Главные новости Крыма: 10 июня
Новости Крыма: главные события и заявления понедельника, 10 июня
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн — РИА Новости Крым. Виновным в угоне российского судна "Норд" и похищении его экипажа вынесли приговор. В Крыму развеяли очередной фейк об угрозах ВСУ. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев оценил уровень борьбы с диверсиями в городе. Ущерб Крыму от водной и энергетической блокад превысил 14 трлн рублей. Власти республики направят 1,5 млрд рублей на ремонт школ и дворов.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Приговор по делу "Норда"
Верховный суд Крыма огласил приговор в отношении двух сотрудников Государственной пограничной службы Украины, которые были признаны виновными в угоне российского рыболовного судна "Норд" и похищении членов его экипажа в марте 2018 года, сообщили 10 июня в пресс-службе суда.
Фигурантам назначено окончательное наказание – по 17 лет лишения свободы. Первые три года они будут отбывать в тюрьме, а оставшийся срок – в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу пока не вступил.
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Фейки об угрозах крымчанам
Утром в понедельник в социальных сетях появились вражеские вбросы с якобы предупреждениями МЧС и МВД о возможных авиационных ударах в День России. Эти сообщения фейковые, пояснил советник главы Крыма Олег Крючков. Он подчеркнул, что полуостров надежно прикрыт системами ПВО, и обратился к жителям и гостям Крыма с призывом доверять только официальным источникам информации.
Диверсии в Севастополе
Все попытки совершить диверсии в Севастополе эффективно раскрываются и нейтрализуются спецслужбами, заявил губернатор города Михаил Развожаев. По его словам, попытки некоторых организаций подготовить и осуществить теракты, направленные на военнослужащих и других лиц, имеют место в Севастополе. Информацию об этом не скрывают от общественности, – она попадает в СМИ, в том числе федеральные, но дозированно и тогда, когда "все необходимые мероприятия силовиками проведены".
Ущерб от блокад
Водная и энергетическая блокады, которым подвергся Крым со стороны Украины, нанесли полуострову ущерб на общую сумму свыше 14 триллионов рублей. Об этом заявил глава парламента РК Владимир Константинов. По водной блокаде – это цифра превысила 7 триллионов рублей. По энергетической блокаде – аналогичноя, но, возможно, она увеличится после выявления новых пострадавших.
В республике также посчитают ущерб, нанесенный транспортной и продовольственной блокадами и террористическими актами. В планах – оценить разрушение инфраструктуры, которое было допущено в годы пребывания Крыма в составе Украины.
1,5 млрд на ремонты
Крым перевыполнил план по бюджетным доходам и направит 1,5 млрд рублей на реконструкцию, строительство и ремонт школ, стадионов и дворов, сообщил в понедельник глава республики Сергей Аксенов. В частности, за эти деньги заменят окна в 46 школах Евпатории, Феодосии, Керчи, Ялты, Кировского, Нижнегорского и Красногвардейском районов, отремонтируют кровли в школах Симферополя, Феодосии, Сакского, Бахчисарайского, Первомайского, Красноперекопского районов, оборудуют систему отопления 22 объектов клубной системы, отметил глава республики. Кроме того, в этом году начнется капремонт стадионов в Керчи, Феодосии, Армянске.