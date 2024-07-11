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Севастополь без света в четверг: график отключений

Севастополь без света в четверг: график отключений - РИА Новости Крым, 11.07.2024

Севастополь без света в четверг: график отключений

Временное отключение света пройдет в Севастополе в четверг, 11 июля. Список адресов опубликован в Telegram-канале "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 11.07.2024

2024-07-11T07:21

2024-07-11T07:21

2024-07-11T07:21

севастополь

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отключение электроэнергии в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости Крым. Временное отключение света пройдет в Севастополе в четверг, 11 июля. Список адресов опубликован в Telegram-канале "Севастопольэнерго".С 09.00 до 16.00 без света будут несколько домов по ул. Менжинского и на Симферопольском шоссе в Инкермане.С 08.30 до 17.30 временно отключат электричество в домах по следующим адресам: ул. Котовского, ул. Кочубея, ул. Федько, туп. Неровный, ул. Сапунская, пер. Сквозной, ул. Федюхина.В период с 09.00 до 17.00 на 1-1,5 часа электроэнергию ограничат в домах: пр-д. Кипарисовый, ул. Абрикосовая, туп. Обрывистый, туп. Сливовый, ул. Гранатная, 17-А.Временно не будет света в селе Штурмовое: ул. Мераба, ул. Придорожная, ул. Дагджи, ул. Полевая, туп. Поворотный, ул. Поворотная, ул. Шулинская, ул. Спокойная.Также отключение коснется поселка Октябрь (ул. Узловая, ул. Чернореченская), села Широкое (КСП "Красный Октябрь", ул. Клюшкина, ул. Булгакова) и села Передовое (КСП "Красный Октябрь").Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько в Крыму надо будет платить за свет с 1 июляВеерные отключения света из-за жары вводят в НовороссийскеВеерные отключения света из-за аномальной жары ввели в Ростовской области

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2024

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