https://crimea.ria.ru/20240712/v-ocheredi-na-krymskiy-most-stoyat-pochti-600-avtomobiley---ozhidanie-2-chasa-1138798329.html

В очереди на Крымский мост стоят почти 600 автомобилей - ожидание 2 часа

В очереди на Крымский мост стоят почти 600 автомобилей - ожидание 2 часа - РИА Новости Крым, 12.07.2024

В очереди на Крымский мост стоят почти 600 автомобилей - ожидание 2 часа

Очередь на проезд по Крымскому мосту за два часа выросла на с 318 до 590 автомобилей. Ожидание составляет около двух часов, сообщает Telegram-канал оперативно... РИА Новости Крым, 12.07.2024

2024-07-12T15:04

2024-07-12T15:04

2024-07-12T15:07

крымский мост

ситуация на дорогах крыма

транспорт

логистика

керчь

керченский пролив

тамань

крым

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. Очередь на проезд по Крымскому мосту за два часа выросла на с 318 до 590 автомобилей. Ожидание составляет около двух часов, сообщает Telegram-канал оперативно информации о ситуации на мосту.Со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет.Летом в период летнего сезона для обеспечения безопасности граждан усилена работа стационарных инспекционно-досмотровых комплексов на подъездах к транспортному переходу через Керченский пролив.Сейчас проезжать по Крымскому мосту разрешается автомобилям массой до 3,5 тонн. Кроме того, попасть из Крыма на материк и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км. Преодолеть этот путь можно примерно за семь часов.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму бессрочно ввели высокий уровень террористической опасностиВ Крым на машине: как быстро проехать по Крымскому мостуСухопутный коридор в Крым: на пунктах пропуска увеличат число окон

крымский мост

керчь

керченский пролив

тамань

крым

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, транспорт, логистика, керчь, керченский пролив, тамань, крым, новости крыма