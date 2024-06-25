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Пугали знакомого пневматикой: в Крыму задержаны двое подростков
Пугали знакомого пневматикой: в Крыму задержаны двое подростков - РИА Новости Крым, 25.06.2024
Пугали знакомого пневматикой: в Крыму задержаны двое подростков
Двое подростков из Бахчисарайского района обвиняются в хулиганстве с применением оружия. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления... РИА Новости Крым, 25.06.2024
2024-06-25T17:52
2024-06-25T17:52
2024-06-25T17:52
бахчисарайский район
ск рф (следственный комитет российской федерации)
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оружие
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. Двое подростков из Бахчисарайского района обвиняются в хулиганстве с применением оружия. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета России по Республике Крым и городу Севастополю.Сотрудниками ФСБ и МВД по РК противоправная деятельность была пресечена – подростков задержали и доставили в следственное подразделение СК России.По информации Следкома РК и Севастополя, было возбуждено уголовное дело, в рамках которого проведены обыски по месту жительства подростков. Допрошены задержанные, их законные представители, свидетели и очевидцы, назначен ряд экспертиз.В ведомстве отмечают, что ранее юноши не попадали в поле зрения правоохранительных органов. Однако проверяются иные возможные противозаконные факты их деятельности.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму дети издевались над мужчиной - Бастрыкин затребовал докладВ Крыму подростки избили ребенка - видео попало в соцсетиВ Крыму задержали несовершеннолетних наркокурьеров
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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бахчисарайский район, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости крыма, крым, оружие
Пугали знакомого пневматикой: в Крыму задержаны двое подростков
Два подростка в Бахчисарайском районе запугивали мужчину пневматическим пистолетом
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. Двое подростков из Бахчисарайского района обвиняются в хулиганстве с применением оружия. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета России по Республике Крым и городу Севастополю.
"Установлено, что 16 и 17-летние молодые люди у развлекательного комплекса в поселке Куйбышево встретили знакомого 49-летнего мужчину и с применением пневматического пистолета пытались запугать его", – говорится в сообщении.
Сотрудниками ФСБ и МВД по РК противоправная деятельность была пресечена – подростков задержали и доставили в следственное подразделение СК России.
По информации Следкома РК и Севастополя, было возбуждено уголовное дело, в рамках которого проведены обыски по месту жительства подростков. Допрошены задержанные, их законные представители, свидетели и очевидцы, назначен ряд экспертиз.
В ведомстве отмечают, что ранее юноши не попадали в поле зрения правоохранительных органов. Однако проверяются иные возможные противозаконные факты их деятельности.
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