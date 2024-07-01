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На востоке Крыма громко: в МЧС назвали причину
На востоке Крыма громко: в МЧС назвали причину - РИА Новости Крым, 01.07.2024
На востоке Крыма громко: в МЧС назвали причину
В Ленинском районе на востоке Крыма вечером в понедельник пройдут учения, сообщает МЧС республики. РИА Новости Крым, 01.07.2024
2024-07-01T18:01
2024-07-01T18:01
2024-07-01T18:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. В Ленинском районе на востоке Крыма вечером в понедельник пройдут учения, сообщает МЧС республики.Вооруженные силы РФ регулярно проводят учения, поскольку этого требует оперативная обстановка. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона.В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. Этот режим подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.Читайте также на РИА Новости Крым:Учения по отражению нападения БЭКов и дронов пройдут в НовороссийскеСтрельба слышна в ФеодосииСтрельба на внешнем рейде в Севастополе: власти объяснили причину
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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На востоке Крыма громко: в МЧС назвали причину
В Ленинском районе на востоке Крыма пройдут учения – МЧС