https://crimea.ria.ru/20240620/uragan-v-podmoskove-povalil-bolee-200-derevev-1138248271.html

Ураган в Подмосковье повалил более 200 деревьев

Ураган в Подмосковье повалил более 200 деревьев - РИА Новости Крым, 20.06.2024

Ураган в Подмосковье повалил более 200 деревьев

Порядка 200 деревьев рухнули во время ураган на территории Московской области, пострадал один человек, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости Крым, 20.06.2024

2024-06-20T15:56

2024-06-20T15:56

2024-06-20T16:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. Порядка 200 деревьев рухнули во время ураган на территории Московской области, пострадал один человек, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.По его словам, в результате падения дерева в Сергиевом Посаде пострадала женщина. Упавшими деревьями в 10 городских округах повреждены 26 автомобилей."Произошло отключение электроснабжения в шести городских округах, ведутся работы по восстановлению", - заключил собеседник агентства.Прошедший по Москве шторм был 10-балльным, порывы ветра достигали 25 метров в секунду, рассказали РИА Новости в центре "Фобос"

https://crimea.ria.ru/20240620/smerch-livni-i-sorvannye-kryshi-v-moskve-bushuet-nepogoda-1138242965.html

москва

московская область

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия, погода, общество, новости, московская область