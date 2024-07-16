https://crimea.ria.ru/20240716/vkhod-na-chast-plyazhey-koreiza-i-gaspry-budet-dostupen-tolko-po-dokumentam-1138905297.html

Вход на часть пляжей Кореиза и Гаспры будет доступен только по документам

Вход на часть пляжей Кореиза и Гаспры будет доступен только по документам - РИА Новости Крым, 16.07.2024

Вход на часть пляжей Кореиза и Гаспры будет доступен только по документам

Часть пляжей ялтинских поселков Кореиз и Гаспра будут доступны только для местных жителей по предъявлению документов. Как сообщила глава администрации Ялты... РИА Новости Крым, 16.07.2024

2024-07-16T16:45

2024-07-16T16:45

2024-07-16T16:45

ялта

янина павленко

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крым курортный

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости Крым. Часть пляжей ялтинских поселков Кореиз и Гаспра будут доступны только для местных жителей по предъявлению документов. Как сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко, речь идет о некоторых пляжах, которые находятся на балансе санаториев.На пляж санатория "Днепр" проход организован для всех по любому удостоверению личности, при этом жителям Гаспры предложат спецтариф на пользование лифтом. На пляж санатория "Дюльбер" можно свободно пройти со стороны пляжа "Русалка". Также открыты для посещения поселковые гаспринские пляжи, пройти на которые можно через остановку "Марат".Сейчас в Гаспре продолжают ремонт пляжей после ноябрьского шторма, демонтажные работы завершат на этой неделе, добавила мэр курорта.В Ялте после шторма века, который разразился в Крыму в ноябре прошлого года, были разбиты 58 берегоукрепительных сооружений, ремонт которых продолжается.Читайте также на РИА Новости Крым:Роспотребнадзор снял все ограничения на пляжах ФеодосииЗакрытые из-за аварии на коллекторе пляжи Ялты открывают для купанияВ Крыму сапбордиста унесло в море – для поиска подняли вертолет

ялта

кореиз

гаспра

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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