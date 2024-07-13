https://crimea.ria.ru/20240713/pravila-vyezda-senatorov-i-deputatov-iz-rf--za-chto-mogut-lishit-mandata-1138830078.html

Правила выезда сенаторов и депутатов из РФ – за что могут лишить мандата

Правила выезда сенаторов и депутатов из РФ – за что могут лишить мандата - РИА Новости Крым, 13.07.2024

Правила выезда сенаторов и депутатов из РФ – за что могут лишить мандата

За несогласованный выезд за пределы страны депутаты и сенаторы могут лишиться своих полномочий. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин... РИА Новости Крым, 13.07.2024

2024-07-13T15:52

2024-07-13T15:52

2024-07-13T15:54

владимир путин (политик)

россия

закон и право

государственная дума рф

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новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. За несогласованный выезд за пределы страны депутаты и сенаторы могут лишиться своих полномочий. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Изменения вносятся в закон "О статусе сенатора Российской Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации".Отмечается, что при планировании выезда из страны чиновники должны согласовать свою поездку в соответствии с порядком, установленным руководством соответствующей палаты Федерального Собрания РФ. При нарушении этой процедуры полномочия депутата или сенатора могут быть прекращены досрочно по решению палаты.Закон не распространяется на случаи выезда парламентариев в служебные командировки.Читайте также на РИА Новости Крым:Госдума экономит на депутатах: дешевле гостиницы, меньше командировок"Начинать надо с себя": депутатов Госдумы пересадят на российские авто

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2024

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владимир путин (политик), россия, закон и право, государственная дума рф, совет федерации, новости