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Правила выезда сенаторов и депутатов из РФ – за что могут лишить мандата - РИА Новости Крым, 13.07.2024
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Правила выезда сенаторов и депутатов из РФ – за что могут лишить мандата
Правила выезда сенаторов и депутатов из РФ – за что могут лишить мандата - РИА Новости Крым, 13.07.2024
Правила выезда сенаторов и депутатов из РФ – за что могут лишить мандата
За несогласованный выезд за пределы страны депутаты и сенаторы могут лишиться своих полномочий. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин... РИА Новости Крым, 13.07.2024
2024-07-13T15:52
2024-07-13T15:54
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россия
закон и право
государственная дума рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. За несогласованный выезд за пределы страны депутаты и сенаторы могут лишиться своих полномочий. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Изменения вносятся в закон "О статусе сенатора Российской Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации".Отмечается, что при планировании выезда из страны чиновники должны согласовать свою поездку в соответствии с порядком, установленным руководством соответствующей палаты Федерального Собрания РФ. При нарушении этой процедуры полномочия депутата или сенатора могут быть прекращены досрочно по решению палаты.Закон не распространяется на случаи выезда парламентариев в служебные командировки.Читайте также на РИА Новости Крым:Госдума экономит на депутатах: дешевле гостиницы, меньше командировок"Начинать надо с себя": депутатов Госдумы пересадят на российские авто
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владимир путин (политик), россия, закон и право, государственная дума рф, совет федерации, новости
Правила выезда сенаторов и депутатов из РФ – за что могут лишить мандата

Путин обязал парламентариев согласовывать выезды из России

15:52 13.07.2024 (обновлено: 15:54 13.07.2024)
 
© РИА Новости . Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПленарное заседание Госдумы РФ
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© РИА Новости . Владимир Федоренко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. За несогласованный выезд за пределы страны депутаты и сенаторы могут лишиться своих полномочий. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Изменения вносятся в закон "О статусе сенатора Российской Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации".
"Сенатор Российской Федерации, депутат Государственной Думы обязаны согласовать выезд за пределы территории Российской Федерации, за исключением служебных командировок, в порядке и сроки, которые определяются советом соответствующей палаты Федерального Собрания Российской Федерации", - сказано в тексте закона.
Отмечается, что при планировании выезда из страны чиновники должны согласовать свою поездку в соответствии с порядком, установленным руководством соответствующей палаты Федерального Собрания РФ. При нарушении этой процедуры полномочия депутата или сенатора могут быть прекращены досрочно по решению палаты.
Закон не распространяется на случаи выезда парламентариев в служебные командировки.
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