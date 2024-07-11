Рейтинг@Mail.ru
Севастополь без света в четверг: график отключений - РИА Новости Крым, 11.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240711/sevastopol-bez-sveta-v-chetverg-grafik-otklyucheniy-1138751022.html
Севастополь без света в четверг: график отключений
Севастополь без света в четверг: график отключений - РИА Новости Крым, 11.07.2024
Севастополь без света в четверг: график отключений
Временное отключение света пройдет в Севастополе в четверг, 11 июля. Список адресов опубликован в Telegram-канале "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 11.07.2024
2024-07-11T07:21
2024-07-11T07:21
севастополь
севастопольэнерго
отключение электроэнергии в крыму
отключение электроэнергии
жкх крыма и севастополя
городская среда
крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111524/38/1115243856_0:0:2449:1378_1920x0_80_0_0_90b8c7d462fd890f8c130f75ba8d7fca.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости Крым. Временное отключение света пройдет в Севастополе в четверг, 11 июля. Список адресов опубликован в Telegram-канале "Севастопольэнерго".С 09.00 до 16.00 без света будут несколько домов по ул. Менжинского и на Симферопольском шоссе в Инкермане.С 08.30 до 17.30 временно отключат электричество в домах по следующим адресам: ул. Котовского, ул. Кочубея, ул. Федько, туп. Неровный, ул. Сапунская, пер. Сквозной, ул. Федюхина.В период с 09.00 до 17.00 на 1-1,5 часа электроэнергию ограничат в домах: пр-д. Кипарисовый, ул. Абрикосовая, туп. Обрывистый, туп. Сливовый, ул. Гранатная, 17-А.Временно не будет света в селе Штурмовое: ул. Мераба, ул. Придорожная, ул. Дагджи, ул. Полевая, туп. Поворотный, ул. Поворотная, ул. Шулинская, ул. Спокойная.Также отключение коснется поселка Октябрь (ул. Узловая, ул. Чернореченская), села Широкое (КСП "Красный Октябрь", ул. Клюшкина, ул. Булгакова) и села Передовое (КСП "Красный Октябрь").Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько в Крыму надо будет платить за свет с 1 июляВеерные отключения света из-за жары вводят в НовороссийскеВеерные отключения света из-за аномальной жары ввели в Ростовской области
севастополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111524/38/1115243856_0:0:2177:1633_1920x0_80_0_0_2b9886d798a584a53bed1c9fc3f162f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, севастопольэнерго, отключение электроэнергии в крыму, отключение электроэнергии, жкх крыма и севастополя, городская среда, крым, новости крыма
Севастополь без света в четверг: график отключений

Временное отключение света пройдет в нескольких районах Севастополя

07:21 11.07.2024
 
© РИА Новости Крым . Владислав СергиенкоЭлектрощитовая
Электрощитовая - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© РИА Новости Крым . Владислав Сергиенко
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости Крым. Временное отключение света пройдет в Севастополе в четверг, 11 июля. Список адресов опубликован в Telegram-канале "Севастопольэнерго".
"Подача электроэнергии временно будет ограничена для выполнения неотложных работ", - объясняют на предприятии.
С 09.00 до 16.00 без света будут несколько домов по ул. Менжинского и на Симферопольском шоссе в Инкермане.
С 08.30 до 17.30 временно отключат электричество в домах по следующим адресам: ул. Котовского, ул. Кочубея, ул. Федько, туп. Неровный, ул. Сапунская, пер. Сквозной, ул. Федюхина.
В период с 09.00 до 17.00 на 1-1,5 часа электроэнергию ограничат в домах: пр-д. Кипарисовый, ул. Абрикосовая, туп. Обрывистый, туп. Сливовый, ул. Гранатная, 17-А.
Временно не будет света в селе Штурмовое: ул. Мераба, ул. Придорожная, ул. Дагджи, ул. Полевая, туп. Поворотный, ул. Поворотная, ул. Шулинская, ул. Спокойная.
Также отключение коснется поселка Октябрь (ул. Узловая, ул. Чернореченская), села Широкое (КСП "Красный Октябрь", ул. Клюшкина, ул. Булгакова) и села Передовое (КСП "Красный Октябрь").
Читайте также на РИА Новости Крым:
Сколько в Крыму надо будет платить за свет с 1 июля
Веерные отключения света из-за жары вводят в Новороссийске
Веерные отключения света из-за аномальной жары ввели в Ростовской области
 
СевастопольСевастопольэнергоОтключение электроэнергии в КрымуОтключение электроэнергииЖКХ Крыма и СевастополяГородская средаКрымНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:52Апогей Волынской резни: кровавое воскресенье 11 июля 1943 года
08:32Переговоры Путина и Моди: эксперт оценил значение партнерства РФ и Индии
08:16Как Украина будет применять F-16 в зоне СВО – эксперт
07:55В Алуште возобновили подачу газа – работы завершены раньше срока
07:43Будут в створе российских прицелов: в МИД оценили планы по РСМД в Европе
07:21Севастополь без света в четверг: график отключений
07:01Участвовать не собираемся: в РФ прокомментировали новый саммит по Украине
06:31Подробности ночных атак дронов на регионы России рассказали в Минобороны
06:01Силы противовоздушной обороны отразили атаку БПЛА на Москву
00:27НАТО расширится в Черном море: главные заявления по итогам саммита
00:00Грозы и пекло: прогноз погоды в Крыму на четверг
00:00Какой сегодня праздник: 11 июля
22:58Главные новости Крыма: 10 июля
22:50Драка на пляже в Алуште: полиция начала проверку
22:46На западе Крыма произошел крупный пожар
22:22Главное за день: 10 июля
21:58Как спасают знаменитые херсонские помидоры после теракта на Каховской ГЭС
21:48Пыталась покончить с собой: в Красноперекопске спасли девушку
21:36В Крыму на четверть выросло число пожаров
21:09Водитель легковушки заживо сгорел при столкновении с КамАЗом на Кубани
Лента новостейМолния