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В Херсонской области с 1 августа вводят пропускной режим
В Херсонской области с 1 августа вводят пропускной режим - РИА Новости Крым, 12.07.2024
В Херсонской области с 1 августа вводят пропускной режим
В Херсонской области с 1 августа поэтапно вводится пропускной режим в округах 15-километровой прифронтовой зоны. Об этом сообщил губернатор региона Владимир... РИА Новости Крым, 12.07.2024
2024-07-12T18:55
2024-07-12T18:55
2024-07-12T19:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. В Херсонской области с 1 августа поэтапно вводится пропускной режим в округах 15-километровой прифронтовой зоны. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.По словам Сальдо, особый режим пребывания гражданских лиц на территории прифронтовой полосы в 15-километровой зоне введен действием указа главы региона от 8 июля этого года."Эти меры применяются в целях обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, создания безопасных условий для работы и проживания граждан в 15-километровой зоне, пресечения террористических и диверсионных действий на территории Херсонской области", - уточнил Сальдо.Херсонская область расположена в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала российским субъектом по итогам референдума в сентябре 2022 года.Читайте также на РИА Новости Крым:Бьют из минометов: ВСУ атаковали жилые дома в Новой КаховкеВСУ атаковали рынок в Новой Маячке – ранены троеБольше 4 тысяч абонентов обесточены после удара ВСУ по Херсонской области
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херсонская область, владимир сальдо, новые регионы россии, общество, безопасность, новости
В Херсонской области с 1 августа вводят пропускной режим
В 15-километровой зоне Херсонской области с 1 августа вводят пропускной режим - Сальдо
18:55 12.07.2024 (обновлено: 19:09 12.07.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. В Херсонской области с 1 августа поэтапно вводится пропускной режим в округах 15-километровой прифронтовой зоны. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"С 1 августа на территории Каховского округа доступ гражданских лиц в 15-километровую зону будет осуществляется исключительно по пропускам. До 31 августа это правило будет поочередно распространено на все округа 15-километровой зоны", - написал он в Telegram.
По словам Сальдо, особый режим пребывания гражданских лиц на территории прифронтовой полосы в 15-километровой зоне введен действием указа главы региона от 8 июля этого года.
"Эти меры применяются в целях обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, создания безопасных условий для работы и проживания граждан в 15-километровой зоне, пресечения террористических и диверсионных действий на территории Херсонской области", - уточнил Сальдо.
Херсонская область расположена в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала российским субъектом по итогам референдума в сентябре 2022 года.
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