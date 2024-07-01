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На востоке Крыма громко: в МЧС назвали причину - РИА Новости Крым, 01.07.2024
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На востоке Крыма громко: в МЧС назвали причину
На востоке Крыма громко: в МЧС назвали причину - РИА Новости Крым, 01.07.2024
На востоке Крыма громко: в МЧС назвали причину
В Ленинском районе на востоке Крыма вечером в понедельник пройдут учения, сообщает МЧС республики. РИА Новости Крым, 01.07.2024
2024-07-01T18:01
2024-07-01T18:01
ленинский район
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. В Ленинском районе на востоке Крыма вечером в понедельник пройдут учения, сообщает МЧС республики.Вооруженные силы РФ регулярно проводят учения, поскольку этого требует оперативная обстановка. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона.В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. Этот режим подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.Читайте также на РИА Новости Крым:Учения по отражению нападения БЭКов и дронов пройдут в НовороссийскеСтрельба слышна в ФеодосииСтрельба на внешнем рейде в Севастополе: власти объяснили причину
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РИА Новости Крым
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news.crimea@rian.ru
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ленинский район, новости крыма, безопасность, безопасность республики крым и севастополя, учения, мчс крыма, крым
На востоке Крыма громко: в МЧС назвали причину

В Ленинском районе на востоке Крыма пройдут учения – МЧС

18:01 01.07.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа реактивной артиллерии ВС РФ
Боевая работа реактивной артиллерии ВС РФ - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. В Ленинском районе на востоке Крыма вечером в понедельник пройдут учения, сообщает МЧС республики.

"В Ленинском районе может быть громко. С 18:00 до 19:00 в районе сел Ивановка и Приозерное пройдут учения", – говорится в сообщении.

Вооруженные силы РФ регулярно проводят учения, поскольку этого требует оперативная обстановка. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона.
В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. Этот режим подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
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Ленинский районНовости КрымаБезопасностьБезопасность Республики Крым и СевастополяУченияМЧС КрымаКрым
 
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