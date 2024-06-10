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Уникальная гибридная операционная спасла более 300 сердец военных - РИА Новости Крым, 10.06.2024
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Уникальная гибридная операционная спасла более 300 сердец военных
Уникальная гибридная операционная спасла более 300 сердец военных - РИА Новости Крым, 10.06.2024
Уникальная гибридная операционная спасла более 300 сердец военных
Министр обороны РФ Андрей Белоусов осмотрел уникальную гибридную операционную, где хирурги могут проводить несколько хирургических вмешательств одновременно... РИА Новости Крым, 10.06.2024
2024-06-10T16:39
2024-06-10T16:39
министерство обороны рф
андрей белоусов
здравоохранение в россии
общество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости Крым. Министр обороны РФ Андрей Белоусов осмотрел уникальную гибридную операционную, где хирурги могут проводить несколько хирургических вмешательств одновременно. Новый объект работает в Центральном военном клиническом госпитале им. А.А.Вишневского Минобороны.По словам начальника центра кардиохирургии, доктора медицинских наук Александра Лищука, многие из прооперированных пациентов уже вернулись в строй.В ходе рабочего визита глава военного ведомства вручил государственные награды участникам специальной военной операции, поблагодарил их за службу и пожелал скорейшего восстановления.Кроме того, в преддверии Дня медицинского работника министр обороны поздравил персонал госпиталя и также отметил их государственными и ведомственными наградами.2 июня 2024 года медалями "За храбрость" II степени, "Жукова" и знаком отличия ордена Святого Георгия – Георгиевским крестом IV степени были награждены морские пехотинцы Черноморского флота России. За мужество и героизм, проявленные при освобождении населенных пунктов, боевые награды и ведомственные знаки отличия получили уже более 11 000 военнослужащих.Читайте также на РИА Новости Крым:За мужество и доблесть: в Крыму наградили бойцов СВОПрезидент Владимир Путин вручил высшие государственные награды РоссииВ Севастополе вручили медали Героев России "Золотая звезда"
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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министерство обороны рф, андрей белоусов, здравоохранение в россии, общество, новости
Уникальная гибридная операционная спасла более 300 сердец военных

Министру обороны РФ Белоусову представили уникальную гибридную операционную

16:39 10.06.2024
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкОперационная
Операционная - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости Крым. Министр обороны РФ Андрей Белоусов осмотрел уникальную гибридную операционную, где хирурги могут проводить несколько хирургических вмешательств одновременно. Новый объект работает в Центральном военном клиническом госпитале им. А.А.Вишневского Минобороны.

"Благодаря высокотехнологичному оборудованию гибридной операционной за время проведения СВО выполнено более 300 операций на сердце, все они прошли успешно", - сообщает пресс-служба ведомства.

По словам начальника центра кардиохирургии, доктора медицинских наук Александра Лищука, многие из прооперированных пациентов уже вернулись в строй.
В ходе рабочего визита глава военного ведомства вручил государственные награды участникам специальной военной операции, поблагодарил их за службу и пожелал скорейшего восстановления.
Кроме того, в преддверии Дня медицинского работника министр обороны поздравил персонал госпиталя и также отметил их государственными и ведомственными наградами.
2 июня 2024 года медалями "За храбрость" II степени, "Жукова" и знаком отличия ордена Святого Георгия – Георгиевским крестом IV степени были награждены морские пехотинцы Черноморского флота России. За мужество и героизм, проявленные при освобождении населенных пунктов, боевые награды и ведомственные знаки отличия получили уже более 11 000 военнослужащих.
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Министерство обороны РФАндрей БелоусовЗдравоохранение в РоссииОбществоНовости
 
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