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В Крыму стартовала короткая рабочая неделя – когда отдыхаем - РИА Новости Крым, 10.06.2024
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В Крыму стартовала короткая рабочая неделя – когда отдыхаем
В Крыму стартовала короткая рабочая неделя – когда отдыхаем - РИА Новости Крым, 10.06.2024
В Крыму стартовала короткая рабочая неделя – когда отдыхаем
В России и, в частности, в Крыму стартовала короткая рабочая неделя. Выходной объявлен в среду, 12 июня, по случаю празднования Дня России. РИА Новости Крым, 10.06.2024
2024-06-10T06:32
2024-06-10T06:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости Крым. В России и, в частности, в Крыму стартовала короткая рабочая неделя. Выходной объявлен в среду, 12 июня, по случаю празднования Дня России.День России – государственный праздник, поэтому отдыхать в среду будут жители всех регионов страны. Согласно Трудовому кодексу РФ, в предпраздничный день, во вторник 11 июня, рабочее время сокращается на 1 час.Две последующие рабочие недели для жителей Крыма также будут короткими. Понедельник, 17 июня, объявлен выходным днем по случаю празднования Курбан-байрама, а 24 июня, тоже понедельник, выходной день по случаю празднования одного из двенадцати главных православных праздников – Троицы. Дополнительные нерабочие праздничные дни по случаю указанных праздников в Крыму объявляют ежегодно.Читайте также на РИА Новости Крым:Как крымчане будут отдыхать в июне – инфографикаКогда выгоднее всего брать отпуск — простая инструкцияПрофессиональное выгорание: чем можно заболеть от усталости
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праздники и памятные даты, православие, день россии, ислам, курбан-байрам в крыму, новости крыма, религия, россия
В Крыму стартовала короткая рабочая неделя – когда отдыхаем

Рабочая неделя будет сокращенной по случаю празднования Дня России

06:32 10.06.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСеребряная беседка. Гора Ай-Петри. Ялта
Серебряная беседка. Гора Ай-Петри. Ялта - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости Крым. В России и, в частности, в Крыму стартовала короткая рабочая неделя. Выходной объявлен в среду, 12 июня, по случаю празднования Дня России.
День России – государственный праздник, поэтому отдыхать в среду будут жители всех регионов страны. Согласно Трудовому кодексу РФ, в предпраздничный день, во вторник 11 июня, рабочее время сокращается на 1 час.
Две последующие рабочие недели для жителей Крыма также будут короткими. Понедельник, 17 июня, объявлен выходным днем по случаю празднования Курбан-байрама, а 24 июня, тоже понедельник, выходной день по случаю празднования одного из двенадцати главных православных праздников – Троицы. Дополнительные нерабочие праздничные дни по случаю указанных праздников в Крыму объявляют ежегодно.
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Праздники и памятные датыПравославиеДень РоссииИсламКурбан-байрам в КрымуНовости КрымаРелигияРоссия
 
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