https://crimea.ria.ru/20240610/v-sevastopole-predpriimchivyy-gost-razvel-turistku-na-dengi-posle-dtp-1137989914.html

В Севастополе предприимчивый гость развел туристку на деньги после ДТП

В Севастополе предприимчивый гость развел туристку на деньги после ДТП - РИА Новости Крым, 10.06.2024

В Севастополе предприимчивый гость развел туристку на деньги после ДТП

В Севастополе мужчина обманом похитил деньги у пожилой туристки из Северодвинска. Он воспользовался ситуацией, когда 71-летняя женщина при выезде с парковки... РИА Новости Крым, 10.06.2024

2024-06-10T13:28

2024-06-10T13:28

2024-06-10T13:28

севастополь

полиция севастополя

умвд россии по севастополю

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происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе мужчина обманом похитил деньги у пожилой туристки из Северодвинска. Он воспользовался ситуацией, когда 71-летняя женщина при выезде с парковки задела соседнюю машину. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Севастополю.После того, как потерпевшая перевела деньги на банковский счет подозреваемого, он скрылся в неизвестном направлении. Спустя несколько минут появилась настоящая хозяйка автомобиля.42-летний подозреваемый был оперативно задержан сотрудниками ОМВД России по Нахимовскому району Севастополя. Им оказался гость из города Петропавловск-Камчатский, который ранее уже был судим за имущественные преступления.В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело за мошенничество, ему грозит до двух лет лишения свободы.Ранее в Севастополе задержали мужчину, который подозревается в хищении у разных женщин семь миллионов рублей. Он знакомился со своими жертвами в соцсетях, входил в доверие и выманивал деньги. Полученные средства злоумышленник проиграл в казино в городе Сочи.Читайте также на РИА Новости Крым:Помощников мошенников нужно наказывать по уголовным статьям – депутат ГД Не берите трубку: совет от полиции для защиты от мошенниковЖительница Севастополя отдала 2,2 млн рублей квартирным аферистам

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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