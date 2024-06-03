https://crimea.ria.ru/20240603/sevastopolskuyu-firmu-oshtrafovali-za-vzyatku-nalogoviku-1137803088.html

Севастопольскую фирму оштрафовали за взятку налоговику

Севастопольскую фирму оштрафовали за взятку налоговику - РИА Новости Крым, 03.06.2024

Севастопольскую фирму оштрафовали за взятку налоговику

Севастопольское ООО заплатит полумиллионный штраф за взятку сотруднику налоговой. Как сообщает прокуратура города, налоговик получил уголовное дело. РИА Новости Крым, 03.06.2024

2024-06-03T10:16

2024-06-03T10:16

2024-06-03T10:16

севастополь

прокуратура города севастополя

взятка

штрафы

закон и право

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости Крым. Севастопольское ООО заплатит полумиллионный штраф за взятку сотруднику налоговой. Как сообщает прокуратура города, налоговик получил уголовное дело.В отношении фирмы возбудили административное дело, суд назначил юридическому лицу наказание в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей."Кроме того, на рассмотрении Гагаринского районного суда находится уголовное дело по обвинению сотрудника коммерческой организации в даче взятки, а уголовное дело по факту ее получения расследуется", - уточнили в надзорном ведомстве.Читайте также на РИА Новости Крым:При получении взятки задержан замгубернатора Краснодарского краяВ Крыму пристав незаконно освобождала осужденных от наказанияЭкс-чиновницу администрации Ялты будут судить за взятку в 400 тыс. рублей

севастополь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, прокуратура города севастополя, взятка, штрафы, закон и право, новости крыма