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Севастопольскую фирму оштрафовали за взятку налоговику - РИА Новости Крым, 03.06.2024
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Севастопольскую фирму оштрафовали за взятку налоговику
Севастопольскую фирму оштрафовали за взятку налоговику - РИА Новости Крым, 03.06.2024
Севастопольскую фирму оштрафовали за взятку налоговику
Севастопольское ООО заплатит полумиллионный штраф за взятку сотруднику налоговой. Как сообщает прокуратура города, налоговик получил уголовное дело. РИА Новости Крым, 03.06.2024
2024-06-03T10:16
2024-06-03T10:16
севастополь
прокуратура города севастополя
взятка
штрафы
закон и право
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости Крым. Севастопольское ООО заплатит полумиллионный штраф за взятку сотруднику налоговой. Как сообщает прокуратура города, налоговик получил уголовное дело.В отношении фирмы возбудили административное дело, суд назначил юридическому лицу наказание в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей."Кроме того, на рассмотрении Гагаринского районного суда находится уголовное дело по обвинению сотрудника коммерческой организации в даче взятки, а уголовное дело по факту ее получения расследуется", - уточнили в надзорном ведомстве.Читайте также на РИА Новости Крым:При получении взятки задержан замгубернатора Краснодарского краяВ Крыму пристав незаконно освобождала осужденных от наказанияЭкс-чиновницу администрации Ялты будут судить за взятку в 400 тыс. рублей
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севастополь, прокуратура города севастополя, взятка, штрафы, закон и право, новости крыма
Севастопольскую фирму оштрафовали за взятку налоговику

Севастопольская фирма заплатит полумиллионный штраф за взятку сотруднику налоговой

10:16 03.06.2024
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМосковская печатная фабрика Гознака
Московская печатная фабрика Гознака - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости Крым. Севастопольское ООО заплатит полумиллионный штраф за взятку сотруднику налоговой. Как сообщает прокуратура города, налоговик получил уголовное дело.
"Установлено, что в сентябре 2022 года для содействия в сокрытии имущества и денежных средств ООО от налогообложения должностному лицу налоговых органов через посредника была передана взятка. В общей сложности в интересах предприятия посреднику перечислено 100 тыс. рублей", - рассказали в прокуратуре.
В отношении фирмы возбудили административное дело, суд назначил юридическому лицу наказание в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей.
"Кроме того, на рассмотрении Гагаринского районного суда находится уголовное дело по обвинению сотрудника коммерческой организации в даче взятки, а уголовное дело по факту ее получения расследуется", - уточнили в надзорном ведомстве.
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СевастопольПрокуратура города СевастополяВзяткаШтрафыЗакон и правоНовости Крыма
 
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