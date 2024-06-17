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В морском порту Новороссийска в понедельник будет слышна стрельба - РИА Новости Крым, 17.06.2024
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В морском порту Новороссийска в понедельник будет слышна стрельба
В морском порту Новороссийска в понедельник будет слышна стрельба - РИА Новости Крым, 17.06.2024
В морском порту Новороссийска в понедельник будет слышна стрельба
Военные учения со стрельбой проведут в Новроссийске 17 июня. Об этом сообщает администрация города со ссылкой на информацию от Новороссийской военно-морской... РИА Новости Крым, 17.06.2024
2024-06-17T07:02
2024-06-17T07:02
новороссийск
учения
безопасность
армия и флот
вооруженные силы россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости Крым. Военные учения со стрельбой проведут в Новроссийске 17 июня. Об этом сообщает администрация города со ссылкой на информацию от Новороссийской военно-морской базы.По информации НВМБ, во время тренировок будут отработаны практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА. Также будут вестись практические стрельбы из артиллерийской установки с молов Военной гавани.Военные учения вооруженные силы РФ регулярно проводят на территории Новороссийска, Крыма и Севастополя. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности, который предусматривает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.Читайте также на РИА Новости Крым:Зачем Россия и Белоруссия проводят совместные учения ядерных сил - ПутинСеверный флот проводит учения с ракетным оружием дальностью свыше 600 кмКак Россия проводит учения с нестратегическим ядерным оружием
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новороссийск, учения, безопасность, армия и флот, вооруженные силы россии, новости, краснодарский край
В морском порту Новороссийска в понедельник будет слышна стрельба

Учения по отражению нападения БЭКов и БПЛА проведут в Новороссийске в понедельник

07:02 17.06.2024
 
© Министерство обороны РФУничтожение безэкипажных катеров в Черном море у берегов Черного моря
Уничтожение безэкипажных катеров в Черном море у берегов Черного моря
© Министерство обороны РФ
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости Крым. Военные учения со стрельбой проведут в Новроссийске 17 июня. Об этом сообщает администрация города со ссылкой на информацию от Новороссийской военно-морской базы.

"В период с 11:00 по 13:00 и с 21:00 по 23:00 17 июня спланировано проведение учения с дежурными силами Новороссийской ВМБ в акватории морского порта Новороссийск", – говорится в сообщении.

По информации НВМБ, во время тренировок будут отработаны практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА. Также будут вестись практические стрельбы из артиллерийской установки с молов Военной гавани.
Военные учения вооруженные силы РФ регулярно проводят на территории Новороссийска, Крыма и Севастополя. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности, который предусматривает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
Читайте также на РИА Новости Крым:
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НовороссийскУченияБезопасностьАрмия и флотВооруженные силы РоссииНовостиКраснодарский край
 
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