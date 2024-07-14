https://crimea.ria.ru/20240714/v-krymu-sapbordista-uneslo-v-more--dlya-poiska-podnyali-vertolet-1138854045.html
В Крыму сапбордиста унесло в море – для поиска подняли вертолет
В Крыму сапбордиста унесло в море – для поиска подняли вертолет - РИА Новости Крым, 14.07.2024
В Крыму сапбордиста унесло в море – для поиска подняли вертолет
На крымском пляже туриста сапборде унесло в море – к спасению подключились спасатели поисково-десантной группы ГКУ РК "КРЫМ-СПАС". О происшествии сообщает... РИА Новости Крым, 14.07.2024
2024-07-14T19:10
2024-07-14T19:10
2024-07-14T19:37
происшествия
"крым-спас"
новости крыма
ленинский район
сергей садаклиев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. На крымском пляже туриста сапборде унесло в море – к спасению подключились спасатели поисково-десантной группы ГКУ РК "КРЫМ-СПАС". О происшествии сообщает официальный канал министра чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергея Садаклиева.Сегодня около 15:00 была получена информация о том, что в Ленинском районе человека на сапборде сильным отжимным ветром уносит в море. Информация поступила от очевидцев, уточнил министр.Турист был обнаружен на поверхности моря на расстоянии около полутора километров от берега. С использованием штатного спуско-подъемного устройства вертолета пострадавший был эвакуирован на борт воздушного судна и доставлен на берег, подчеркнул министр.
https://crimea.ria.ru/20240628/v-krymu-dvukh-podrostkov-na-sapbordakh-uneslo-v-more-1138442740.html
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происшествия, "крым-спас", новости крыма, ленинский район, сергей садаклиев
В Крыму сапбордиста унесло в море – для поиска подняли вертолет
В Крыму туриста унесло в море – для поиска подняли вертолет
19:10 14.07.2024 (обновлено: 19:37 14.07.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. На крымском пляже туриста сапборде унесло в море – к спасению подключились спасатели поисково-десантной группы ГКУ РК "КРЫМ-СПАС". О происшествии сообщает официальный канал министра чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергея Садаклиева.
Сегодня около 15:00 была получена информация о том, что в Ленинском районе человека на сапборде сильным отжимным ветром уносит в море. Информация поступила от очевидцев, уточнил министр.
"Для спасения из Симферополя был направлен вертолет Симферопольского звена Южного авиационно-спасательного центра МЧС России с двумя десантниками спасательной поисково-десантной группы Симферопольского аварийно-спасательного отряда "КРЫМ-СПАС". Одновременно на побережье для обеспечения безопасности была направлена дежурная смена Ленинского АСО в составе пяти человек", – сообщил Сергей Садаклиев.
Турист был обнаружен на поверхности моря на расстоянии около полутора километров от берега. С использованием штатного спуско-подъемного устройства вертолета пострадавший был эвакуирован на борт воздушного судна и доставлен на берег, подчеркнул министр.