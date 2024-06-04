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Главные новости Крыма: 4 июня - РИА Новости Крым, 04.06.2024
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Главные новости Крыма: 4 июня
Главные новости Крыма: 4 июня - РИА Новости Крым, 04.06.2024
Главные новости Крыма: 4 июня
Президента России Владимира Путина пригласили в "Артек" в честь 100-летия лагеря. Участникам СВО продолжат выделять земельные участки в Крыму и в следующем... РИА Новости Крым, 04.06.2024
2024-06-04T22:03
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главное за день
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крымтеплокоммунэнерго
кадровые перестановки
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. Президента России Владимира Путина пригласили в "Артек" в честь 100-летия лагеря. Участникам СВО продолжат выделять земельные участки в Крыму и в следующем году. Глава "Крымтеплокоммунэнерго" Игорь Данилович ушел в отставку. В Коктебеле укладывают новые дороги. В Симферопольском районном суде продолжается рассмотрение дела о гибели журналистки Светланы Бабаевой. В реках Крыма отмечают дефицит воды из-за малого количества осадков.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Путина ждут в "Артеке"Президента РФ Владимира Путина на совещании с членами правительства в режиме видеоконференции пригласил в "Артек" глава Минпросвещения России Сергей Кравцов. Также министр просвещения доложил президенту, что 16 тысяч детей из Белгородской области этим летом отдохнут в Краснодарском крае и Крыму.Земля для участников СВО в КрымуНа сегодня в очереди на получение земельных участков стоят около 10 тысяч участников спецоперации. Выделено уже более 800 земельных наделов. В настоящее время еще несколько районов Крыма вносят изменения в документацию территориального планирования, чтобы выделить и в дальнейшем передать участникам СВО земли. Эта работа продолжится и в следующем году.Отставка главы "Крымтеплокоммунэнерго"Руководитель государственного унитарного предприятия РК "Крымтеплокоммунэнерго" Игорь Данилович ушел в отставку по собственному желанию. С 5 июня временно исполнять обязанности генерального директора будет Дмитрий Прилипко.Новые дороги в КоктебелеВосемь километров новых дорог уложат в Коктебеле до конца года. Эти работы совместят с прокладкой разводящих канализационных сетей в поселке. Параллельно здесь проводят капитальный ремонт улично-дорожной сети. Подрядчик приступает к работам на тех участках, где сети уже уложили.Рассмотрение дела о гибели Светланы Бабаевой14 июня в Симферопольском районном суде продолжится рассмотрение дела о гибели журналистки Международной медиагруппы "Россия сегодня" Светланы Бабаевой. Во вторник, 4 июня, суд заслушивал показания свидетелей по делу. Подсудимый Игорь Малев обвиняется в причинении смерти по неосторожности. Он признал свою вину и раскаялся.Дефицит воды в реках КрымаРеки Крыма не смогли наполнить незначительные осадки в мае. Наибольшее количество дождей выпало только в бассейне реки Коккозка у села Аромат. В остальных реках полуострова осадков выпало только от 10 до 50 процентов от нормы. В бассейнах большинства рек наблюдался значительный недобор осадков.
https://crimea.ria.ru/20240604/vkhod-na-territoriyu-khersonesa-perenesli--1137830175.html
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главное за день, земля в крыму для участников сво, крымтеплокоммунэнерго, кадровые перестановки, коктебель, ремонт и строительство дорог в крыму, светлана бабаева, реки крыма, вода в крыму, новости крыма
Главные новости Крыма: 4 июня

Новости Крыма: главные события и заявления вторника, 4 июня

22:03 04.06.2024 (обновлено: 22:32 04.06.2024)
 
© РИА Новости КрымГлавное за день
Главное за день - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. Президента России Владимира Путина пригласили в "Артек" в честь 100-летия лагеря. Участникам СВО продолжат выделять земельные участки в Крыму и в следующем году. Глава "Крымтеплокоммунэнерго" Игорь Данилович ушел в отставку. В Коктебеле укладывают новые дороги. В Симферопольском районном суде продолжается рассмотрение дела о гибели журналистки Светланы Бабаевой. В реках Крыма отмечают дефицит воды из-за малого количества осадков.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Путина ждут в "Артеке"

Президента РФ Владимира Путина на совещании с членами правительства в режиме видеоконференции пригласил в "Артек" глава Минпросвещения России Сергей Кравцов. Также министр просвещения доложил президенту, что 16 тысяч детей из Белгородской области этим летом отдохнут в Краснодарском крае и Крыму.
Музей-заповедник “Херсонес Таврический” - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
10:50
Вход на территорию Херсонеса перенесли

Земля для участников СВО в Крыму

На сегодня в очереди на получение земельных участков стоят около 10 тысяч участников спецоперации. Выделено уже более 800 земельных наделов. В настоящее время еще несколько районов Крыма вносят изменения в документацию территориального планирования, чтобы выделить и в дальнейшем передать участникам СВО земли. Эта работа продолжится и в следующем году.
Азовское море - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
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Экологический риск: как не допустить катастрофы в Азовском море

Отставка главы "Крымтеплокоммунэнерго"

Руководитель государственного унитарного предприятия РК "Крымтеплокоммунэнерго" Игорь Данилович ушел в отставку по собственному желанию. С 5 июня временно исполнять обязанности генерального директора будет Дмитрий Прилипко.
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13:00
В Севастополе запустили уникальный прибор для выделения ДНК

Новые дороги в Коктебеле

Восемь километров новых дорог уложат в Коктебеле до конца года. Эти работы совместят с прокладкой разводящих канализационных сетей в поселке. Параллельно здесь проводят капитальный ремонт улично-дорожной сети. Подрядчик приступает к работам на тех участках, где сети уже уложили.
В Ялте ремонтируют дорогу после обрушения подпорной стены
20:53
В Ялте ремонтируют дорогу после обрушения подпорной стены

Рассмотрение дела о гибели Светланы Бабаевой

14 июня в Симферопольском районном суде продолжится рассмотрение дела о гибели журналистки Международной медиагруппы "Россия сегодня" Светланы Бабаевой. Во вторник, 4 июня, суд заслушивал показания свидетелей по делу. Подсудимый Игорь Малев обвиняется в причинении смерти по неосторожности. Он признал свою вину и раскаялся.

Дефицит воды в реках Крыма

Реки Крыма не смогли наполнить незначительные осадки в мае. Наибольшее количество дождей выпало только в бассейне реки Коккозка у села Аромат. В остальных реках полуострова осадков выпало только от 10 до 50 процентов от нормы. В бассейнах большинства рек наблюдался значительный недобор осадков.
Расчет БРК Бастион - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
07:00
Крымский ракетный комплекс "Бастион" уничтожил цели на Украине - видео
 
Главное за деньЗемля в Крыму для участников СВОКрымтеплокоммунэнергоКадровые перестановкиКоктебельРемонт и строительство дорог в КрымуСветлана БабаеваРеки КрымаВода в КрымуНовости Крыма
 
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