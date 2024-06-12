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В ДНР появился памятник "Героям необъявленной войны" - РИА Новости Крым, 12.06.2024
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В ДНР появился памятник "Героям необъявленной войны"
В ДНР появился памятник "Героям необъявленной войны" - РИА Новости Крым, 12.06.2024
В ДНР появился памятник "Героям необъявленной войны"
В городе Харцызск в День России торжественно открыли памятник "Героям необъявленной войны". Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. РИА Новости Крым, 12.06.2024
2024-06-12T15:51
2024-06-12T15:51
ситуация в донбассе: новости и комментарии
события в донбассе
донецкая народная республика (днр)
денис пушилин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. В городе Харцызск в День России торжественно открыли памятник "Героям необъявленной войны". Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.По его словам, монумент появился по инициативе губернатора Нижегородской области Глеба Никитина."Наше поколение выросло на почитании подвига наших дедов и прадедов, победивших в годы Великой Отечественной войны. Точно также мы обязаны привить уважение к героизму нынешних защитников Отечества. Поэтому так нужны памятники, фильмы, книги об их подвиге. Благодарю руководство и жителей Нижегородской области за этот вклад в нашу общую память – мы действительно братья: у нас общая боль и общая радость", - заключили глава ДНР.Памятник представляет собой бронзового воина с оружием, который закрывает своим телом и при этом держит за руку маленького ребенка. Он стоит на гранитном постаменте.12 июня в Российской Федерации отмечается один из самых молодых государственных праздников – День России. В этот день в 1990 году первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России.Читайте также на РИА Новости Крым:Российский триколор над городами – как отмечают День России в КрымуКак Севастополь отмечает День РоссииРоссия объединила племена от Балтики до Черного моря – Путин
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ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе, донецкая народная республика (днр), денис пушилин, памятники, новости, патриотическое воспитание, новые регионы россии, день россии
В ДНР появился памятник "Героям необъявленной войны"

В городе Харцызск в День России открыли памятник "Героям необъявленной войны" - Пушилин

15:51 12.06.2024
 
© Telegram-канал главы ДНР Дениса ПушилинаВ ДНР открыли памятник "Героям необъявленной войны"
В ДНР открыли памятник Героям необъявленной войны
© Telegram-канал главы ДНР Дениса Пушилина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. В городе Харцызск в День России торжественно открыли памятник "Героям необъявленной войны". Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
"10 лет назад началась героическая история защиты Донбасса. Все эти годы наши воины мужественно отстаивают свой край и всю Россию в схватке с противником. Благодаря их мужеству и отваге мы выстояли и теперь живем в нашей большой стране", - написал Пушилин в своем Telegram.
По его словам, монумент появился по инициативе губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.
"Наше поколение выросло на почитании подвига наших дедов и прадедов, победивших в годы Великой Отечественной войны. Точно также мы обязаны привить уважение к героизму нынешних защитников Отечества. Поэтому так нужны памятники, фильмы, книги об их подвиге. Благодарю руководство и жителей Нижегородской области за этот вклад в нашу общую память – мы действительно братья: у нас общая боль и общая радость", - заключили глава ДНР.
Памятник представляет собой бронзового воина с оружием, который закрывает своим телом и при этом держит за руку маленького ребенка. Он стоит на гранитном постаменте.
12 июня в Российской Федерации отмечается один из самых молодых государственных праздников – День России. В этот день в 1990 году первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России.
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Ситуация в Донбассе: новости и комментарииСобытия в ДонбассеДонецкая Народная Республика (ДНР)Денис ПушилинПамятникиНовостиПатриотическое воспитаниеНовые регионы РоссииДень России
 
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