https://crimea.ria.ru/20240610/ob-izolyatsii-rechi-ne-idet-kak-proshel-pmef-1137998497.html

"Об изоляции речи не идет": как прошел ПМЭФ

"Об изоляции речи не идет": как прошел ПМЭФ - РИА Новости Крым, 10.06.2024

"Об изоляции речи не идет": как прошел ПМЭФ

В ПМЭФ-2024, который прошел под лозунгом "Основа многополярного мира – формирование новых точек роста", приняли участие 21,8 тысяч человек из 139 стран и... РИА Новости Крым, 10.06.2024

2024-06-10T15:46

2024-06-10T15:46

2024-06-10T15:52

пмэф

внешняя политика

экономика

политика

общество

инвестиции

новости

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/0a/1137998379_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1111b163007dc9572cdacf6697bc936a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. В ПМЭФ-2024, который прошел под лозунгом "Основа многополярного мира – формирование новых точек роста", приняли участие 21,8 тысяч человек из 139 стран и территорий.Несмотря на давление стран запада, ПМЭФ-2024 посетили рекордное число участников. Среди них – лидеры государств и высокопоставленные иностранные лица, руководители международных организаций и объединений, иностранные министры, главы иностранных регионов и городов, а также представители бизнеса.Наиболее многочисленные делегации прибыли из Китая (192 участника), ОАЭ (105), Зимбабве (86), Казахстана (84), Индии (80) и Омана (75).В этом году почетный статус страны-гостя ПМЭФ принадлежал Султанату Оман. Свое участие в форуме страна проводила под лозунгом изучения возможностей по реализации совместных проектов в перспективных сферах межгосударственного сотрудничества: промышленности, энергетики, туризма, науки и технологий, логистики и продовольственной безопасности. Члены внушительной делегации Омана – бизнесмены, дипломаты, чиновники – подтвердили свое желание "сотрудничать с российскими предприятиями и видеть больше туристов в своей стране".В рамках деловой программы на отраслевых и тематических площадках форума было проведено свыше 380 мероприятий. Спикерами, экспертами и модераторами сессий выступили более 1 тыс. человек. На мероприятиях обсуждались процессы технологического суверенитета, цифровой трансформации, развитие туризма, технологий, выстраивание независимой системы международных финансовых операций, перспективные транспортные коридоры и многое другое.Международное сотрудничество заняло важное место в программе форума. На площадке ПМЭФ-2024 были организованы такие мероприятия, как российско-африканская конференция "Вода дороже золота", сессия ЕАЭС – АСЕАН, бизнес-диалоги с представителями Азербайджана, Бразилии, Венесуэлы, Индии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Омана, ЮАР, стран Африки и Латинской Америки. Особое внимание было уделено новым возможностям торгово-экономического сотрудничества стран БРИКС в связи с планируемым расширением состава объединения. Отдельные дискуссии были посвящены перспективам развития делового партнерства в рамках Шанхайской организации сотрудничества, в том числе в области транспорта, энергетики и зеленой экономики.Ключевым событием форума стало пленарное заседание, на котором выступили президент России Владимир Путин, президент Боливии Луис Альберто Арсе Катакора и президент Зимбабве Эммерсон Дамбудзо Мнангагва.В своем выступлении Владимир Путин обозначил структурные изменения, которые будут активно поддерживаться правительством, отметил достижения российской экономики и существующие проблемы в стране и мире, а также высказался по широкому спектру геополитических вопросов, затронув темы сотрудничества в рамках БРИКС.В Фонде Росконгресс (организатор ПМЭФ-2024) отмечают беспрецедентный интерес со стороны российских и зарубежных СМИ: мероприятия форума освещали более 4,2 тыс. журналистов из 34 стран.Читайте также на РИА Новости Крым:Основные заявления Путина на ПМЭФБизнес Китая и Индии проявляет интерес к КрымуНа ПМЭФ Крым заключил соглашений на 40 млрд рублей

https://crimea.ria.ru/20240607/muzeynyy-kompleks-novyy-khersones-v-sevastopole-prezentovali-na-pmef-1137932783.html

https://crimea.ria.ru/20240606/proekt-igornoy-zony-v-krymu-budet-realizovan--vlasti-regiona-1137918058.html

https://crimea.ria.ru/20240606/pochemu-ukraina-usilila-ataki-na-krym-1137918409.html

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пмэф, внешняя политика, экономика, политика, общество, инвестиции, новости, россия