https://crimea.ria.ru/20240712/snizit-risk-vozmozhnoy-eskalatsii--o-chem-govorili-belousov-i-ostin-1138816088.html

Снизить риск возможной эскалации – о чем говорили Белоусов и Остин

Снизить риск возможной эскалации – о чем говорили Белоусов и Остин - РИА Новости Крым, 12.07.2024

Снизить риск возможной эскалации – о чем говорили Белоусов и Остин

В пятницу состоялся телефонный разговор министра обороны России Андрея Белоусова и его коллеги из США Ллойда Остина. Беседа была инициирована российской... РИА Новости Крым, 12.07.2024

2024-07-12T19:49

2024-07-12T19:49

2024-07-12T19:52

россия

министерство обороны рф

андрей белоусов

сша

ллойд остин

пентагон

безопасность

в мире

политика

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/0c/1137220312_242:88:2433:1321_1920x0_80_0_0_6d1df4a6cef2943474c4c919f207028c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. В пятницу состоялся телефонный разговор министра обороны России Андрея Белоусова и его коллеги из США Ллойда Остина. Беседа была инициирована российской стороной, сообщает Минобороны РФ.Как пишет РИА Новости со ссылкой на Пентагон, Остин указал на важность сохранения открытыми каналов коммуникации в условия продолжающегося конфликта на Украине.Это уже второй разговор двух министров за месяц. Как сообщало российское Минобороны, Остин звонил Белоусову 25 июня, они обменялись взглядами о ситуации вокруг конфликта на Украине.В частности, российский министр указал на опасность дальнейшей эскалации обстановки в связи с продолжающимися поставками американских вооружений для ВСУ.Читайте также на РИА Новости Крым:Запад целенаправленно затягивает украинский кризис – БелоусовБелоусов доложил Путину о ходе СВО и дальнейших планах"Продолжим летать и плавать": Пентагон – об активности США в Черном море

россия

сша

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство обороны рф, андрей белоусов, сша, ллойд остин, пентагон, безопасность, в мире, политика, новости