течение суток уничтожены три склада боеприпасов ВСУ и склад военно-технического имущества.
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