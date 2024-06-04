https://crimea.ria.ru/20240604/glavnye-novosti-kryma-4-iyunya-1137851566.html

Главные новости Крыма: 4 июня

Главные новости Крыма: 4 июня - РИА Новости Крым, 04.06.2024

Главные новости Крыма: 4 июня

Президента России Владимира Путина пригласили в "Артек" в честь 100-летия лагеря. Участникам СВО продолжат выделять земельные участки в Крыму и в следующем... РИА Новости Крым, 04.06.2024

2024-06-04T22:03

2024-06-04T22:03

2024-06-04T22:32

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коктебель

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. Президента России Владимира Путина пригласили в "Артек" в честь 100-летия лагеря. Участникам СВО продолжат выделять земельные участки в Крыму и в следующем году. Глава "Крымтеплокоммунэнерго" Игорь Данилович ушел в отставку. В Коктебеле укладывают новые дороги. В Симферопольском районном суде продолжается рассмотрение дела о гибели журналистки Светланы Бабаевой. В реках Крыма отмечают дефицит воды из-за малого количества осадков.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Путина ждут в "Артеке"Президента РФ Владимира Путина на совещании с членами правительства в режиме видеоконференции пригласил в "Артек" глава Минпросвещения России Сергей Кравцов. Также министр просвещения доложил президенту, что 16 тысяч детей из Белгородской области этим летом отдохнут в Краснодарском крае и Крыму.Земля для участников СВО в КрымуНа сегодня в очереди на получение земельных участков стоят около 10 тысяч участников спецоперации. Выделено уже более 800 земельных наделов. В настоящее время еще несколько районов Крыма вносят изменения в документацию территориального планирования, чтобы выделить и в дальнейшем передать участникам СВО земли. Эта работа продолжится и в следующем году.Отставка главы "Крымтеплокоммунэнерго"Руководитель государственного унитарного предприятия РК "Крымтеплокоммунэнерго" Игорь Данилович ушел в отставку по собственному желанию. С 5 июня временно исполнять обязанности генерального директора будет Дмитрий Прилипко.Новые дороги в КоктебелеВосемь километров новых дорог уложат в Коктебеле до конца года. Эти работы совместят с прокладкой разводящих канализационных сетей в поселке. Параллельно здесь проводят капитальный ремонт улично-дорожной сети. Подрядчик приступает к работам на тех участках, где сети уже уложили.Рассмотрение дела о гибели Светланы Бабаевой14 июня в Симферопольском районном суде продолжится рассмотрение дела о гибели журналистки Международной медиагруппы "Россия сегодня" Светланы Бабаевой. Во вторник, 4 июня, суд заслушивал показания свидетелей по делу. Подсудимый Игорь Малев обвиняется в причинении смерти по неосторожности. Он признал свою вину и раскаялся.Дефицит воды в реках КрымаРеки Крыма не смогли наполнить незначительные осадки в мае. Наибольшее количество дождей выпало только в бассейне реки Коккозка у села Аромат. В остальных реках полуострова осадков выпало только от 10 до 50 процентов от нормы. В бассейнах большинства рек наблюдался значительный недобор осадков.

https://crimea.ria.ru/20240604/vkhod-na-territoriyu-khersonesa-perenesli--1137830175.html

https://crimea.ria.ru/20240604/ekologicheskiy-risk-kak-ne-dopustit-katastrofy-v-azovskom-more-1137842167.html

https://crimea.ria.ru/20240604/v-sevastopole-zapustili-unikalnyy-pribor-dlya-vydeleniya-dnk-1137834529.html

https://crimea.ria.ru/20240604/v-yalte-remontiruyut-dorogu-posle-obrusheniya-podpornoy-steny-1137849323.html

https://crimea.ria.ru/20240604/krymskiy-raketnyy-kompleks-bastion-unichtozhil-tseli-na-ukraine----video-1137821248.html

коктебель

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, земля в крыму для участников сво, крымтеплокоммунэнерго, кадровые перестановки, коктебель, ремонт и строительство дорог в крыму, светлана бабаева, реки крыма, вода в крыму, новости крыма