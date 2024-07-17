https://crimea.ria.ru/20240717/po-krymu-poryvy-na-setyakh---gde-net-vody-i-kogda-vozobnovyat-podachu-1138926192.html

По Крыму порывы на сетях - где нет воды и когда возобновят подачу

По Крыму порывы на сетях - где нет воды и когда возобновят подачу - РИА Новости Крым, 17.07.2024

По Крыму порывы на сетях - где нет воды и когда возобновят подачу

Ряд населенных пунктов Крыма из-за работ на сетях в среду остаются без водоснабжения. Об этом сообщил министр ЖКХ республики Максим Новик. РИА Новости Крым, 17.07.2024

2024-07-17T11:48

2024-07-17T11:48

2024-07-17T11:36

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым. Ряд населенных пунктов Крыма из-за работ на сетях в среду остаются без водоснабжения. Об этом сообщил министр ЖКХ республики Максим Новик."Красноперекопск - рано утром завершены работы по замене аварийного участка магистрального водовода. Работали всю ночь, сейчас заканчивается промывка водовода в течение часа запустим воду", - обозначил ситуацию Новик в видеообращении, которое размещено в его Telegram-канале.Также порыв магистрального водовода произошел накануне в Ленинском районе, к ночи работы завершены, однако из-за слабых запасов некоторые населенные пункты в течение дня 17 июля будут испытывать проблемы с водоснабжением. Людей обеспечат привозной водой, сообщил министр.Также сейчас в Ленинском районе ведутся работы по капремонту аварийного участка водовода - к концу июля планируется переключение 2,5 км наиболее аварийного отрезка, до конца года проект планируют полностью завершить, пообещал министр. После этого проблемные моменты по району будут закрыты за исключением локальных ситуаций.Также, по его словам, в среду проблемы с водоснабжением из-за порыва на водоводе будут испытывать жители Челноковского массива в Феодосии - подвоз воды обеспечат. В селе Трудовое Симферопольского района, где несколько дней были порывы на водоводе, работы завершены, водоснабжение восстановлено. Локальные повреждения на сетях в Сакском, Первомайском, Черноморском районах и в Симферополе устранят в течение рабочего дня.В Евпатории накануне вводили временные ограничения подачи воды в связи со строительством нового водовода, который планируется ввести в эксплуатацию до 1 октября.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему ремонт не помогает: в Крыму изношенность водоводов достигает 70%Замена водопроводных труб в Симферополе: что сделано и сколько осталосьКрым вступает в вододефицитный период: когда наступит засуха

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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