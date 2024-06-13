https://crimea.ria.ru/20240613/flot-provodit-ucheniya-so-strelboy-v-sevastopole-1138087025.html

Флот проводит учения со стрельбой в Севастополе

Флот проводит учения со стрельбой в Севастополе - РИА Новости Крым, 13.06.2024

Флот проводит учения со стрельбой в Севастополе

В Севастополе в четверг днем военные проводят учения со стрельбой. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 13.06.2024

2024-06-13T16:03

2024-06-13T16:03

2024-06-13T16:03

севастополь

михаил развожаев

новости

безопасность республики крым и севастополя

чф рф (черноморский флот российской федерации)

учения

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе в четверг днем военные проводят учения со стрельбой. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Он добавил, что в городе все спокойно.В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона.Кроме того, публикуются предупреждения об обезвреживании взрывоопасных предметов. В обоих субъектах, как и других граничащих с Украиной регионах, действует "желтый" уровень террористической опасности.

https://crimea.ria.ru/20240613/yadernye-ucheniya-rf---voennye-proizveli-elektronnye-raketnye-puski-1138069160.html

севастополь

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2024

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