https://crimea.ria.ru/20240621/vs-rf-sumeyut-obespechit-gosudarstvennyy-suverenitet--belousov-1138277042.html

ВС РФ сумеют обеспечить государственный суверенитет – Белоусов

ВС РФ сумеют обеспечить государственный суверенитет – Белоусов - РИА Новости Крым, 21.06.2024

ВС РФ сумеют обеспечить государственный суверенитет – Белоусов

Министр обороны Андрей Белоусов на встрече президента Владимира Путина с выпускниками военных вузов выразил уверенность в возможности российской армии защитить... РИА Новости Крым, 21.06.2024

2024-06-21T16:28

2024-06-21T16:28

2024-06-21T16:28

андрей белоусов

новости

министерство обороны рф

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вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. Министр обороны Андрей Белоусов на встрече президента Владимира Путина с выпускниками военных вузов выразил уверенность в возможности российской армии защитить суверенитет России.Кроме того, обращаясь к выпускникам – будущим командирам и начальникам, он обратил внимание, что от офицеров потребуется максимальная самоотдача и смелость при принятии решений, собранность и принципиальность, а также знания, полученные в академиях и училищах."Внедряйте в боевую подготовку опыт специальной военной операции, передовые способы ведения вооруженной борьбы, проявляйте командирскую заботу о своих подчиненных, берегите их, всегда оставаясь примером воинской доблести и преданности долгу", – обратился министр к выпускникам.Читайте также на РИА Новости Крым:Белоусов проинспектировал Центр управления Сухопутных войскБелоусов и Дюмин провели совещание о поставках беспилотников в войскаВС РФ будут решать поставленные задачи до полного достижения целей СВО

россия

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей белоусов, новости, министерство обороны рф, россия, вооруженные силы россии