https://crimea.ria.ru/20240714/v-krymu-sapbordista-uneslo-v-more--dlya-poiska-podnyali-vertolet-1138854045.html

В Крыму сапбордиста унесло в море – для поиска подняли вертолет

В Крыму сапбордиста унесло в море – для поиска подняли вертолет - РИА Новости Крым, 14.07.2024

В Крыму сапбордиста унесло в море – для поиска подняли вертолет

На крымском пляже туриста сапборде унесло в море – к спасению подключились спасатели поисково-десантной группы ГКУ РК "КРЫМ-СПАС". О происшествии сообщает... РИА Новости Крым, 14.07.2024

2024-07-14T19:10

2024-07-14T19:10

2024-07-14T19:37

происшествия

"крым-спас"

новости крыма

ленинский район

сергей садаклиев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/12/1138199532_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_a570271f3f64db46f4814ed0952ac6d3.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. На крымском пляже туриста сапборде унесло в море – к спасению подключились спасатели поисково-десантной группы ГКУ РК "КРЫМ-СПАС". О происшествии сообщает официальный канал министра чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергея Садаклиева.Сегодня около 15:00 была получена информация о том, что в Ленинском районе человека на сапборде сильным отжимным ветром уносит в море. Информация поступила от очевидцев, уточнил министр.Турист был обнаружен на поверхности моря на расстоянии около полутора километров от берега. С использованием штатного спуско-подъемного устройства вертолета пострадавший был эвакуирован на борт воздушного судна и доставлен на берег, подчеркнул министр.

https://crimea.ria.ru/20240628/v-krymu-dvukh-podrostkov-na-sapbordakh-uneslo-v-more-1138442740.html

ленинский район

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, "крым-спас", новости крыма, ленинский район, сергей садаклиев