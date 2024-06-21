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ВС РФ сумеют обеспечить государственный суверенитет – Белоусов
ВС РФ сумеют обеспечить государственный суверенитет – Белоусов - РИА Новости Крым, 21.06.2024
ВС РФ сумеют обеспечить государственный суверенитет – Белоусов
Министр обороны Андрей Белоусов на встрече президента Владимира Путина с выпускниками военных вузов выразил уверенность в возможности российской армии защитить... РИА Новости Крым, 21.06.2024
2024-06-21T16:28
2024-06-21T16:28
2024-06-21T16:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. Министр обороны Андрей Белоусов на встрече президента Владимира Путина с выпускниками военных вузов выразил уверенность в возможности российской армии защитить суверенитет России.Кроме того, обращаясь к выпускникам – будущим командирам и начальникам, он обратил внимание, что от офицеров потребуется максимальная самоотдача и смелость при принятии решений, собранность и принципиальность, а также знания, полученные в академиях и училищах."Внедряйте в боевую подготовку опыт специальной военной операции, передовые способы ведения вооруженной борьбы, проявляйте командирскую заботу о своих подчиненных, берегите их, всегда оставаясь примером воинской доблести и преданности долгу", – обратился министр к выпускникам.Читайте также на РИА Новости Крым:Белоусов проинспектировал Центр управления Сухопутных войскБелоусов и Дюмин провели совещание о поставках беспилотников в войскаВС РФ будут решать поставленные задачи до полного достижения целей СВО
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андрей белоусов, новости, министерство обороны рф, россия, вооруженные силы россии
ВС РФ сумеют обеспечить государственный суверенитет – Белоусов
Белоусов выразил уверенность в возможности ВС РФ обеспечить государственный суверенитет
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. Министр обороны Андрей Белоусов на встрече президента Владимира Путина с выпускниками военных вузов выразил уверенность в возможности российской армии защитить суверенитет России.
"Российский народ может не сомневаться, что Вооруженные силы сумеют обеспечить государственный суверенитет, защитить мирную жизнь, создать условия для дальнейшего развития и процветания страны", – сказал Белоусов.
Кроме того, обращаясь к выпускникам – будущим командирам и начальникам, он обратил внимание, что от офицеров потребуется максимальная самоотдача и смелость при принятии решений, собранность и принципиальность, а также знания, полученные в академиях и училищах.
"Внедряйте в боевую подготовку опыт специальной военной операции, передовые способы ведения вооруженной борьбы, проявляйте командирскую заботу о своих подчиненных, берегите их, всегда оставаясь примером воинской доблести и преданности долгу", – обратился министр к выпускникам.
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