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Ураган в Подмосковье повалил более 200 деревьев - РИА Новости Крым, 20.06.2024
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Ураган в Подмосковье повалил более 200 деревьев
Ураган в Подмосковье повалил более 200 деревьев - РИА Новости Крым, 20.06.2024
Ураган в Подмосковье повалил более 200 деревьев
Порядка 200 деревьев рухнули во время ураган на территории Московской области, пострадал один человек, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости Крым, 20.06.2024
2024-06-20T15:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. Порядка 200 деревьев рухнули во время ураган на территории Московской области, пострадал один человек, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.По его словам, в результате падения дерева в Сергиевом Посаде пострадала женщина. Упавшими деревьями в 10 городских округах повреждены 26 автомобилей."Произошло отключение электроснабжения в шести городских округах, ведутся работы по восстановлению", - заключил собеседник агентства.Прошедший по Москве шторм был 10-балльным, порывы ветра достигали 25 метров в секунду, рассказали РИА Новости в центре "Фобос"
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москва, происшествия, погода, общество, новости, московская область
Ураган в Подмосковье повалил более 200 деревьев

Двести деревьев рухнули под натиском урагана в Подмосковье - пострадала женщина

15:56 20.06.2024 (обновлено: 16:05 20.06.2024)
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСильный дождь в Москве
Сильный дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. Порядка 200 деревьев рухнули во время ураган на территории Московской области, пострадал один человек, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"При прохождении мощного циклона в 23 городских округах Подмосковья зарегистрировано падение 200 деревьев", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в результате падения дерева в Сергиевом Посаде пострадала женщина. Упавшими деревьями в 10 городских округах повреждены 26 автомобилей.
"Произошло отключение электроснабжения в шести городских округах, ведутся работы по восстановлению", - заключил собеседник агентства.
Прошедший по Москве шторм был 10-балльным, порывы ветра достигали 25 метров в секунду, рассказали РИА Новости в центре "Фобос"
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