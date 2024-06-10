Рейтинг@Mail.ru
Главные новости Крыма: 10 июня - РИА Новости Крым, 10.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240610/glavnye-novosti-kryma-10-iyunya-1138010156.html
Главные новости Крыма: 10 июня
Главные новости Крыма: 10 июня - РИА Новости Крым, 10.06.2024
Главные новости Крыма: 10 июня
Виновным в угоне российского судна "Норд" и похищении его экипажа вынесли приговор. В Крыму развеяли очередной фейк об угрозах ВСУ. Губернатор Севастополя... РИА Новости Крым, 10.06.2024
2024-06-10T22:57
2024-06-10T22:57
крым
новости крыма
главное за день
севастополь
происшествия
безопасность республики крым и севастополя
благоустройство
сергей аксенов
михаил развожаев
захват крымского судна "норд" украинскими пограничниками
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/09/0d/1118722877_0:0:1041:585_1920x0_80_0_0_e925662465ecb9804211301a42f87c08.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн — РИА Новости Крым. Виновным в угоне российского судна "Норд" и похищении его экипажа вынесли приговор. В Крыму развеяли очередной фейк об угрозах ВСУ. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев оценил уровень борьбы с диверсиями в городе. Ущерб Крыму от водной и энергетической блокад превысил 14 трлн рублей. Власти республики направят 1,5 млрд рублей на ремонт школ и дворов.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Приговор по делу "Норда"Верховный суд Крыма огласил приговор в отношении двух сотрудников Государственной пограничной службы Украины, которые были признаны виновными в угоне российского рыболовного судна "Норд" и похищении членов его экипажа в марте 2018 года, сообщили 10 июня в пресс-службе суда. Фигурантам назначено окончательное наказание – по 17 лет лишения свободы. Первые три года они будут отбывать в тюрьме, а оставшийся срок – в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу пока не вступил.Фейки об угрозах крымчанамУтром в понедельник в социальных сетях появились вражеские вбросы с якобы предупреждениями МЧС и МВД о возможных авиационных ударах в День России. Эти сообщения фейковые, пояснил советник главы Крыма Олег Крючков. Он подчеркнул, что полуостров надежно прикрыт системами ПВО, и обратился к жителям и гостям Крыма с призывом доверять только официальным источникам информации.Диверсии в СевастополеВсе попытки совершить диверсии в Севастополе эффективно раскрываются и нейтрализуются спецслужбами, заявил губернатор города Михаил Развожаев. По его словам, попытки некоторых организаций подготовить и осуществить теракты, направленные на военнослужащих и других лиц, имеют место в Севастополе. Информацию об этом не скрывают от общественности, – она попадает в СМИ, в том числе федеральные, но дозированно и тогда, когда "все необходимые мероприятия силовиками проведены".Ущерб от блокадВодная и энергетическая блокады, которым подвергся Крым со стороны Украины, нанесли полуострову ущерб на общую сумму свыше 14 триллионов рублей. Об этом заявил глава парламента РК Владимир Константинов. По водной блокаде – это цифра превысила 7 триллионов рублей. По энергетической блокаде – аналогичноя, но, возможно, она увеличится после выявления новых пострадавших. В республике также посчитают ущерб, нанесенный транспортной и продовольственной блокадами и террористическими актами. В планах – оценить разрушение инфраструктуры, которое было допущено в годы пребывания Крыма в составе Украины.1,5 млрд на ремонтыКрым перевыполнил план по бюджетным доходам и направит 1,5 млрд рублей на реконструкцию, строительство и ремонт школ, стадионов и дворов, сообщил в понедельник глава республики Сергей Аксенов. В частности, за эти деньги заменят окна в 46 школах Евпатории, Феодосии, Керчи, Ялты, Кировского, Нижнегорского и Красногвардейском районов, отремонтируют кровли в школах Симферополя, Феодосии, Сакского, Бахчисарайского, Первомайского, Красноперекопского районов, оборудуют систему отопления 22 объектов клубной системы, отметил глава республики. Кроме того, в этом году начнется капремонт стадионов в Керчи, Феодосии, Армянске.
https://crimea.ria.ru/20240610/v-krymu-arestovali-uchastnika-nezakonnogo-natsbata-1137995809.html
https://crimea.ria.ru/20240610/izbienie-podrostka-v-sevastopole--bastrykin-postavil-delo-na-kontrol-1138009897.html
https://crimea.ria.ru/20240610/za-muzhestvo-i-doblest-v-krymu-nagradili-boytsov-svo-1137996604.html
крым
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/09/0d/1118722877_89:0:869:585_1920x0_80_0_0_1ddd35b2bc96a949400bb45f0dc1c95f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, главное за день, севастополь, происшествия, безопасность республики крым и севастополя, благоустройство, сергей аксенов, михаил развожаев, захват крымского судна "норд" украинскими пограничниками
Главные новости Крыма: 10 июня

