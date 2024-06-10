https://crimea.ria.ru/20240610/v-gosdume-otkrylas-vystavka-o-krymskoy-vesne-1138005049.html
В Госдуме открылась выставка о Крымской весне
В Госдуме открылась выставка о Крымской весне - РИА Новости Крым, 10.06.2024
В Госдуме открылась выставка о Крымской весне
В Государственной Думе в понедельник открылась выставка, посвященная десятилетию воссоединения Республики Крым и Севастополя с Россией. Об этом в своем... РИА Новости Крым, 10.06.2024
2024-06-10T17:40
2024-06-10T17:40
2024-06-10T17:40
10 лет крымской весне
государственная дума рф
россия
крым
севастополь
михаил развожаев
общество
история
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/0a/1138004758_0:77:1280:797_1920x0_80_0_0_e968bdd4588117895a8b163068c20266.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости Крым. В Государственной Думе в понедельник открылась выставка, посвященная десятилетию воссоединения Республики Крым и Севастополя с Россией. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.На стендах выставки под названием "10 лет в родной гавани" представлена информация о событиях Русской весны и о главных достижениях региона после судьбоносного референдума 2014 года."Сегодня мы наградили депутатов Госдумы, которые были и непосредственными участниками Русской весны, которые все эти 10 лет работали, помогая Севастополю и Крыму с точки зрения экономики, социальной сферы, законодательства. Они помогли как можно быстрее интегрировать Севастополь и республику в правовое поле России", - добавил Развожаев.16 марта 2014 года в Республике Крым и Севастополе прошло всенародное голосование, в ходе которого жители полуострова проголосовали за воссоединение с Российской Федерацией. Глава Республики Крым Сергей Аксенов назвал воссоединение Крыма с Россией "торжество исторической справедливости" – это главная ценность Крымской весны.Читайте также на РИА Новости Крым:На ПМЭФ Крым заключил соглашений на 40 млрд рублейВ Россию хотели даже моряки Украины: адмирал ЧФ о событиях 2014 годаПрисоединение Крыма к России в 1783-м и 2014-м: в чем сходство
россия
крым
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/0a/1138004758_58:0:1223:874_1920x0_80_0_0_6c23f866399cd76433727234503fa5cb.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
государственная дума рф, россия, крым, севастополь, михаил развожаев, общество, история, новости
В Госдуме открылась выставка о Крымской весне
В Госдуме открылась выставка о событиях Крымской весны "10 лет в родной гавани"
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости Крым. В Государственной Думе в понедельник открылась выставка, посвященная десятилетию воссоединения Республики Крым и Севастополя с Россией. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Этой выставкой мы хотели еще раз сказать спасибо всем тем людям, которые участвовали непосредственно в событиях Русской весны, тем, кто сохранял русский мир в Севастополе, в Крыму, благодаря чему потом получилось так бескровно, буквально на одном дыхании, провести референдум и принять судьбоносное решение", - написал он.
На стендах выставки под названием "10 лет в родной гавани" представлена информация о событиях Русской весны и о главных достижениях региона после судьбоносного референдума 2014 года.
"Сегодня мы наградили депутатов Госдумы, которые были и непосредственными участниками Русской весны, которые все эти 10 лет работали, помогая Севастополю и Крыму с точки зрения экономики, социальной сферы, законодательства. Они помогли как можно быстрее интегрировать Севастополь и республику в правовое поле России", - добавил Развожаев.
16 марта 2014 года в Республике Крым и Севастополе прошло всенародное голосование
, в ходе которого жители полуострова проголосовали за воссоединение с Российской Федерацией. Глава Республики Крым Сергей Аксенов назвал воссоединение Крыма с Россией
"торжество исторической справедливости" – это главная ценность Крымской весны.
Читайте также на РИА Новости Крым: