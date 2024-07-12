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В очереди на Крымский мост стоят почти 600 автомобилей - ожидание 2 часа - РИА Новости Крым, 12.07.2024
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В очереди на Крымский мост стоят почти 600 автомобилей - ожидание 2 часа
В очереди на Крымский мост стоят почти 600 автомобилей - ожидание 2 часа - РИА Новости Крым, 12.07.2024
В очереди на Крымский мост стоят почти 600 автомобилей - ожидание 2 часа
Очередь на проезд по Крымскому мосту за два часа выросла на с 318 до 590 автомобилей. Ожидание составляет около двух часов, сообщает Telegram-канал оперативно... РИА Новости Крым, 12.07.2024
2024-07-12T15:04
2024-07-12T15:07
крымский мост
ситуация на дорогах крыма
транспорт
логистика
керчь
керченский пролив
тамань
крым
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. Очередь на проезд по Крымскому мосту за два часа выросла на с 318 до 590 автомобилей. Ожидание составляет около двух часов, сообщает Telegram-канал оперативно информации о ситуации на мосту.Со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет.Летом в период летнего сезона для обеспечения безопасности граждан усилена работа стационарных инспекционно-досмотровых комплексов на подъездах к транспортному переходу через Керченский пролив.Сейчас проезжать по Крымскому мосту разрешается автомобилям массой до 3,5 тонн. Кроме того, попасть из Крыма на материк и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км. Преодолеть этот путь можно примерно за семь часов.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму бессрочно ввели высокий уровень террористической опасностиВ Крым на машине: как быстро проехать по Крымскому мостуСухопутный коридор в Крым: на пунктах пропуска увеличат число окон
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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крымский мост, транспорт, логистика, керчь, керченский пролив, тамань, крым, новости крыма
В очереди на Крымский мост стоят почти 600 автомобилей - ожидание 2 часа

В очереди на Крымский мост стоят почти 600 автомобилей

15:04 12.07.2024 (обновлено: 15:07 12.07.2024)
 
© РИА Новости КрымКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. Очередь на проезд по Крымскому мосту за два часа выросла на с 318 до 590 автомобилей. Ожидание составляет около двух часов, сообщает Telegram-канал оперативно информации о ситуации на мосту.
"В 15:00 в очереди со стороны Керчи находится 590 транспортных средств. Ожидание около 2 часов", - говорится в сообщении.
Со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет.
Летом в период летнего сезона для обеспечения безопасности граждан усилена работа стационарных инспекционно-досмотровых комплексов на подъездах к транспортному переходу через Керченский пролив.
Сейчас проезжать по Крымскому мосту разрешается автомобилям массой до 3,5 тонн. Кроме того, попасть из Крыма на материк и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км. Преодолеть этот путь можно примерно за семь часов.
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