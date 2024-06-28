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В ДТП с маршруткой и двумя легковушками в Краснодаре ранены семь человек

В ДТП с маршруткой и двумя легковушками в Краснодаре ранены семь человек - РИА Новости Крым, 28.06.2024

В ДТП с маршруткой и двумя легковушками в Краснодаре ранены семь человек

Семь человек ранены при столкновении двух легковушек и маршрутки в Краснодаре. Об этом сообщили в краевом МВД. РИА Новости Крым, 28.06.2024

2024-06-28T13:05

2024-06-28T13:05

2024-06-28T13:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. Семь человек ранены при столкновении двух легковушек и маршрутки в Краснодаре. Об этом сообщили в краевом МВД. Отмечается, что авария произошла в пятницу на улице Западный обход. Предварительно установлено, что водитель автомобиля Hyundai при перестроении из крайней правой полосы в левую не убедился в безопасности своего маневра и врезался в маршрутку. От удара иномарка выехала на встречку и столкнулась с автомобилем Lada.Накануне в Сакском районе Крыма иномарка слетела с дороги и перевернулась. В ДТП погибла женщина, пострадали водитель и трое пассажиров, в том числе ребенок.Читайте также на РИА Новости Крым:На Кубани столкнулись КамАЗ и две легковушки – есть погибшийСнес дерево: смертельное ДТП на трассе Симферополь - НиколаевкаПолсотни нарушений за час: в Симферополе проверили водителей автобусов

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодар, дтп, происшествия, мвд по краснодарскому краю, транспорт, общественный транспорт, новости