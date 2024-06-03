https://crimea.ria.ru/20240603/sevastopolskuyu-firmu-oshtrafovali-za-vzyatku-nalogoviku-1137803088.html
Севастопольскую фирму оштрафовали за взятку налоговику
Севастопольскую фирму оштрафовали за взятку налоговику - РИА Новости Крым, 03.06.2024
Севастопольскую фирму оштрафовали за взятку налоговику
Севастопольское ООО заплатит полумиллионный штраф за взятку сотруднику налоговой. Как сообщает прокуратура города, налоговик получил уголовное дело. РИА Новости Крым, 03.06.2024
2024-06-03T10:16
2024-06-03T10:16
2024-06-03T10:16
севастополь
прокуратура города севастополя
взятка
штрафы
закон и право
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111782/25/1117822505_0:134:2959:1798_1920x0_80_0_0_12e9d284f55311218cdd429bf19f87c4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости Крым. Севастопольское ООО заплатит полумиллионный штраф за взятку сотруднику налоговой. Как сообщает прокуратура города, налоговик получил уголовное дело.В отношении фирмы возбудили административное дело, суд назначил юридическому лицу наказание в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей."Кроме того, на рассмотрении Гагаринского районного суда находится уголовное дело по обвинению сотрудника коммерческой организации в даче взятки, а уголовное дело по факту ее получения расследуется", - уточнили в надзорном ведомстве.Читайте также на РИА Новости Крым:При получении взятки задержан замгубернатора Краснодарского краяВ Крыму пристав незаконно освобождала осужденных от наказанияЭкс-чиновницу администрации Ялты будут судить за взятку в 400 тыс. рублей
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111782/25/1117822505_192:0:2768:1932_1920x0_80_0_0_933f7f523321c4ffaa5dac274b5cbd83.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, прокуратура города севастополя, взятка, штрафы, закон и право, новости крыма
Севастопольскую фирму оштрафовали за взятку налоговику
Севастопольская фирма заплатит полумиллионный штраф за взятку сотруднику налоговой