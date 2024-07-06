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Флот учится уничтожать диверсантов в Севастополе

Флот учится уничтожать диверсантов в Севастополе - РИА Новости Крым, 06.07.2024

Флот учится уничтожать диверсантов в Севастополе

В Севастополе военные Черноморского флота проводят учения со стрельбой. Об этом предупредил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 06.07.2024

2024-07-06T12:10

2024-07-06T12:10

2024-07-06T12:14

севастополь

михаил развожаев

армия и флот

чф рф (черноморский флот российской федерации)

учения

безопасность республики крым и севастополя

безопасность

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе военные Черноморского флота проводят учения со стрельбой. Об этом предупредил губернатор Михаил Развожаев.Он отметил, что звуки стрельбы могут быть слышны в разных районах города до 13:00. И добавил, что в городе все спокойно.В субботу военные тренируются и в порту Новороссийска. Они учатся отражать атаки безэкипажных катеров и беспилотников.Вооруженные силы РФ регулярно проводят учения - этого требует оперативная обстановка. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона.В Крыму и Севастополе бессрочно действует желтый уровень террористической опасности. Этот режим подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.Читайте также на РИА Новости Крым:Сирены и стрельба в порту Новороссийска – что происходитКогда Россия развернет ракеты средней и меньшей дальности – ответ ПутинаРазрешение на увеличение дальности ударов ВСУ – в чем опасность для Крыма

севастополь

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, армия и флот, чф рф (черноморский флот российской федерации), учения, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, новости крыма