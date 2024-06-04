Главные новости Крыма: 4 июня
Новости Крыма: главные события и заявления вторника, 4 июня
22:03 04.06.2024 (обновлено: 22:32 04.06.2024)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. Президента России Владимира Путина пригласили в "Артек" в честь 100-летия лагеря. Участникам СВО продолжат выделять земельные участки в Крыму и в следующем году. Глава "Крымтеплокоммунэнерго" Игорь Данилович ушел в отставку. В Коктебеле укладывают новые дороги. В Симферопольском районном суде продолжается рассмотрение дела о гибели журналистки Светланы Бабаевой. В реках Крыма отмечают дефицит воды из-за малого количества осадков.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Путина ждут в "Артеке"
Президента РФ Владимира Путина на совещании с членами правительства в режиме видеоконференции пригласил в "Артек" глава Минпросвещения России Сергей Кравцов. Также министр просвещения доложил президенту, что 16 тысяч детей из Белгородской области этим летом отдохнут в Краснодарском крае и Крыму.
Земля для участников СВО в Крыму
На сегодня в очереди на получение земельных участков стоят около 10 тысяч участников спецоперации. Выделено уже более 800 земельных наделов. В настоящее время еще несколько районов Крыма вносят изменения в документацию территориального планирования, чтобы выделить и в дальнейшем передать участникам СВО земли. Эта работа продолжится и в следующем году.
Отставка главы "Крымтеплокоммунэнерго"
Руководитель государственного унитарного предприятия РК "Крымтеплокоммунэнерго" Игорь Данилович ушел в отставку по собственному желанию. С 5 июня временно исполнять обязанности генерального директора будет Дмитрий Прилипко.
Новые дороги в Коктебеле
Восемь километров новых дорог уложат в Коктебеле до конца года. Эти работы совместят с прокладкой разводящих канализационных сетей в поселке. Параллельно здесь проводят капитальный ремонт улично-дорожной сети. Подрядчик приступает к работам на тех участках, где сети уже уложили.
Рассмотрение дела о гибели Светланы Бабаевой
14 июня в Симферопольском районном суде продолжится рассмотрение дела о гибели журналистки Международной медиагруппы "Россия сегодня" Светланы Бабаевой. Во вторник, 4 июня, суд заслушивал показания свидетелей по делу. Подсудимый Игорь Малев обвиняется в причинении смерти по неосторожности. Он признал свою вину и раскаялся.
Дефицит воды в реках Крыма
Реки Крыма не смогли наполнить незначительные осадки в мае. Наибольшее количество дождей выпало только в бассейне реки Коккозка у села Аромат. В остальных реках полуострова осадков выпало только от 10 до 50 процентов от нормы. В бассейнах большинства рек наблюдался значительный недобор осадков.