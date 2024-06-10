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В Севастополе предприимчивый гость развел туристку на деньги после ДТП - РИА Новости Крым, 10.06.2024
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В Севастополе предприимчивый гость развел туристку на деньги после ДТП
В Севастополе предприимчивый гость развел туристку на деньги после ДТП - РИА Новости Крым, 10.06.2024
В Севастополе предприимчивый гость развел туристку на деньги после ДТП
В Севастополе мужчина обманом похитил деньги у пожилой туристки из Северодвинска. Он воспользовался ситуацией, когда 71-летняя женщина при выезде с парковки... РИА Новости Крым, 10.06.2024
2024-06-10T13:28
2024-06-10T13:28
севастополь
полиция севастополя
умвд россии по севастополю
мошенничество
происшествия
дтп
общество
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе мужчина обманом похитил деньги у пожилой туристки из Северодвинска. Он воспользовался ситуацией, когда 71-летняя женщина при выезде с парковки задела соседнюю машину. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Севастополю.После того, как потерпевшая перевела деньги на банковский счет подозреваемого, он скрылся в неизвестном направлении. Спустя несколько минут появилась настоящая хозяйка автомобиля.42-летний подозреваемый был оперативно задержан сотрудниками ОМВД России по Нахимовскому району Севастополя. Им оказался гость из города Петропавловск-Камчатский, который ранее уже был судим за имущественные преступления.В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело за мошенничество, ему грозит до двух лет лишения свободы.Ранее в Севастополе задержали мужчину, который подозревается в хищении у разных женщин семь миллионов рублей. Он знакомился со своими жертвами в соцсетях, входил в доверие и выманивал деньги. Полученные средства злоумышленник проиграл в казино в городе Сочи.Читайте также на РИА Новости Крым:Помощников мошенников нужно наказывать по уголовным статьям – депутат ГД Не берите трубку: совет от полиции для защиты от мошенниковЖительница Севастополя отдала 2,2 млн рублей квартирным аферистам
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РИА Новости Крым
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96
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севастополь, полиция севастополя, умвд россии по севастополю, мошенничество, происшествия, дтп, общество, новости крыма
В Севастополе предприимчивый гость развел туристку на деньги после ДТП

В Севастополе мошенник обманом выманил деньги у туристки за ДТП – подозреваемый задержан

13:28 10.06.2024
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкруки наручники
руки наручники - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе мужчина обманом похитил деньги у пожилой туристки из Северодвинска. Он воспользовался ситуацией, когда 71-летняя женщина при выезде с парковки задела соседнюю машину. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Севастополю.
"Когда пенсионерка принялась искать владельца поврежденного авто, к ней подошел неизвестный мужчина и сообщил, что эта машина принадлежит его сестре. Затем злоумышленник сделал вид, что звонит родственнице и, якобы обсудив с ней детали произошедшего, предложил пожилой женщине передать ему пять тысяч рублей в качестве возмещения ущерба", - говорится в сообщении.
После того, как потерпевшая перевела деньги на банковский счет подозреваемого, он скрылся в неизвестном направлении. Спустя несколько минут появилась настоящая хозяйка автомобиля.
"Она заявила, что ни о какой договоренности не знает и у нее попросту нет братьев. Пенсионерка осознала, что стала жертвой мошенничества и обратилась за помощью в полицию", - продолжает пресс-служба ведомства.
42-летний подозреваемый был оперативно задержан сотрудниками ОМВД России по Нахимовскому району Севастополя. Им оказался гость из города Петропавловск-Камчатский, который ранее уже был судим за имущественные преступления.
В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело за мошенничество, ему грозит до двух лет лишения свободы.
Ранее в Севастополе задержали мужчину, который подозревается в хищении у разных женщин семь миллионов рублей. Он знакомился со своими жертвами в соцсетях, входил в доверие и выманивал деньги. Полученные средства злоумышленник проиграл в казино в городе Сочи.
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СевастопольПолиция СевастополяУМВД России по СевастополюМошенничествоПроисшествияДТПОбществоНовости Крыма
 
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