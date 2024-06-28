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В ДТП с маршруткой и двумя легковушками в Краснодаре ранены семь человек - РИА Новости Крым, 28.06.2024
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В ДТП с маршруткой и двумя легковушками в Краснодаре ранены семь человек
В ДТП с маршруткой и двумя легковушками в Краснодаре ранены семь человек - РИА Новости Крым, 28.06.2024
В ДТП с маршруткой и двумя легковушками в Краснодаре ранены семь человек
Семь человек ранены при столкновении двух легковушек и маршрутки в Краснодаре. Об этом сообщили в краевом МВД. РИА Новости Крым, 28.06.2024
2024-06-28T13:05
2024-06-28T13:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. Семь человек ранены при столкновении двух легковушек и маршрутки в Краснодаре. Об этом сообщили в краевом МВД. Отмечается, что авария произошла в пятницу на улице Западный обход. Предварительно установлено, что водитель автомобиля Hyundai при перестроении из крайней правой полосы в левую не убедился в безопасности своего маневра и врезался в маршрутку. От удара иномарка выехала на встречку и столкнулась с автомобилем Lada.Накануне в Сакском районе Крыма иномарка слетела с дороги и перевернулась. В ДТП погибла женщина, пострадали водитель и трое пассажиров, в том числе ребенок.Читайте также на РИА Новости Крым:На Кубани столкнулись КамАЗ и две легковушки – есть погибшийСнес дерево: смертельное ДТП на трассе Симферополь - НиколаевкаПолсотни нарушений за час: в Симферополе проверили водителей автобусов
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краснодар, дтп, происшествия, мвд по краснодарскому краю, транспорт, общественный транспорт, новости
В ДТП с маршруткой и двумя легковушками в Краснодаре ранены семь человек

Семь человек ранены при столкновении двух легковых авто и маршрутки - МВД

13:05 28.06.2024 (обновлено: 13:07 28.06.2024)
 
© 23 МВДВ ДТП с маршруткой и двумя легковушками в Краснодаре ранены семь человек
В ДТП с маршруткой и двумя легковушками в Краснодаре ранены семь человек
© 23 МВД
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. Семь человек ранены при столкновении двух легковушек и маршрутки в Краснодаре. Об этом сообщили в краевом МВД.
Отмечается, что авария произошла в пятницу на улице Западный обход. Предварительно установлено, что водитель автомобиля Hyundai при перестроении из крайней правой полосы в левую не убедился в безопасности своего маневра и врезался в маршрутку. От удара иномарка выехала на встречку и столкнулась с автомобилем Lada.

"По предварительным данным в результате ДТП пострадали семь граждан, из них трое детей. На момент аварии в автобусе находились два пассажира, они не пострадали", - уточняется в сообщении.

Накануне в Сакском районе Крыма иномарка слетела с дороги и перевернулась. В ДТП погибла женщина, пострадали водитель и трое пассажиров, в том числе ребенок.
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