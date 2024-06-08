https://crimea.ria.ru/20240608/doma-u-vodokhranilischa-kak-budet-vyglyadet-novyy-mikrorayon-v-bakhchisarae-1137948715.html

Дома у водохранилища: как будет выглядеть новый микрорайон в Бахчисарае

Дома у водохранилища: как будет выглядеть новый микрорайон в Бахчисарае - РИА Новости Крым, 08.06.2024

Дома у водохранилища: как будет выглядеть новый микрорайон в Бахчисарае

В новом жилом комплексе, который инвестор намерен построить в Бахчисарае, смогут поселиться 15 тысяч человек. Дома будут оформлены в восточном стиле, на... РИА Новости Крым, 08.06.2024

2024-06-08T20:45

2024-06-08T20:45

2024-06-08T20:45

радио "спутник в крыму"

бахчисарай

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. В новом жилом комплексе, который инвестор намерен построить в Бахчисарае, смогут поселиться 15 тысяч человек. Дома будут оформлены в восточном стиле, на территории возведут мечеть и гостиницу. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал глава администрации города Дмитрий Скобликов.Ранее глава администрации сообщал, в Бахчисарае появится два новых микрорайона, один из которых предполагает высотную застройку в живописном месте.По словам Скобликова, в новом микрорайоне смогут поселиться порядка 15 тысяч человек.Также он отметил, что будущий инвестор определился в начале текущего года. План застройки будет опубликован на официальных страницах Скобликова в соцсетях, "чтобы все могли с ним ознакомиться".В микрорайоне также будут социальные объекты – школа, детсад, ледовый дворец и объекты спорта, перечислил он. По стилю новый микрорайон будет отражать многовековую историю Бахчисарая и переплетение традиций, в восточном стиле будут оформлены дома до пяти этажей и коттеджные поселки.В начале мая Скобликов также рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму", что в Бахчисарае появится новый парк в районе улицы Гагарина в Бахчисарае в рамках программы "Комфортная городская среда".Читайте также на РИА Новости Крым:"Квантовый прыжок": как в Бахчисарае делают дорогиВ Бахчисарае появятся два новых микрорайонаПочему задерживается реставрация Ханского дворца – минкульт

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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