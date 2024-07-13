https://crimea.ria.ru/20240713/v-ocheredi-na-krymskiy-most-skopilis-bolee-500-mashin-1138821213.html

В очереди на Крымский мост скопились более 500 машин

В очереди на Крымский мост скопились более 500 машин - РИА Новости Крым, 13.07.2024

В очереди на Крымский мост скопились более 500 машин

Очередь на проезд по Крымскому мосту утром в субботу продолжает расти. На 8.00 в ней стоят 512 машин. Ожидание составляет около часа, сообщает Telegram-канал... РИА Новости Крым, 13.07.2024

2024-07-13T08:01

2024-07-13T08:01

2024-07-13T08:15

крымский мост

ситуация на дорогах крыма

транспорт

логистика

крым

новости крыма

керчь

тамань

керченский пролив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/06/1137080810_0:153:1280:873_1920x0_80_0_0_81459e7bc65a1d021260f4d0bd1c016f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. Очередь на проезд по Крымскому мосту утром в субботу продолжает расти. На 8.00 в ней стоят 512 машин. Ожидание составляет около часа, сообщает Telegram-канал оперативно информации о ситуации на мосту.Летом в период летнего сезона для обеспечения безопасности граждан усилена работа стационарных инспекционно-досмотровых комплексов на подъездах к транспортному переходу через Керченский пролив.Сейчас проезжать по Крымскому мосту разрешается автомобилям массой до 3,5 тонн. Кроме того, попасть из Крыма на материк и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км. Преодолеть этот путь можно примерно за семь часов.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму бессрочно ввели высокий уровень террористической опасностиВ Крым на машине: как быстро проехать по Крымскому мостуСухопутный коридор в Крым: на пунктах пропуска увеличат число окон

крымский мост

крым

керчь

тамань

керченский пролив

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, транспорт, логистика, крым, новости крыма, керчь, тамань, керченский пролив