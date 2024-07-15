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Крымский мост закрыт - РИА Новости Крым, 15.07.2024
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Крымский мост закрыт
Крымский мост закрыт - РИА Новости Крым, 15.07.2024
Крымский мост закрыт
Крымский мост закрыт для движения автомобильного транспорта, водителей и пассажиров просят сохранять спокойствие, сообщает Telegram-канал оперативной информации РИА Новости Крым, 15.07.2024
2024-07-15T06:12
2024-07-15T06:14
ситуация на дорогах крыма
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крымский мост
транспорт
логистика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости Крым. Крымский мост закрыт для движения автомобильного транспорта, водителей и пассажиров просят сохранять спокойствие, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Находящиеся на мосту и в зоне досмотра должны следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Людей просят сохранять спокойствие.Ночью мост перекрывали на два часа.Транспортный переход через Керченский пролив периодически закрывают для проезда из соображений безопасности. Республиканские власти напоминают, что мостовой переход является стратегическим объектом, безопасность которого имеет первостепенное значение.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Читайте также на РИА Новости Крым:Расширение НАТО в Черном море – как устранить угрозу для КрымаКрымский мост "замер" в пробках – ситуация к вечеру пятницыПаромы между Крымом и Кавказом: на поддержку сообщения выделили 5,7 млрд
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РИА Новости Крым
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крым, крымский мост, транспорт, логистика, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, тамань, керчь, новости крыма
Крымский мост закрыт

На Крымском мосту остановили движение транспорта

06:12 15.07.2024 (обновлено: 06:14 15.07.2024)
 
Крымский мост закрыт
Крымский мост закрыт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости Крым. Крымский мост закрыт для движения автомобильного транспорта, водителей и пассажиров просят сохранять спокойствие, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", – сказано в сообщении.
Находящиеся на мосту и в зоне досмотра должны следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Людей просят сохранять спокойствие.
Ночью мост перекрывали на два часа.
Транспортный переход через Керченский пролив периодически закрывают для проезда из соображений безопасности. Республиканские власти напоминают, что мостовой переход является стратегическим объектом, безопасность которого имеет первостепенное значение.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
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