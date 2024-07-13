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В очереди на Крымский мост скопились более 500 машин - РИА Новости Крым, 13.07.2024
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Ситуация на дорогах Крыма
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В очереди на Крымский мост скопились более 500 машин
В очереди на Крымский мост скопились более 500 машин - РИА Новости Крым, 13.07.2024
В очереди на Крымский мост скопились более 500 машин
Очередь на проезд по Крымскому мосту утром в субботу продолжает расти. На 8.00 в ней стоят 512 машин. Ожидание составляет около часа, сообщает Telegram-канал... РИА Новости Крым, 13.07.2024
2024-07-13T08:01
2024-07-13T08:15
крымский мост
ситуация на дорогах крыма
транспорт
логистика
крым
новости крыма
керчь
тамань
керченский пролив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. Очередь на проезд по Крымскому мосту утром в субботу продолжает расти. На 8.00 в ней стоят 512 машин. Ожидание составляет около часа, сообщает Telegram-канал оперативно информации о ситуации на мосту.Летом в период летнего сезона для обеспечения безопасности граждан усилена работа стационарных инспекционно-досмотровых комплексов на подъездах к транспортному переходу через Керченский пролив.Сейчас проезжать по Крымскому мосту разрешается автомобилям массой до 3,5 тонн. Кроме того, попасть из Крыма на материк и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км. Преодолеть этот путь можно примерно за семь часов.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму бессрочно ввели высокий уровень террористической опасностиВ Крым на машине: как быстро проехать по Крымскому мостуСухопутный коридор в Крым: на пунктах пропуска увеличат число окон
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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крымский мост, транспорт, логистика, крым, новости крыма, керчь, тамань, керченский пролив
В очереди на Крымский мост скопились более 500 машин

В очереди на Крымский мост стоят 512 автомобилей

08:01 13.07.2024 (обновлено: 08:15 13.07.2024)
 
© РИА Новости КрымКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. Очередь на проезд по Крымскому мосту утром в субботу продолжает расти. На 8.00 в ней стоят 512 машин. Ожидание составляет около часа, сообщает Telegram-канал оперативно информации о ситуации на мосту.
"В 8:00 в очереди со стороны Тамани находится 359 транспортных средств. Ожидание около часа. В очереди со стороны Керчи находится 153 транспортных средства", - говорится в сообщении.
Летом в период летнего сезона для обеспечения безопасности граждан усилена работа стационарных инспекционно-досмотровых комплексов на подъездах к транспортному переходу через Керченский пролив.
Сейчас проезжать по Крымскому мосту разрешается автомобилям массой до 3,5 тонн. Кроме того, попасть из Крыма на материк и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км. Преодолеть этот путь можно примерно за семь часов.
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