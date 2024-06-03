https://crimea.ria.ru/20240603/glavnye-novosti-kryma-3-iyunya-1137821835.html

Главные новости Крыма: 3 июня

Главные новости Крыма: 3 июня - РИА Новости Крым, 03.06.2024

Главные новости Крыма: 3 июня

Крым на ПМЭФ планирует заключить меморандумы на 39,5 млрд рублей. Аксенов назначил врио министра здравоохранения Крыма. Михаил Малышев переизбран на должность... РИА Новости Крым, 03.06.2024

2024-06-03T22:22

2024-06-03T22:22

2024-06-03T22:22

главное за день

крым

сергей аксенов

коктебель

погода в крыму

минздрав крыма

михаил малышев

пмэф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/10/1136597187_0:217:3072:1945_1920x0_80_0_0_9f6713a9aa4c0fe9f61be48339871098.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости Крым. Крым на ПМЭФ планирует заключить меморандумы на 39,5 млрд рублей. Аксенов назначил врио министра здравоохранения Крыма. Михаил Малышев переизбран на должность председателя Избиркома Крыма. Фестиваль "Великое русское слово" открылся в Крыму. На отдых в Крым прибыли дети из Белгорода. Реконструкция набережной Коктебеля - как движется и когда завершится. На 7 градусов выше нормы: Крым ждут аномально жаркие четыре дня.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Крым на ПМЭФКрым в рамках Петербургского международного экономического форума презентует инвестиционные проекты в области жилищного и курортного строительства, планируется подписание меморандумов на сумму в 39,5 млрд рублей."В рамках проведения Петербургского международного экономического форума делегация Республики Крым планирует заключить меморандумы на сумму свыше 39,5 млрд рублей. Отмечу, что подписание каждого из этих документов означает для республики экономический рост и новые рабочие места", - написал в своем Telegram-канале глава РК Сергей Аксенов.Аксенов назначил врио министра здравоохранения КрымаВременно исполняющей обязанности министра министра здравоохранения Крыма назначена Ольга Растригина, соответствующий указ подписал в понедельник глава республики Сергей Аксенов."Возложить временно исполнение обязанностей министра здравоохранения Республики Крым на Растригину Ольгу Владимировну, первого заместителя министра здравоохранения Республики Крым", – сказано в документе.Малышев переизбран председателем Избиркома КрымаВ Крыму состоялось первое организационное заседание нового состава Избирательной комиссии РК 2024-2029 годов. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе организации.В рамках заседания путем тайного голосования были избраны председатель, заместитель председателя и секретарь Избиркома Крыма. Председателем избирательной комиссии РК избран Михаил Малышев, заместителем председателя - Инна Гузеева, секретарем - Наталья Безрученко.Фестиваль "Великое русское слово" открылся в КрымуВ Крыму открылся XVII Международный фестиваль "Великое русское слово", участники которого торжественно возложили цветы к памятнику Пушкину в Симферополе. Организаторов и гостей фестиваля поприветствовала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.Фестиваль "Великое русское слово" традиционно приурочен ко дню рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина, 225-летие которого отмечают в этом году. Завершается он ежегодно 12 июня торжественным празднованием Дня России.На отдых в Крым прибыли дети из БелгородаНа отдых в детские лагеря Крыма приехала первая смена детей из Белгорода. Для них был организован специальный поезд, рассказала журналистам министр науки и образования Крыма Валентина Лаврик."В этом году по поручению главы Республики Крым мы принимаем 1000 детей. Вот первая смена уже сегодня заехала, 500 человек приехали. Они будут отдыхать в лагерях Бахчисарая и Евпатории", - говорит министр.Для детей разработана интересная воспитательная и экскурсионная программа, рассказала Валентина Лаврик. Средства на отдых детей выделены из бюджета республики.Реконструкция набережной КоктебеляРеконструкция набережной Коктебеля движется без отставаний о графика, с опережением сроков по некоторым участкам. Об этом рассказал глава Коктебельского территориального отдела управления территорий администрации Феодосии Александр Белин."Мы сверяли графики - в двух местах есть даже не отставание, а некоторые запинки в силу технологических особенностей. Но по пяти-шести этапам - опережение. По одному даже на два месяца - в районе Киловой горы", - рассказал Белин.На протяжении всего участка реконструкции - 1,9 км - променад и пляжи расширят до 30 и 50 метров соответственно. В тело набережной заключают самотечный канализационный коллектор, который будет собирать поселковые стоки и с помощью насоса подавать их на очистные сооружения за чертой поселка.На 7 градусов выше нормы: Крым ждут аномально жаркие четыре дняАномально высокие температуры ожидаются с степных районах Крыма до конца недели. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Главка МЧС."По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с 4 по 8 июня в степных и предгорных районах Крыма ожидается аномально-жаркая погода со средней суточной температурой воздуха на 7 градусов выше климатической нормы", – сказано в сообщении.

https://crimea.ria.ru/20240603/krym-vystrelit-ekspert-predskazala-rezkiy-rost-tsen-na-nedvizhimost-1137807861.html

https://crimea.ria.ru/20240603/priznanie-nashego-truda-sbu-obyavila-o-podozrenii-glave-yunarmii-kryma-1137820758.html

https://crimea.ria.ru/20240603/rassmotrenie-po-delu-o-gibeli-svetlany-babaevoy-prodolzhitsya-4-iyunya-1137816015.html

https://crimea.ria.ru/20240603/gde-v-krymu-samoe-teploe-more-1137806623.html

крым

коктебель

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, крым, сергей аксенов, коктебель, погода в крыму, минздрав крыма, михаил малышев, пмэф