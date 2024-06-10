https://crimea.ria.ru/20240610/unikalnaya-gibridnaya-operatsionnaya-spasla-bolee-300-serdets-voennykh-1137999941.html

Уникальная гибридная операционная спасла более 300 сердец военных

Уникальная гибридная операционная спасла более 300 сердец военных - РИА Новости Крым, 10.06.2024

Уникальная гибридная операционная спасла более 300 сердец военных

Министр обороны РФ Андрей Белоусов осмотрел уникальную гибридную операционную, где хирурги могут проводить несколько хирургических вмешательств одновременно... РИА Новости Крым, 10.06.2024

2024-06-10T16:39

2024-06-10T16:39

2024-06-10T16:39

министерство обороны рф

андрей белоусов

здравоохранение в россии

общество

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости Крым. Министр обороны РФ Андрей Белоусов осмотрел уникальную гибридную операционную, где хирурги могут проводить несколько хирургических вмешательств одновременно. Новый объект работает в Центральном военном клиническом госпитале им. А.А.Вишневского Минобороны.По словам начальника центра кардиохирургии, доктора медицинских наук Александра Лищука, многие из прооперированных пациентов уже вернулись в строй.В ходе рабочего визита глава военного ведомства вручил государственные награды участникам специальной военной операции, поблагодарил их за службу и пожелал скорейшего восстановления.Кроме того, в преддверии Дня медицинского работника министр обороны поздравил персонал госпиталя и также отметил их государственными и ведомственными наградами.2 июня 2024 года медалями "За храбрость" II степени, "Жукова" и знаком отличия ордена Святого Георгия – Георгиевским крестом IV степени были награждены морские пехотинцы Черноморского флота России. За мужество и героизм, проявленные при освобождении населенных пунктов, боевые награды и ведомственные знаки отличия получили уже более 11 000 военнослужащих.Читайте также на РИА Новости Крым:За мужество и доблесть: в Крыму наградили бойцов СВОПрезидент Владимир Путин вручил высшие государственные награды РоссииВ Севастополе вручили медали Героев России "Золотая звезда"

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, андрей белоусов, здравоохранение в россии, общество, новости