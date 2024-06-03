https://crimea.ria.ru/20240603/zhitelnitsa-simferopolya-prodala-ukrasheniya-za-kupyury-banka-prikolov-1137806941.html

Жительница Симферополя продала украшения за купюры "Банка приколов"

Жительница Симферополя продала украшения за купюры "Банка приколов" - РИА Новости Крым, 03.06.2024

Жительница Симферополя продала украшения за купюры "Банка приколов"

Жительница Симферополя продала свои ювелирные украшения, получив за них вместо денег фальшивые 100 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике РИА Новости Крым, 03.06.2024

2024-06-03T11:57

2024-06-03T11:57

2024-06-03T11:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости Крым. Жительница Симферополя продала свои ювелирные украшения, получив за них вместо денег фальшивые 100 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.Как рассказали в полиции, 38-летняя крымчанка разместила объявление о продаже украшений на интернет-площадке и тут же получила отклик.По информации МВД по РК, сотрудники отдела полиции № 2 "Киевский" УМВД России по городу Симферополю установили причастность к совершению мошенничества 40-летней жительницы Ростовской области. Она уже была ранее судима за аналогичное преступление."После покупки злоумышленница сдала ювелирные украшения в ломбард, а вырученные денежные средства потратила на собственные нужды", - уточняют в пресс-службе.Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Максимальное наказание, которое грозит подозреваемой, лишение свободы сроком до 5 лет. Сейчас она задержана и заключена под стражу.Читайте также на РИА Новости Крым:Мошеннические схемы: чего стоит опасаться и как с этим боротьсяБольшинство фальшивок приходится на 5-тысячные банкноты – как проверитьЧленов банды фальшивомонетчиков задержали в Крыму и других регионах РФ

симферополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мвд по республике крым, закон и право, мошенничество, симферополь, общество, новости крыма