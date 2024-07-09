https://crimea.ria.ru/20240709/v-sevastopole-snova-masshtabnoe-otklyuchenie-sveta-gde-i-kogda-1138684550.html

В Севастополе снова масштабное отключение света: где и когда

В Севастополе снова масштабное отключение света: где и когда - РИА Новости Крым, 09.07.2024

В Севастополе снова масштабное отключение света: где и когда

В Севастополе в связи с выполнением ремонтных работ во вторник временно ограничат подачу электроэнергии в некоторых районах города. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 09.07.2024

2024-07-09T07:36

2024-07-09T07:36

2024-07-09T07:48

севастополь

новости

электричество

электроэнергия

севастопольэнерго

электросети крыма

отключение электроэнергии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/14/1132230123_0:39:800:489_1920x0_80_0_0_773384aa6b30209a68f6b3832054249d.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе в связи с выполнением ремонтных работ во вторник временно ограничат подачу электроэнергии в некоторых районах города. Об этом сообщает Telegram-канал "Севастопольэнерго".С 08:00 до 17:00 будет отключено электричество по следующим адресам: ул. Фиолентовское шоссе, 8/1, 50/18, 50/6, 50/7, 50/8, 50/9, 50/14, 50/18, 50/19, 50/20, 50/22, 50/26, 50/16, 50/31/16, 50/13, 50/18, 50/4, 50/3, 50/28/30, 8/1-а, 50/30, 8/1/2, 30-а/б/в/г, 50/27/29/31, 20/22, 20; ул. Комбрига Потапова, 37, 30-в, 32-а, 34, 26-г/2, 30-г, 26-в, 84-а/1, 37-а, 43-а/б/в, 37, 39-а, 28, 32, 39, 30-г, 26, 32, 34, 40, 43-а, 37-а, 41-а/б/в, 39-а; ул. Готская, 84-в/1, 72-г, 28-52, 56-98, 84-2, 84-г, 90, 98, 102-108, 114, 29-55, 84-б/1/2/3/4, 132, 136, кад. 2256; ул. Камышовое шоссе, 40-а; ул. Молодых Строителей, 50-б, 50-а, 8, 41-53; ул. Александра Маринеско, 5-б; Монастырское шоссе, 59/12.Также в период с 09:00 до 17:00 на час-полтора без света останутся абоненты, проживающие по следующим адресам: ул. Буденного, 6-А,6-Б,6-24,35-А,23,31-59, ул. Николая Музыки, 1,7-13,19-23, ул. Степаненко, 12, ул. Чапаева, 50-80,21-А,21-25,29-41, пер. Школьный, 2-8, ул. Котовского, 48, ул. Волнистая, 22-А, 4-А, 6, 16, 22-24, 40, 39, 53, 57-61, 11-А, 1-А, 17-А, 1, 7, 11-17, 23-27, ул. Щербака, 12, ул. Гидрографическая, 22-Б, 26-А, 28-В, 22-В, 26-Б, 28-Г, 9, СНТ "Ветеран-2", уч.82, 22, 28, 48, 54, уч. 65, 43, 51, 59, 67, 77, 85, ул. Красивая, 70-А, 74/1, 52-А, 74-А, 74-Б , 42, 46, 8, 16-18, 30, 38, 1-3; СНТ "Энтузиаст", 35, СНТ "Стрелец", 10, ул. Хрусталева, 72-Ж/22, 72-Ж/21, 72-Ж/13, 72-Ж/15, пр. Аэродромный, 2-8, 22, 28, 1-3, Аэродромное шоссе, 16, 20-22, 28, ул. Шабалина, 50, ТСН "Слип", 18-20, 24-28, 40, 44-46, 116, 122, 1, 209-Б, 17, 31, 37, 41, 41, 45-47, 53, СНТ "Якорь", 12, 42-46, 50, 39-51, СНТ "Южный Экспресс", 10-А, 50-А, 22, 28-30, 34, 46, 52, 60, 25-А, 5, 9, 71, 75, 1019, 1051, ТСН "Чайка-89", 60, 65.