Новости Крыма: главные события и заявления понедельника, 10 июня

22:57 10.06.2024
 
© Фото: с официальной страницы музея Истории рыбной промышленности города Керчь на Facebook"Норд" у Бердянской косы
Норд у Бердянской косы
© Фото: с официальной страницы музея Истории рыбной промышленности города Керчь на Facebook
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн — РИА Новости Крым. Виновным в угоне российского судна "Норд" и похищении его экипажа вынесли приговор. В Крыму развеяли очередной фейк об угрозах ВСУ. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев оценил уровень борьбы с диверсиями в городе. Ущерб Крыму от водной и энергетической блокад превысил 14 трлн рублей. Власти республики направят 1,5 млрд рублей на ремонт школ и дворов.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Приговор по делу "Норда"

Верховный суд Крыма огласил приговор в отношении двух сотрудников Государственной пограничной службы Украины, которые были признаны виновными в угоне российского рыболовного судна "Норд" и похищении членов его экипажа в марте 2018 года, сообщили 10 июня в пресс-службе суда.
Фигурантам назначено окончательное наказание – по 17 лет лишения свободы. Первые три года они будут отбывать в тюрьме, а оставшийся срок – в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу пока не вступил.
В Крыму задержали члена незаконного Крымско-татарского батальона им. Номана Челебиджихана*
Вчера, 14:35
В Крыму арестовали участника незаконного нацбата

Фейки об угрозах крымчанам

Утром в понедельник в социальных сетях появились вражеские вбросы с якобы предупреждениями МЧС и МВД о возможных авиационных ударах в День России. Эти сообщения фейковые, пояснил советник главы Крыма Олег Крючков. Он подчеркнул, что полуостров надежно прикрыт системами ПВО, и обратился к жителям и гостям Крыма с призывом доверять только официальным источникам информации.

Диверсии в Севастополе

Все попытки совершить диверсии в Севастополе эффективно раскрываются и нейтрализуются спецслужбами, заявил губернатор города Михаил Развожаев. По его словам, попытки некоторых организаций подготовить и осуществить теракты, направленные на военнослужащих и других лиц, имеют место в Севастополе. Информацию об этом не скрывают от общественности, – она попадает в СМИ, в том числе федеральные, но дозированно и тогда, когда "все необходимые мероприятия силовиками проведены".
Следователь
Вчера, 22:11
Избиение подростка в Севастополе – Бастрыкин поставил дело на контроль

Ущерб от блокад

Водная и энергетическая блокады, которым подвергся Крым со стороны Украины, нанесли полуострову ущерб на общую сумму свыше 14 триллионов рублей. Об этом заявил глава парламента РК Владимир Константинов. По водной блокаде – это цифра превысила 7 триллионов рублей. По энергетической блокаде – аналогичноя, но, возможно, она увеличится после выявления новых пострадавших.
В республике также посчитают ущерб, нанесенный транспортной и продовольственной блокадами и террористическими актами. В планах – оценить разрушение инфраструктуры, которое было допущено в годы пребывания Крыма в составе Украины.

1,5 млрд на ремонты

Крым перевыполнил план по бюджетным доходам и направит 1,5 млрд рублей на реконструкцию, строительство и ремонт школ, стадионов и дворов, сообщил в понедельник глава республики Сергей Аксенов. В частности, за эти деньги заменят окна в 46 школах Евпатории, Феодосии, Керчи, Ялты, Кировского, Нижнегорского и Красногвардейском районов, отремонтируют кровли в школах Симферополя, Феодосии, Сакского, Бахчисарайского, Первомайского, Красноперекопского районов, оборудуют систему отопления 22 объектов клубной системы, отметил глава республики. Кроме того, в этом году начнется капремонт стадионов в Керчи, Феодосии, Армянске.
Награждение медалью За мужество и доблесть - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
Вчера, 15:21
За мужество и доблесть: в Крыму наградили бойцов СВО
 
КрымНовости КрымаГлавное за деньСевастопольПроисшествияБезопасность Республики Крым и СевастополяБлагоустройствоСергей АксеновМихаил РазвожаевЗахват крымского судна "Норд" украинскими пограничниками
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Чего ждать от погоды в Крыму во вторник
00:00Какой сегодня праздник: 11 июня
23:17СБ ООН принял резолюцию США о прекращении огня в Газе
22:57Главные новости Крыма: 10 июня
22:39Главное за день: 10 июня
22:11Избиение подростка в Севастополе – Бастрыкин поставил дело на контроль
21:5270 тысяч гектаров зерновых – сакские аграрии начали уборку урожая
21:33Стало больше винных туров и салонов: как в Крыму развивают энотуризм
21:14Гутерреш не приедет на "мирную конференцию" по Украине
21:00Женщина получила сотрясение и рваные раны лица при атаке ВСУ в Шебекино
20:52ВСУ ударили по Донецку дронами и фугасными ракетами JROF-M – ранены трое
20:41В Феодосии просят не ходить в парки и на набережную – причина
20:29Русофобия и травля конкурентов: МИД России о выборах в Европарламент
20:14В Севастополе флот проводит тренировки со стрельбой
20:05Взрыв прогремел на заводе по производству боеприпасов для ВСУ в Польше
19:49Раненный в Шебекино оператор телеканала успешно прооперирован
19:45Число раненых при подрыве на мине в Шебекино увеличилось
19:39Два человека ранены при повторной атаке ВСУ на Каховку
19:14ЧП с вертолетом вице-президента Малави – что известно
19:05В водоемах России с начала лета утонули 178 человек
Лента новостейМолния