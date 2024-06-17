https://crimea.ria.ru/20240617/nachalnik-vostochno-sibirskoy-zheleznoy-dorogi-arestovan-za-krupnuyu-vzyatku-1138163354.html

Начальник Восточно-Сибирской железной дороги арестован за крупную взятку

Начальник Восточно-Сибирской железной дороги арестован за крупную взятку - РИА Новости Крым, 17.06.2024

Начальник Восточно-Сибирской железной дороги арестован за крупную взятку

За получение крупной взятки в Иркутске арестован начальник Восточно-Сибирской железной дороги, сообщает пресс-служба Свердловского районного суда Иркутска. РИА Новости Крым, 17.06.2024

2024-06-17T18:37

2024-06-17T18:37

2024-06-17T18:39

взятка

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости Крым. За получение крупной взятки в Иркутске арестован начальник Восточно-Сибирской железной дороги, сообщает пресс-служба Свердловского районного суда Иркутска.Суд удовлетворил ходатайство органов предварительного следствия. Обвиняемый заключен под стражу на два месяца – до 11 августа.Восточно-Сибирская железная дорога – подразделение РЖД, располагается на территории Иркутской области, Бурятии, Забайкальского края и Якутии. В границах дороги проходят Транссибирская и Байкало-Амурская магистрали.По информации на сайте ВСЖД, с марта 2021 года руководителем Восточно-Сибирской железной дороги является Вадим Владимиров, который ранее возглавлял Красноярскую железную дорогу. В январе ВСЖД опровергала появившуюся в соцсетях информацию о задержании Владимирова за взятку.Читайте также на РИА Новости Крым:При получении взятки задержан замгубернатора Краснодарского краяОсвободила осужденных от работ за взятку: начальника ЖЭУ в Керчи ждет судВ Севастополе ФСБ задержала сотрудницу инспекции по маломерным судам

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

взятка, железная дорога, новости, суд, арест