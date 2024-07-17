Рейтинг@Mail.ru
По Крыму порывы на сетях - где нет воды и когда возобновят подачу - РИА Новости Крым, 17.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240717/po-krymu-poryvy-na-setyakh---gde-net-vody-i-kogda-vozobnovyat-podachu-1138926192.html
По Крыму порывы на сетях - где нет воды и когда возобновят подачу
По Крыму порывы на сетях - где нет воды и когда возобновят подачу - РИА Новости Крым, 17.07.2024
По Крыму порывы на сетях - где нет воды и когда возобновят подачу
Ряд населенных пунктов Крыма из-за работ на сетях в среду остаются без водоснабжения. Об этом сообщил министр ЖКХ республики Максим Новик. РИА Новости Крым, 17.07.2024
2024-07-17T11:48
2024-07-17T11:36
вода в крыму
вода крыма
жкх крыма и севастополя
максим новик
водоснабжение
минжкх крыма
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/15/1137469650_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_dc8e2ec65b3a25c6f0fbd93fbcea4cad.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым. Ряд населенных пунктов Крыма из-за работ на сетях в среду остаются без водоснабжения. Об этом сообщил министр ЖКХ республики Максим Новик."Красноперекопск - рано утром завершены работы по замене аварийного участка магистрального водовода. Работали всю ночь, сейчас заканчивается промывка водовода в течение часа запустим воду", - обозначил ситуацию Новик в видеообращении, которое размещено в его Telegram-канале.Также порыв магистрального водовода произошел накануне в Ленинском районе, к ночи работы завершены, однако из-за слабых запасов некоторые населенные пункты в течение дня 17 июля будут испытывать проблемы с водоснабжением. Людей обеспечат привозной водой, сообщил министр.Также сейчас в Ленинском районе ведутся работы по капремонту аварийного участка водовода - к концу июля планируется переключение 2,5 км наиболее аварийного отрезка, до конца года проект планируют полностью завершить, пообещал министр. После этого проблемные моменты по району будут закрыты за исключением локальных ситуаций.Также, по его словам, в среду проблемы с водоснабжением из-за порыва на водоводе будут испытывать жители Челноковского массива в Феодосии - подвоз воды обеспечат. В селе Трудовое Симферопольского района, где несколько дней были порывы на водоводе, работы завершены, водоснабжение восстановлено. Локальные повреждения на сетях в Сакском, Первомайском, Черноморском районах и в Симферополе устранят в течение рабочего дня.В Евпатории накануне вводили временные ограничения подачи воды в связи со строительством нового водовода, который планируется ввести в эксплуатацию до 1 октября.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему ремонт не помогает: в Крыму изношенность водоводов достигает 70%Замена водопроводных труб в Симферополе: что сделано и сколько осталосьКрым вступает в вододефицитный период: когда наступит засуха
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/15/1137469650_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_9105b4c6bf688487985731821c6270f7.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вода в крыму, вода крыма, жкх крыма и севастополя, максим новик, водоснабжение, минжкх крыма, новости крыма
По Крыму порывы на сетях - где нет воды и когда возобновят подачу

В ряде городов Крыма из-за проблем на сетях нет воды - МинЖКХ республики

11:48 17.07.2024
 
© Telegram-канал Юрия ГоцанюкаРемонт на водопроводе в Евпатории
Ремонт на водопроводе в Евпатории
© Telegram-канал Юрия Гоцанюка
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым. Ряд населенных пунктов Крыма из-за работ на сетях в среду остаются без водоснабжения. Об этом сообщил министр ЖКХ республики Максим Новик.
"Красноперекопск - рано утром завершены работы по замене аварийного участка магистрального водовода. Работали всю ночь, сейчас заканчивается промывка водовода в течение часа запустим воду", - обозначил ситуацию Новик в видеообращении, которое размещено в его Telegram-канале.
Также порыв магистрального водовода произошел накануне в Ленинском районе, к ночи работы завершены, однако из-за слабых запасов некоторые населенные пункты в течение дня 17 июля будут испытывать проблемы с водоснабжением. Людей обеспечат привозной водой, сообщил министр.
Также сейчас в Ленинском районе ведутся работы по капремонту аварийного участка водовода - к концу июля планируется переключение 2,5 км наиболее аварийного отрезка, до конца года проект планируют полностью завершить, пообещал министр. После этого проблемные моменты по району будут закрыты за исключением локальных ситуаций.
"Евпатория. Работа по капремонту водовода продолжается. Графики и ограничения позволили постепенно пополнять запас - сейчас это 20 тысяч "кубов". Вчера установлен подкачивающий насос на улице Некрасова в одном из МКД. Поступали жалобы по улице Фрунзе на низкое давление на верхних этажах - также будем устанавливать подкачивающий насос. Локально будем эту проблему решать по адресам" - продолжил глава Новик.
Также, по его словам, в среду проблемы с водоснабжением из-за порыва на водоводе будут испытывать жители Челноковского массива в Феодосии - подвоз воды обеспечат. В селе Трудовое Симферопольского района, где несколько дней были порывы на водоводе, работы завершены, водоснабжение восстановлено. Локальные повреждения на сетях в Сакском, Первомайском, Черноморском районах и в Симферополе устранят в течение рабочего дня.
В Евпатории накануне вводили временные ограничения подачи воды в связи со строительством нового водовода, который планируется ввести в эксплуатацию до 1 октября.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Почему ремонт не помогает: в Крыму изношенность водоводов достигает 70%
Замена водопроводных труб в Симферополе: что сделано и сколько осталось
Крым вступает в вододефицитный период: когда наступит засуха
 
Вода в КрымуВода КрымаЖКХ Крыма и СевастополяМаксим НовикВодоснабжениеМинЖКХ КрымаНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:48По Крыму порывы на сетях - где нет воды и когда возобновят подачу
11:41Трое детей пострадали при столкновении иномарки с деревом в Крыму
11:35Участок трассы "Таврида" под Севастополем закроют для грузовиков
11:27Сколько туристов отдохнули в Крыму с начала года
11:19ВСУ сбросили с дронов взрывчатку - 4 человека ранены в Курской области
11:08"Бабуля, я не умру?": истории раненных при атаке на Учкуевку детей
10:49Освобождал Крым – умер почетный ялтинец Анатолий Сотников
10:39Стрельба в порту Новороссийска - власти навали причину
10:27Аномальные температуры – когда в Крыму станет прохладнее
10:02Семь часов поиска: в горах под Бахчисараем спасли туриста
09:41Условия жесточайшие: в Крыму продолжают тушение пожара в Коктебеле
09:38Бухты Севастополя в дымовой завесе - что происходит
09:30Электроснабжение Юга России восстановлено
09:20Веерные отключения света в Крыму – график по городам
09:18В Крыму встретили 15-миллионного пассажира поезда "Таврия"
09:04Более 10 обвиняемых в подготовке покушения на Аксенова ждут приговора
08:19Оплатить поступление в вуз маткапиталом: миссия выполнима
07:53График веерных отключений света в Севастополе на 17 июля
07:37"Незнайка на Луне" предсказал будущее: на спутнике Земли открыли пещеры
07:03Как спасти себя и дом при лесном пожаре
Лента новостейМолния