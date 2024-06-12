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В ДНР появился памятник "Героям необъявленной войны"

В ДНР появился памятник "Героям необъявленной войны" - РИА Новости Крым, 12.06.2024

В ДНР появился памятник "Героям необъявленной войны"

В городе Харцызск в День России торжественно открыли памятник "Героям необъявленной войны". Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. РИА Новости Крым, 12.06.2024

2024-06-12T15:51

2024-06-12T15:51

2024-06-12T15:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. В городе Харцызск в День России торжественно открыли памятник "Героям необъявленной войны". Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.По его словам, монумент появился по инициативе губернатора Нижегородской области Глеба Никитина."Наше поколение выросло на почитании подвига наших дедов и прадедов, победивших в годы Великой Отечественной войны. Точно также мы обязаны привить уважение к героизму нынешних защитников Отечества. Поэтому так нужны памятники, фильмы, книги об их подвиге. Благодарю руководство и жителей Нижегородской области за этот вклад в нашу общую память – мы действительно братья: у нас общая боль и общая радость", - заключили глава ДНР.Памятник представляет собой бронзового воина с оружием, который закрывает своим телом и при этом держит за руку маленького ребенка. Он стоит на гранитном постаменте.12 июня в Российской Федерации отмечается один из самых молодых государственных праздников – День России. В этот день в 1990 году первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России.Читайте также на РИА Новости Крым:Российский триколор над городами – как отмечают День России в КрымуКак Севастополь отмечает День РоссииРоссия объединила племена от Балтики до Черного моря – Путин

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