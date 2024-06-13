Рейтинг@Mail.ru
Флот проводит учения со стрельбой в Севастополе - РИА Новости Крым, 13.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240613/flot-provodit-ucheniya-so-strelboy-v-sevastopole-1138087025.html
Флот проводит учения со стрельбой в Севастополе
Флот проводит учения со стрельбой в Севастополе - РИА Новости Крым, 13.06.2024
Флот проводит учения со стрельбой в Севастополе
В Севастополе в четверг днем военные проводят учения со стрельбой. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 13.06.2024
2024-06-13T16:03
2024-06-13T16:03
севастополь
михаил развожаев
новости
безопасность республики крым и севастополя
чф рф (черноморский флот российской федерации)
учения
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/0b/1134131775_0:91:1280:811_1920x0_80_0_0_b88d9e0e1a176425d5c3618419b5bc5c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе в четверг днем военные проводят учения со стрельбой. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Он добавил, что в городе все спокойно.В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона.Кроме того, публикуются предупреждения об обезвреживании взрывоопасных предметов. В обоих субъектах, как и других граничащих с Украиной регионах, действует "желтый" уровень террористической опасности.
https://crimea.ria.ru/20240613/yadernye-ucheniya-rf---voennye-proizveli-elektronnye-raketnye-puski-1138069160.html
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/0b/1134131775_80:0:1200:840_1920x0_80_0_0_cc2d3f63944622f6635053a2e733311c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, михаил развожаев, новости, безопасность республики крым и севастополя, чф рф (черноморский флот российской федерации), учения, новости крыма
Флот проводит учения со стрельбой в Севастополе

В Севастополе флот проводит учения со стрельбой

16:03 13.06.2024
 
© Telegram Михаил РазвожаевСевастополь
Севастополь
© Telegram Михаил Развожаев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе в четверг днем военные проводят учения со стрельбой. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

"Ориентировочно до 17:00 в районе Северного и Южного молов флот проводит тренировки расчетов ППДО со стрельбой из различных видов стрелкового оружия", – написал глава региона в Telegram.

Он добавил, что в городе все спокойно.
В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона.
Кроме того, публикуются предупреждения об обезвреживании взрывоопасных предметов. В обоих субъектах, как и других граничащих с Украиной регионах, действует "желтый" уровень террористической опасности.
Второй этап учений нестратегических ядерных сил России
09:37
Ядерные учения РФ - военные произвели электронные ракетные пуски
 
СевастопольМихаил РазвожаевНовостиБезопасность Республики Крым и СевастополяЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)УченияНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:48Путин дал старт пуску коллайдера NICA в Дубне
17:32В Крыму хотят создать профессиональную хоккейную команду
17:13Аксенов поручил "Крымэнерго" увеличить темпы техприсоединений
16:52"Приятного полета": чем и кому грозит выход Армении из ОДКБ
16:30Мигрант заключен под стражу за избиение подростка в Севастополе
16:18Программу регулирования температуры в помещениях проработают в Крыму
16:03Флот проводит учения со стрельбой в Севастополе
15:57Попавшие под обстрел журналисты НТВ получили тяжелые травмы - Пушилин
15:53В Севастополе простились с погибшим в СВО командиром отделения морпехов
15:37Грабеж в Ялте: мужчину обокрали на остановке в центре города
15:26Турция поднимет тарифы на проход проливами: что подорожает в России
15:18ВСУ атаковали Херсонскую область: погибла женщина и ранены трое мужчин
15:12Поджег дом с 97-летним отцом: крымчанина будут судить за убийство
15:04ФСБ пресекла незаконный канал въезда украинцев в Россию
14:47Горят склады и техника: ВС РФ уничтожили почти две тысячи боевиков ВСУ
14:32Миллиард рублей соцвыплат похитили на Северном Кавказе
14:08Группировка "Север" разгромила две бригады ВСУ в Харьковской области
14:05Финансирование программы ОМС в Крыму выросло до 33 млрд рублей
13:58Российские силы ПВО сбили четыре снаряда "Vampire" и HIMARS
13:44В Сакском районе Крыма к участкам бойцов СВО подводят электричество
Лента новостейМолния