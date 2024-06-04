https://crimea.ria.ru/20240604/krymchanin-popytalsya-otkupit-pasynka-na-khersonschine--prigovor-suda-1137831577.html

Крымчанин попытался откупить пасынка на Херсонщине – приговор суда

Крымчанин попытался откупить пасынка на Херсонщине – приговор суда - РИА Новости Крым, 04.06.2024

Крымчанин попытался откупить пасынка на Херсонщине – приговор суда

В Херсонской области осужден житель Крыма за попытку "замять" дело в отношении своего пасынка крупной взяткой, сообщает Главк МВД по региону. РИА Новости Крым, 04.06.2024

2024-06-04T11:45

2024-06-04T11:45

2024-06-04T11:45

херсонская область

происшествия

взятка

суд

приговор

общество

новости

новые регионы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. В Херсонской области осужден житель Крыма за попытку "замять" дело в отношении своего пасынка крупной взяткой, сообщает Главк МВД по региону.Однако сотрудник силовых органов от взятки отказался и сообщил о попытке подкупа в правоохранительные органы. В результате крымчанин был задержан и осужден."Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 1 млн рублей. Денежные средства, являющиеся предметом взятки, обращены в доход государства", - уточнили в ведомстве.Ранее в Севастополе за подкуп сотрудника налоговой инспекции была оштрафована фирма, в отношении должностного лица возбуждено уголовное дело. Для сокрытия имущества и денежных средств предприятие перечислило посреднику для передачи взятки около ста тысяч рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Освободила осужденных от работ за взятку: начальника ЖЭУ в Керчи ждет судЭкс-чиновницу администрации Ялты будут судить за взятку в 400 тыс. рублейВ Евпатории у злостного нарушителя забрали машину за пьяную езду

херсонская область

новые регионы россии

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, происшествия, взятка, суд, приговор, общество, новости, новые регионы россии