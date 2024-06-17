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Начальник Восточно-Сибирской железной дороги арестован за крупную взятку
Начальник Восточно-Сибирской железной дороги арестован за крупную взятку - РИА Новости Крым, 17.06.2024
Начальник Восточно-Сибирской железной дороги арестован за крупную взятку
За получение крупной взятки в Иркутске арестован начальник Восточно-Сибирской железной дороги, сообщает пресс-служба Свердловского районного суда Иркутска. РИА Новости Крым, 17.06.2024
2024-06-17T18:37
2024-06-17T18:37
2024-06-17T18:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости Крым. За получение крупной взятки в Иркутске арестован начальник Восточно-Сибирской железной дороги, сообщает пресс-служба Свердловского районного суда Иркутска.Суд удовлетворил ходатайство органов предварительного следствия. Обвиняемый заключен под стражу на два месяца – до 11 августа.Восточно-Сибирская железная дорога – подразделение РЖД, располагается на территории Иркутской области, Бурятии, Забайкальского края и Якутии. В границах дороги проходят Транссибирская и Байкало-Амурская магистрали.По информации на сайте ВСЖД, с марта 2021 года руководителем Восточно-Сибирской железной дороги является Вадим Владимиров, который ранее возглавлял Красноярскую железную дорогу. В январе ВСЖД опровергала появившуюся в соцсетях информацию о задержании Владимирова за взятку.Читайте также на РИА Новости Крым:При получении взятки задержан замгубернатора Краснодарского краяОсвободила осужденных от работ за взятку: начальника ЖЭУ в Керчи ждет судВ Севастополе ФСБ задержала сотрудницу инспекции по маломерным судам
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взятка, железная дорога, новости, суд, арест
Начальник Восточно-Сибирской железной дороги арестован за крупную взятку
За крупную взятку арестован начальник Восточно-Сибирской железной дороги
18:37 17.06.2024 (обновлено: 18:39 17.06.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости Крым. За получение крупной взятки в Иркутске арестован начальник Восточно-Сибирской железной дороги, сообщает пресс-служба Свердловского районного суда Иркутска.
"Свердловским районным судом г. Иркутска избрана мера пресечения начальнику Восточно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО "РЖД". Он обвиняется в получении взятки должностным лицом в крупном размере", – говорится в сообщении.
Суд удовлетворил ходатайство органов предварительного следствия. Обвиняемый заключен под стражу на два месяца – до 11 августа.
Восточно-Сибирская железная дорога – подразделение РЖД, располагается на территории Иркутской области, Бурятии, Забайкальского края и Якутии. В границах дороги проходят Транссибирская и Байкало-Амурская магистрали.
По информации на сайте ВСЖД, с марта 2021 года руководителем Восточно-Сибирской железной дороги является Вадим Владимиров, который ранее возглавлял Красноярскую железную дорогу. В январе ВСЖД опровергала появившуюся в соцсетях информацию о задержании Владимирова за взятку.
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