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На востоке Крыма громко: в МЧС назвали причину

На востоке Крыма громко: в МЧС назвали причину - РИА Новости Крым, 01.07.2024

На востоке Крыма громко: в МЧС назвали причину

В Ленинском районе на востоке Крыма вечером в понедельник пройдут учения, сообщает МЧС республики. РИА Новости Крым, 01.07.2024

2024-07-01T18:01

2024-07-01T18:01

2024-07-01T18:01

ленинский район

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. В Ленинском районе на востоке Крыма вечером в понедельник пройдут учения, сообщает МЧС республики.Вооруженные силы РФ регулярно проводят учения, поскольку этого требует оперативная обстановка. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона.В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. Этот режим подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.Читайте также на РИА Новости Крым:Учения по отражению нападения БЭКов и дронов пройдут в НовороссийскеСтрельба слышна в ФеодосииСтрельба на внешнем рейде в Севастополе: власти объяснили причину

ленинский район

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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