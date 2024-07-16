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Вход на часть пляжей Кореиза и Гаспры будет доступен только по документам - РИА Новости Крым, 16.07.2024
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Вход на часть пляжей Кореиза и Гаспры будет доступен только по документам
Вход на часть пляжей Кореиза и Гаспры будет доступен только по документам - РИА Новости Крым, 16.07.2024
Вход на часть пляжей Кореиза и Гаспры будет доступен только по документам
Часть пляжей ялтинских поселков Кореиз и Гаспра будут доступны только для местных жителей по предъявлению документов. Как сообщила глава администрации Ялты... РИА Новости Крым, 16.07.2024
2024-07-16T16:45
2024-07-16T16:45
ялта
янина павленко
пляжи крыма
кореиз
гаспра
новости крыма
крым курортный
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости Крым. Часть пляжей ялтинских поселков Кореиз и Гаспра будут доступны только для местных жителей по предъявлению документов. Как сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко, речь идет о некоторых пляжах, которые находятся на балансе санаториев.На пляж санатория "Днепр" проход организован для всех по любому удостоверению личности, при этом жителям Гаспры предложат спецтариф на пользование лифтом. На пляж санатория "Дюльбер" можно свободно пройти со стороны пляжа "Русалка". Также открыты для посещения поселковые гаспринские пляжи, пройти на которые можно через остановку "Марат".Сейчас в Гаспре продолжают ремонт пляжей после ноябрьского шторма, демонтажные работы завершат на этой неделе, добавила мэр курорта.В Ялте после шторма века, который разразился в Крыму в ноябре прошлого года, были разбиты 58 берегоукрепительных сооружений, ремонт которых продолжается.Читайте также на РИА Новости Крым:Роспотребнадзор снял все ограничения на пляжах ФеодосииЗакрытые из-за аварии на коллекторе пляжи Ялты открывают для купанияВ Крыму сапбордиста унесло в море – для поиска подняли вертолет
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ялта, янина павленко, пляжи крыма, кореиз, гаспра, новости крыма, крым курортный
Вход на часть пляжей Кореиза и Гаспры будет доступен только по документам

Вход на часть пляжей большой Ялты будет доступен только по документам – власти

16:45 16.07.2024
 
© РИА Новости Крым . Наталия НазарукВид на Южный берег Крыма со смотровой площадки в Гаспре
Вид на Южный берег Крыма со смотровой площадки в Гаспре - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© РИА Новости Крым . Наталия Назарук
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости Крым. Часть пляжей ялтинских поселков Кореиз и Гаспра будут доступны только для местных жителей по предъявлению документов. Как сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко, речь идет о некоторых пляжах, которые находятся на балансе санаториев.

"На пляж санатория "Родина" в связи с требованиями антитеррористической безопасности проход возможен только для местных жителей. В первое посещение они должны принести оригинал паспорта и 2 ксерокопии, на одной из которых поставят печать для дальнейшего прохода", – написала Павленко в своем Telegram-канале.

На пляж санатория "Днепр" проход организован для всех по любому удостоверению личности, при этом жителям Гаспры предложат спецтариф на пользование лифтом. На пляж санатория "Дюльбер" можно свободно пройти со стороны пляжа "Русалка". Также открыты для посещения поселковые гаспринские пляжи, пройти на которые можно через остановку "Марат".
Сейчас в Гаспре продолжают ремонт пляжей после ноябрьского шторма, демонтажные работы завершат на этой неделе, добавила мэр курорта.

"Для тех, кто спрашивает, почему работы ведутся в сезон, объясняю: они глобальные, требуют существенных финансовых вложений, средства запрашивались из федерального бюджета. Есть обязательные процедуры, которые требуют времени, поэтому прошу отнестись с пониманием", – обратилась она к местным жителям и гостям.

В Ялте после шторма века, который разразился в Крыму в ноябре прошлого года, были разбиты 58 берегоукрепительных сооружений, ремонт которых продолжается.
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ЯлтаЯнина ПавленкоПляжи КрымаКореизГаспраНовости КрымаКрым курортный
 
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