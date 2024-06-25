https://crimea.ria.ru/20240625/pugali-znakomogo-pnevmatikoy-v-krymu-zaderzhany-dvoe-podrostkov-1138354327.html

Пугали знакомого пневматикой: в Крыму задержаны двое подростков

Пугали знакомого пневматикой: в Крыму задержаны двое подростков - РИА Новости Крым, 25.06.2024

Пугали знакомого пневматикой: в Крыму задержаны двое подростков

Двое подростков из Бахчисарайского района обвиняются в хулиганстве с применением оружия. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления... РИА Новости Крым, 25.06.2024

2024-06-25T17:52

2024-06-25T17:52

2024-06-25T17:52

бахчисарайский район

ск рф (следственный комитет российской федерации)

новости крыма

крым

оружие

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. Двое подростков из Бахчисарайского района обвиняются в хулиганстве с применением оружия. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета России по Республике Крым и городу Севастополю.Сотрудниками ФСБ и МВД по РК противоправная деятельность была пресечена – подростков задержали и доставили в следственное подразделение СК России.По информации Следкома РК и Севастополя, было возбуждено уголовное дело, в рамках которого проведены обыски по месту жительства подростков. Допрошены задержанные, их законные представители, свидетели и очевидцы, назначен ряд экспертиз.В ведомстве отмечают, что ранее юноши не попадали в поле зрения правоохранительных органов. Однако проверяются иные возможные противозаконные факты их деятельности.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму дети издевались над мужчиной - Бастрыкин затребовал докладВ Крыму подростки избили ребенка - видео попало в соцсетиВ Крыму задержали несовершеннолетних наркокурьеров

бахчисарайский район

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бахчисарайский район, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости крыма, крым, оружие