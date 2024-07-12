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В Херсонской области с 1 августа вводят пропускной режим

В Херсонской области с 1 августа вводят пропускной режим - РИА Новости Крым, 12.07.2024

В Херсонской области с 1 августа вводят пропускной режим

В Херсонской области с 1 августа поэтапно вводится пропускной режим в округах 15-километровой прифронтовой зоны. Об этом сообщил губернатор региона Владимир... РИА Новости Крым, 12.07.2024

2024-07-12T18:55

2024-07-12T18:55

2024-07-12T19:09

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. В Херсонской области с 1 августа поэтапно вводится пропускной режим в округах 15-километровой прифронтовой зоны. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.По словам Сальдо, особый режим пребывания гражданских лиц на территории прифронтовой полосы в 15-километровой зоне введен действием указа главы региона от 8 июля этого года."Эти меры применяются в целях обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, создания безопасных условий для работы и проживания граждан в 15-километровой зоне, пресечения террористических и диверсионных действий на территории Херсонской области", - уточнил Сальдо.Херсонская область расположена в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала российским субъектом по итогам референдума в сентябре 2022 года.Читайте также на РИА Новости Крым:Бьют из минометов: ВСУ атаковали жилые дома в Новой КаховкеВСУ атаковали рынок в Новой Маячке – ранены троеБольше 4 тысяч абонентов обесточены после удара ВСУ по Херсонской области

херсонская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, владимир сальдо, новые регионы россии, общество, безопасность, новости