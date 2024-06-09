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На Крымском мосту образовалась очередь - РИА Новости Крым, 09.06.2024
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На Крымском мосту образовалась очередь
На Крымском мосту образовалась очередь - РИА Новости Крым, 09.06.2024
На Крымском мосту образовалась очередь
В очереди перед Крымским мостом со стороны Кубани проезда ожидают 50 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом... РИА Новости Крым, 09.06.2024
2024-06-09T09:09
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крымский мост
транспорт
логистика
крым
кубань
тамань
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. В очереди перед Крымским мостом со стороны Кубани проезда ожидают 50 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Движение по Крымскому мосту в настоящее время разрешено автомобилям массой не более 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.По Керченской переправе следуют фуры, которые перевозят товары первой необходимости, а также срочные и скоропортящиеся грузы. Также по морскому пути переправляют пассажирские автобусы.Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Читайте также на РИА Новости Крым:Планы развития коридора в Азово-Черноморском направлении утвержденыАксенов дал честный ответ о безопасности отдыха в КрымуКрым станет ближе: Путин поручил сократить время в пути
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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крымский мост, транспорт, логистика, крым, кубань, тамань, новости крыма
На Крымском мосту образовалась очередь

В очереди на Крымский мост со стороны Тамани находится 50 автомобилей

09:09 09.06.2024 (обновлено: 09:10 09.06.2024)
 
© РИА Новости КрымОчередь перед Крымским мостом
Очередь перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 09.06.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. В очереди перед Крымским мостом со стороны Кубани проезда ожидают 50 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"В очереди со стороны Тамани находится 50 транспортных средств. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет", – говорится в сообщении.
Движение по Крымскому мосту в настоящее время разрешено автомобилям массой не более 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.
По Керченской переправе следуют фуры, которые перевозят товары первой необходимости, а также срочные и скоропортящиеся грузы. Также по морскому пути переправляют пассажирские автобусы.
Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
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Крымский мостТранспортЛогистикаКрымКубаньТаманьНовости Крыма
 
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