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Флот учится уничтожать диверсантов в Севастополе
Флот учится уничтожать диверсантов в Севастополе - РИА Новости Крым, 06.07.2024
Флот учится уничтожать диверсантов в Севастополе
В Севастополе военные Черноморского флота проводят учения со стрельбой. Об этом предупредил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 06.07.2024
2024-07-06T12:10
2024-07-06T12:10
2024-07-06T12:14
севастополь
михаил развожаев
армия и флот
чф рф (черноморский флот российской федерации)
учения
безопасность республики крым и севастополя
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новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе военные Черноморского флота проводят учения со стрельбой. Об этом предупредил губернатор Михаил Развожаев.Он отметил, что звуки стрельбы могут быть слышны в разных районах города до 13:00. И добавил, что в городе все спокойно.В субботу военные тренируются и в порту Новороссийска. Они учатся отражать атаки безэкипажных катеров и беспилотников.Вооруженные силы РФ регулярно проводят учения - этого требует оперативная обстановка. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона.В Крыму и Севастополе бессрочно действует желтый уровень террористической опасности. Этот режим подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.Читайте также на РИА Новости Крым:Сирены и стрельба в порту Новороссийска – что происходитКогда Россия развернет ракеты средней и меньшей дальности – ответ ПутинаРазрешение на увеличение дальности ударов ВСУ – в чем опасность для Крыма
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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севастополь, михаил развожаев, армия и флот, чф рф (черноморский флот российской федерации), учения, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, новости крыма
Флот учится уничтожать диверсантов в Севастополе
В Севастополе в субботу военные ЧФ проводят тренировки со стрельбой – Развожаев
12:10 06.07.2024 (обновлено: 12:14 06.07.2024)