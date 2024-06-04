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Крымчанин попытался откупить пасынка на Херсонщине – приговор суда - РИА Новости Крым, 04.06.2024
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Крымчанин попытался откупить пасынка на Херсонщине – приговор суда
Крымчанин попытался откупить пасынка на Херсонщине – приговор суда - РИА Новости Крым, 04.06.2024
Крымчанин попытался откупить пасынка на Херсонщине – приговор суда
В Херсонской области осужден житель Крыма за попытку "замять" дело в отношении своего пасынка крупной взяткой, сообщает Главк МВД по региону. РИА Новости Крым, 04.06.2024
2024-06-04T11:45
2024-06-04T11:45
херсонская область
происшествия
взятка
суд
приговор
общество
новости
новые регионы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. В Херсонской области осужден житель Крыма за попытку "замять" дело в отношении своего пасынка крупной взяткой, сообщает Главк МВД по региону.Однако сотрудник силовых органов от взятки отказался и сообщил о попытке подкупа в правоохранительные органы. В результате крымчанин был задержан и осужден."Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 1 млн рублей. Денежные средства, являющиеся предметом взятки, обращены в доход государства", - уточнили в ведомстве.Ранее в Севастополе за подкуп сотрудника налоговой инспекции была оштрафована фирма, в отношении должностного лица возбуждено уголовное дело. Для сокрытия имущества и денежных средств предприятие перечислило посреднику для передачи взятки около ста тысяч рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Освободила осужденных от работ за взятку: начальника ЖЭУ в Керчи ждет судЭкс-чиновницу администрации Ялты будут судить за взятку в 400 тыс. рублейВ Евпатории у злостного нарушителя забрали машину за пьяную езду
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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херсонская область, происшествия, взятка, суд, приговор, общество, новости, новые регионы россии
Крымчанин попытался откупить пасынка на Херсонщине – приговор суда

Крымчанин оштрафован на миллион рублей за попытку дать взятку полиции в Херсонской области

11:45 04.06.2024
 
© Dmitry MakeevУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации
© Dmitry Makeev
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. В Херсонской области осужден житель Крыма за попытку "замять" дело в отношении своего пасынка крупной взяткой, сообщает Главк МВД по региону.
"Осенью 2023 года в Горностаевском муниципальном округе правоохранительными органами был задержан сын сожительницы подсудимого за совершение преступления. В этой связи мужчина, с целью освобождения молодого человека от уголовной ответственности, обратился к должностному лицу, проводившему проверку, и попытался передать взятку в размере 200 тысяч рублей", - информирует Telegram-канал ведомства.
Однако сотрудник силовых органов от взятки отказался и сообщил о попытке подкупа в правоохранительные органы. В результате крымчанин был задержан и осужден.
"Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 1 млн рублей. Денежные средства, являющиеся предметом взятки, обращены в доход государства", - уточнили в ведомстве.
Ранее в Севастополе за подкуп сотрудника налоговой инспекции была оштрафована фирма, в отношении должностного лица возбуждено уголовное дело. Для сокрытия имущества и денежных средств предприятие перечислило посреднику для передачи взятки около ста тысяч рублей.
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Херсонская областьПроисшествияВзяткаСудПриговорОбществоНовостиНовые регионы России
 
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