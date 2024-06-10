https://crimea.ria.ru/20240610/v-gosdume-otkrylas-vystavka-o-krymskoy-vesne-1138005049.html

В Госдуме открылась выставка о Крымской весне

В Госдуме открылась выставка о Крымской весне - РИА Новости Крым, 10.06.2024

В Госдуме открылась выставка о Крымской весне

В Государственной Думе в понедельник открылась выставка, посвященная десятилетию воссоединения Республики Крым и Севастополя с Россией. Об этом в своем... РИА Новости Крым, 10.06.2024

2024-06-10T17:40

2024-06-10T17:40

2024-06-10T17:40

10 лет крымской весне

государственная дума рф

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михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости Крым. В Государственной Думе в понедельник открылась выставка, посвященная десятилетию воссоединения Республики Крым и Севастополя с Россией. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.На стендах выставки под названием "10 лет в родной гавани" представлена информация о событиях Русской весны и о главных достижениях региона после судьбоносного референдума 2014 года."Сегодня мы наградили депутатов Госдумы, которые были и непосредственными участниками Русской весны, которые все эти 10 лет работали, помогая Севастополю и Крыму с точки зрения экономики, социальной сферы, законодательства. Они помогли как можно быстрее интегрировать Севастополь и республику в правовое поле России", - добавил Развожаев.16 марта 2014 года в Республике Крым и Севастополе прошло всенародное голосование, в ходе которого жители полуострова проголосовали за воссоединение с Российской Федерацией. Глава Республики Крым Сергей Аксенов назвал воссоединение Крыма с Россией "торжество исторической справедливости" – это главная ценность Крымской весны.Читайте также на РИА Новости Крым:На ПМЭФ Крым заключил соглашений на 40 млрд рублейВ Россию хотели даже моряки Украины: адмирал ЧФ о событиях 2014 годаПрисоединение Крыма к России в 1783-м и 2014-м: в чем сходство

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

государственная дума рф, россия, крым, севастополь, михаил развожаев, общество, история, новости