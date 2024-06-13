https://crimea.ria.ru/20240613/flot-provodit-ucheniya-so-strelboy-v-sevastopole-1138087025.html
Флот проводит учения со стрельбой в Севастополе
Флот проводит учения со стрельбой в Севастополе - РИА Новости Крым, 13.06.2024
Флот проводит учения со стрельбой в Севастополе
В Севастополе в четверг днем военные проводят учения со стрельбой. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 13.06.2024
2024-06-13T16:03
2024-06-13T16:03
2024-06-13T16:03
севастополь
михаил развожаев
новости
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе в четверг днем военные проводят учения со стрельбой. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Он добавил, что в городе все спокойно.В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона.Кроме того, публикуются предупреждения об обезвреживании взрывоопасных предметов. В обоих субъектах, как и других граничащих с Украиной регионах, действует "желтый" уровень террористической опасности.
https://crimea.ria.ru/20240613/yadernye-ucheniya-rf---voennye-proizveli-elektronnye-raketnye-puski-1138069160.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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севастополь, михаил развожаев, новости, безопасность республики крым и севастополя, чф рф (черноморский флот российской федерации), учения, новости крыма
Флот проводит учения со стрельбой в Севастополе
В Севастополе флот проводит учения со стрельбой