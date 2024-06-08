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Дома у водохранилища: как будет выглядеть новый микрорайон в Бахчисарае
Дома у водохранилища: как будет выглядеть новый микрорайон в Бахчисарае - РИА Новости Крым, 08.06.2024
Дома у водохранилища: как будет выглядеть новый микрорайон в Бахчисарае
В новом жилом комплексе, который инвестор намерен построить в Бахчисарае, смогут поселиться 15 тысяч человек. Дома будут оформлены в восточном стиле, на... РИА Новости Крым, 08.06.2024
2024-06-08T20:45
2024-06-08T20:45
2024-06-08T20:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. В новом жилом комплексе, который инвестор намерен построить в Бахчисарае, смогут поселиться 15 тысяч человек. Дома будут оформлены в восточном стиле, на территории возведут мечеть и гостиницу. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал глава администрации города Дмитрий Скобликов.Ранее глава администрации сообщал, в Бахчисарае появится два новых микрорайона, один из которых предполагает высотную застройку в живописном месте.По словам Скобликова, в новом микрорайоне смогут поселиться порядка 15 тысяч человек.Также он отметил, что будущий инвестор определился в начале текущего года. План застройки будет опубликован на официальных страницах Скобликова в соцсетях, "чтобы все могли с ним ознакомиться".В микрорайоне также будут социальные объекты – школа, детсад, ледовый дворец и объекты спорта, перечислил он. По стилю новый микрорайон будет отражать многовековую историю Бахчисарая и переплетение традиций, в восточном стиле будут оформлены дома до пяти этажей и коттеджные поселки.В начале мая Скобликов также рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму", что в Бахчисарае появится новый парк в районе улицы Гагарина в Бахчисарае в рамках программы "Комфортная городская среда".Читайте также на РИА Новости Крым:"Квантовый прыжок": как в Бахчисарае делают дорогиВ Бахчисарае появятся два новых микрорайонаПочему задерживается реставрация Ханского дворца – минкульт
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Дома у водохранилища: как будет выглядеть новый микрорайон в Бахчисарае
В живописной зоне Бахчисарая построят микрорайон на 15 тысяч человек в восточном стиле
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. В новом жилом комплексе, который инвестор намерен построить в Бахчисарае, смогут поселиться 15 тысяч человек. Дома будут оформлены в восточном стиле, на территории возведут мечеть и гостиницу. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал глава администрации города Дмитрий Скобликов.
Ранее глава администрации сообщал, в Бахчисарае появится два новых микрорайона
, один из которых предполагает высотную застройку в живописном месте.
По словам Скобликова, в новом микрорайоне смогут поселиться порядка 15 тысяч человек.
"Речь о двух новых микрорайонах. Один из них, 9-й, это порядка 55 гектаров, находится между улицей Мира и водохранилищем. Также (будут задействованы – ред.) площади через дорогу, где находятся так называемые старые сады – эта территория попадает под комплексную застройку", - рассказал Скобликов.
Также он отметил, что будущий инвестор определился в начале текущего года. План застройки будет опубликован на официальных страницах Скобликова в соцсетях, "чтобы все могли с ним ознакомиться".
"У дороги улицы Мира будет высотная застройка – 10-12 этажные дома. Ближе к водохранилищу будет малоэтажная жилая застройка, до пяти этажей. Вокруг водохранилища будут сделаны большие прогулочные зоны, набережная, несколько парковых зон. Недалеко – коттеджные поселки", - раскрыл детали руководитель.
В микрорайоне также будут социальные объекты – школа, детсад, ледовый дворец и объекты спорта, перечислил он. По стилю новый микрорайон будет отражать многовековую историю Бахчисарая и переплетение традиций, в восточном стиле будут оформлены дома до пяти этажей и коттеджные поселки.
"Начало строительных работ на объекте запланировано на второе полугодие 2025 года. В настоящее время идет проект планировки территории, ведутся подготовительные работы. Первые плоды мы увидим через два с половиной - три года", - заверил он.
В начале мая Скобликов также рассказал
в эфире радио "Спутник в Крыму", что в Бахчисарае появится новый парк в районе улицы Гагарина в Бахчисарае в рамках программы "Комфортная городская среда".
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