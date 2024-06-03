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Вашингтон и Брюссель пытаются переписать историю – Володин
Вашингтон и Брюссель пытаются переписать историю – Володин - РИА Новости Крым, 03.06.2024
Вашингтон и Брюссель пытаются переписать историю – Володин
Вашингтон и Брюссель пытаются переписать историю Великой Отечественной войны. Об этом заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин во время визита в... РИА Новости Крым, 03.06.2024
2024-06-03T09:50
2024-06-03T09:50
2024-06-03T09:50
вячеслав володин
государственная дума рф
политика
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великая отечественная война
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Вашингтон и Брюссель пытаются переписать историю Великой Отечественной войны. Об этом заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин во время визита в Казахстан и возложения цветов к Мемориалу Славы. Его слова опубликованы на сайте ГД.Володин обратил внимание, что сегодня "крайне важно укреплять межнациональное единство, сделать все, чтобы защитить правду о тех тяжелых, трагических годах", и призвал передавать память о подвиге героев Великой Отечественной войны будущим поколениям."Победа в Великой Отечественной войне — это победа многонационального народа, — подчеркнул он. — История у нас общая. Мы вместе защищали нашу страну — Советский Союз, очищали мир от фашистской мрази, нечисти". По его словам, тогда на защиту Родины встали все: "И русский, и казах, и киргиз, и таджик, и весь многонациональный народ".В начале года глава Республики Крым Сергей Аксенов в Международный день памяти жертв Холокоста назвал "тревожным симптомом" попытки Запада переписать историю Второй мировой войны и свалить всю вину за ее развязывание на Советский Союз.Читайте также на РИА Новости Крым:Историк рассказал, когда Польша перестанет отрицать правду о войне"Мне 100 лет - я молодой" - столетний ветеран получил звезду ГерояНагражденный Путиным 100-летний ветеран защищал Крым и Севастополь
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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вячеслав володин, государственная дума рф, политика, история, великая отечественная война, новости, казахстан
Вашингтон и Брюссель пытаются переписать историю – Володин
Володин заявил о попытке Вашингтона и Брюсселя переписать историю
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Вашингтон и Брюссель пытаются переписать историю Великой Отечественной войны. Об этом заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин во время визита в Казахстан и возложения цветов к Мемориалу Славы. Его слова опубликованы на сайте ГД.
"Вашингтон и Брюссель пытаются сделать все, чтобы переписать историю, оболгать ее, но мы не приемлем того, что оскорбляет память о наших дедах и прадедах", - сказал политик.
Володин обратил внимание, что сегодня "крайне важно укреплять межнациональное единство, сделать все, чтобы защитить правду о тех тяжелых, трагических годах", и призвал передавать память о подвиге героев Великой Отечественной войны будущим поколениям.
"Победа в Великой Отечественной войне — это победа многонационального народа, — подчеркнул он. — История у нас общая. Мы вместе защищали нашу страну — Советский Союз, очищали мир от фашистской мрази, нечисти".
По его словам, тогда на защиту Родины встали все: "И русский, и казах, и киргиз, и таджик, и весь многонациональный народ".
В начале года глава Республики Крым Сергей Аксенов в Международный день памяти жертв Холокоста назвал "тревожным симптомом"
попытки Запада переписать историю Второй мировой войны и свалить всю вину за ее развязывание на Советский Союз.
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