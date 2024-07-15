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Крымский мост закрыт

Крымский мост закрыт - РИА Новости Крым, 15.07.2024

Крымский мост закрыт

Крымский мост закрыт для движения автомобильного транспорта, водителей и пассажиров просят сохранять спокойствие, сообщает Telegram-канал оперативной информации РИА Новости Крым, 15.07.2024

2024-07-15T06:12

2024-07-15T06:12

2024-07-15T06:14

ситуация на дорогах крыма

крым

крымский мост

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логистика

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безопасность

тамань

керчь

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости Крым. Крымский мост закрыт для движения автомобильного транспорта, водителей и пассажиров просят сохранять спокойствие, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Находящиеся на мосту и в зоне досмотра должны следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Людей просят сохранять спокойствие.Ночью мост перекрывали на два часа.Транспортный переход через Керченский пролив периодически закрывают для проезда из соображений безопасности. Республиканские власти напоминают, что мостовой переход является стратегическим объектом, безопасность которого имеет первостепенное значение.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Читайте также на РИА Новости Крым:Расширение НАТО в Черном море – как устранить угрозу для КрымаКрымский мост "замер" в пробках – ситуация к вечеру пятницыПаромы между Крымом и Кавказом: на поддержку сообщения выделили 5,7 млрд

крым

крымский мост

тамань

керчь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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