Также не будет света в нескольких селах региона. В Колхозное: ул. Горная, 4-А, 4, 16, 988, 1-Б, 1-А, 1-9; ул. Колхозная, 6-А, 4-А, 4-8, 14, 15, 29-31. В селе Россошанка: ул. Жемчужная, 2-12, 1-5, 11; ул. Фролова, 4-16, 488, 1-19; ул. Байдарская, 34-А, 16-18, 490, 491. В селе Новобобровка: ул. Герасина, 2, 6-8, 390, 19-А, 1-3, 7-21, пер. Жасминовый, 2-4,1-3; ул. Гористая, 2, 1, 5-7, 11-21; ул. Садовая, 5-7, 15; ул. Баденкиной, 2-26, 1-Б, 41-А, 1-27; ул. Изумрудная, 2-8, 7-А, 1-7. В селе Родниковое: ул. Терлецкого, 29; ул. Заречная, 8-18, 11-29, 33; ул. Карадагская, 2-6, 16, 1220, 9, 1215; ул. Менгирская, 6-10, 7-А, 1-7; ул. Куликова, 5-Д; ул. Васильковая, 8-А, 6-8, 14, 1192, 1-9, 26-28; ул. Скитальца, 462, 30-42, 27-53.Мекензиевы горы также временно останутся без электроэнергии, адреса: ул. Миндальная, 4, 32-44, 7, 21-23; ул. Мищенко, 4-16, 21-А, 5,7, 17, 21-29, 33, 39-43, 51, 55, 88; ул. Путейская, 10-46, 747, 48, 747, 2617; ул. Центральная, 6-10, 20, 26, 30-34, 40-42, 23, 27-29, 33, 41, 53; пер. Сенной, 6, 1, 5, 11; пер. Пасечный, 2-Б, 2-А, 2-4, 8-10, 3-А, 1-3,1175; ул. Пасечная, 2-А, 2-4, 10-12, 16-18, 18/1, 1-3, 7-13, 19; пр-д Пасечный, 1-А, 3-5, 9-15, 19-21, 1189, 1251; пер. Кривой, 2-8, 18, 23-А, 19-А, 1-9, 19-23; ул. Родниковая, 19, 13-17; ул. Сенная, 12-20, 1014, 1015; ул. Ясеневая, 86, 92, 67-А, 50-82, 1244, 1338-1340, 47-89, 1339-1341, 2-20; б-р Гардемаринов, 6, 10, 16, 30, 748, 17-21, 34-50; ул. Гуряна, 6, 10, 5; б-р Томаса Макензи, 6-12, 16, 24-26, 1294; ДСК "Парус-4", 77-6, 1-А, 1; пер. Пихтовый, 4-8, 5; пр-д Вельботный, 5; ул. Приборострителей, 10-12, 13; ул. Рябиновая, 4-6, 5; пер. Катальповый, 20-26; ул. Крейсерская, 4, 8-10, 18, 24, 36, 31-А, 3, 7,17-21, 25, 35; ул. Богданова, 530, 155-А/8, 155-А/3; ул. Лагина, 5; пер. Нарядный, 4-16, 3-7; пер. Залесный, к. 756, 4-6, 1-Б, 1-А-2, 3-13; пер. Коробейников, 2-Б, 4-16, 1-А, 1-Б, 1-5, 11-13, 17; пер. Тростниковый, 2, 10-12, 16, 3, 7; пер. Песенный, 2-А, 6, 10-14, 18, 15-А, 3-11, 17; ул. Облепиховая, 2-54, 1-23, 45; пер. Слободский, 2-Б/1, 4-18, 1178, 1-Б/2, 1-Б/1, 5-17.Также в период с 9 по 15 июля, с 08:30 до 17:30 не будет света у абонентов, проживающих по улицам: Котовского, 1-11, Кочубея, 16-44, 1-19, Федько, 20-22, 26-28, 1, туп. Неровный, 4, Сапунская, 2-36; пер. Сквозной, 2-8,16, ул. Федюхина, 2-28.Читайте также на РИА Новости Крым:В Евпатории ввели графики подачи водыСколько в Крыму надо будет платить за свет с 1 июляВ Крыму обсудили переход на индивидуальное отопление в многоэтажках

https://crimea.ria.ru/20240708/aksenov-prokommentiroval-prichiny-avariy-na-energosetyakh-v-krymu-1138689412.html

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, новости, электричество, электроэнергия, севастопольэнерго, электросети крыма, отключение электроэнергии