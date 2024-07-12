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Снизить риск возможной эскалации – о чем говорили Белоусов и Остин
Снизить риск возможной эскалации – о чем говорили Белоусов и Остин - РИА Новости Крым, 12.07.2024
Снизить риск возможной эскалации – о чем говорили Белоусов и Остин
В пятницу состоялся телефонный разговор министра обороны России Андрея Белоусова и его коллеги из США Ллойда Остина. Беседа была инициирована российской... РИА Новости Крым, 12.07.2024
2024-07-12T19:49
2024-07-12T19:49
2024-07-12T19:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. В пятницу состоялся телефонный разговор министра обороны России Андрея Белоусова и его коллеги из США Ллойда Остина. Беседа была инициирована российской стороной, сообщает Минобороны РФ.Как пишет РИА Новости со ссылкой на Пентагон, Остин указал на важность сохранения открытыми каналов коммуникации в условия продолжающегося конфликта на Украине.Это уже второй разговор двух министров за месяц. Как сообщало российское Минобороны, Остин звонил Белоусову 25 июня, они обменялись взглядами о ситуации вокруг конфликта на Украине.В частности, российский министр указал на опасность дальнейшей эскалации обстановки в связи с продолжающимися поставками американских вооружений для ВСУ.Читайте также на РИА Новости Крым:Запад целенаправленно затягивает украинский кризис – БелоусовБелоусов доложил Путину о ходе СВО и дальнейших планах"Продолжим летать и плавать": Пентагон – об активности США в Черном море
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россия, министерство обороны рф, андрей белоусов, сша, ллойд остин, пентагон, безопасность, в мире, политика, новости
Снизить риск возможной эскалации – о чем говорили Белоусов и Остин
Белоусов и Остин провели телефонный разговор по инициативе России
19:49 12.07.2024 (обновлено: 19:52 12.07.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. В пятницу состоялся телефонный разговор министра обороны России Андрея Белоусова и его коллеги из США Ллойда Остина. Беседа была инициирована российской стороной, сообщает Минобороны РФ.
"Обсуждался вопрос предотвращения угроз безопасности и снижения риска возможной эскалации", - уточняется в сообщении.
Как пишет РИА Новости со ссылкой на Пентагон, Остин указал на важность сохранения открытыми каналов коммуникации в условия продолжающегося конфликта на Украине.
Это уже второй разговор двух министров за месяц. Как сообщало российское Минобороны, Остин звонил Белоусову 25 июня, они обменялись взглядами о ситуации вокруг конфликта на Украине.
В частности, российский министр указал на опасность дальнейшей эскалации обстановки в связи с продолжающимися поставками американских вооружений для ВСУ.
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